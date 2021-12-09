Yok böyle bir Atmosphere

Çinliler yaşam felsefelerini yemeklerine de yansıtmışlar.
Öyle ki, “Yemeklerle beslenmek ilaçlarla beslenmekten iyidir” diye bir atasözleri bile var.
Bu yüzden de yemeklerinde 5 temel tadı ‘Yin’ ve ‘Yang’ ile tanımlamışlar.
Tatlı, ekşi ve acının ‘Yin’in yineleme özellikleri içerdiğine; tuz ve biberin ise ‘Yang’ın ısıtıcı doğasına sahip olduğuna inanıyorlar.
Buharda pişirilen ‘Yin’ özellikli yiyeceklerin vücudu soğuttuğu, ızgarada pişirilen ‘Yang’ özellikli yiyeceklerinin de vücudu ısıttığı söyleniyor.
Tüm yemeklerde doğal malzemeler, sebzeler kullanılıyor ve çok kısa sürede pişiriliyor.
Bu nedenle çok ama çok sağlıklı bir mutfak.
Ancak toplum olarak yeterince balık yediğimiz söylenemez.
Türkiye’de kişi başına yılda ortalama 6.26 kilogram balık tüketilirken, bu oran Avrupa’da 25 kilo.
Yani Avrupalılar bizden 4 kat daha fazla deniz ürünü yiyor.
Ve tükettikleri 3 balıktan birini bizden satın alıyor.
Oysa uzmanlar neden balık yememiz gerektiğini şu 10 başlık altında özetliyor:
* Bağışıklık sistemini koruyor.
* Omega3 deposu.
SİZ bakmayın benim minyon olduğuma...
Yemek yapmayı da, yemeyi de severim.
Gerçi iş tempom nedeniyle uzun zamandır mutfağa girdiğim söylenemez ama özellikle köfte ve karnıyarıkta iddialıyım.
Tabii bir de her Türk erkeği gibi mangalı kimselere bırakmam.
Çok yemem, farklı lezzetleri minik minik tadıp deneyimlemeyi tercih ederim.
Mekan konusunda müdavimi olduklarım bulunmakla birlikte yeni yerler keşfetmeyi de severim.
Üstelik, davetli olarak katılıp ağırlandığınız bir organizasyonu kaleme almamak mümkün mü?
Tabii ki hayır!
Peki, neresinden başlamalı?
Öncelikle, bir organizasyonu 16 yıldır kesintisiz (geçen seneki zorunlu pandemi molası hariç) sürdürmek çok büyük bir başarı.
O nedenle ilk günden bu yana emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
‘Bilge ağacın altında, Ayvalık UNESCO yolunda’ temasıyla 4 gün boyunca Ayvalık’ın farklı noktalarında sempozyumdan panele, hasattan zeytinyağı tadımına, fotoğraf sergisinden konsere, tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok etkinliğe imza atıldı.
O anlamda dolu dolu geçen bir etkinlik oldu.
Bir haftayı aşkın süredir Ege ve Akdeniz alev alev...
Yangınların biri bitiyor, biri başlıyor...
Yanan sadece ormanlar değil...
9 canımızı kaybettik...
Hayvanlar, bitki örtüsü, toprak, börtü böcek, mahalleler, evler, tesisler, arabalar, anılar vs. de kızıl kabusun pençesinde...
O cennetten farksız yerler şimdi kapkara...
Adeta külden bir örtünün altında...
Ne yazık ki hayır!
Sevimli dostlara eziyet hız kesmeden sürüyor.
Bu hafta başında iki olay birden yaşandı.
Kaçıranlar için özetleyeyim:
Muğla Menteşe’de yaşayan F.O., güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle kendisine ait ‘Foks’ isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.
Ön bacaklarından yaralanan can dost, hemen ameliyata alındı ama kurtarılamadı.
Operasyonu yapan veteriner hekimin, “Aşırı kan kaybı vardı. Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Ancak kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık” sözleri bir kez daha yüreklerimizi dağladı.
TEİAŞ, İzmir Bayraklı’da 24.5 metre yüksekliğinde bir trafo yapmak istemişti.
Tam da son depremde yıkılan apartmanların yanı başında...
Mahalleli isyan etmiş, bölgedeki tek yeşil alanın bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkmıştı.
Sivil inisiyatif sesini öyle güçlü duyurmuştu ki, iktidar ve muhalefet milletvekilleri devreye girmek durumunda kalmıştı.
Sonuçta TEİAŞ başka bir yer verilmesi karşılığında tesisin yapımından vazgeçeceğini açıklamıştı.
Doğrusu ya, o gün bu gündür tek çivi de çakmadı.
Ancak, alelacele yapılan ve cezaevini andıran, üstü dikenli tel örgülerle çevrili Çin Seddi görünümlü devasa koruma duvarları ise hala duruyor.
Yine doğru bildiğimi yazmaya, doğruya ‘doğru’, yanlışa ‘yanlış’ demeye devam edeceğim.
Yeri geldiğinde (sınırları aşmayarak) eleştireceğim ki, daha iyisi yapılabilsin.
Tabii kalemim yettiğince ve sizler teveccüh gösterdikçe...
Heybede yazacak çok şey birikti, sırayla başlıyorum izninizle...
İçi boş bültenlere hayır
HER gün onlarca, hatta yüzlerce mail düşüyor e-posta kutularımıza...
14’üncüsünde sanırım sıkıntı yok.
İşin mali süreci ATOLAB üzerinde yürüyor ve kasaya 94 milyon 907 bin 17 TL giriyor.
Belki de ipleri koparma noktasına getiren 15’inci festivalle ilgili gelişmeler ise 9 Temmuz 2019’da ATO Yönetim Kurulu’nda ‘Çeşitli Konular’ başlığında alınan 437 nolu kararla başlıyor.
O gün yapılan toplantıda Ayvalık Uluslararası Hasat Günleri’nde zeytin, zeytinyağı ve turizm komitelerinin birlikte çalışmasına, bunların en kısa zamanda toplanıp bir yol haritası çıkarmasına ve organizasyon komitesi oluşturulmasına karar veriliyor.
Ve bu oybirliğiyle alınıyor.
31 Temmuz 2019’daki ATO Meclisi’nde söz konusu komitede yer alacak 14 isim (ki, bunlara Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası’nın bildireceği isimlerin de ekleneceği belirtiliyor) belirleniyor.
ATOLAB A.Ş.’den gelen yazıda şöyle diyordu:
“ATOLAB A.Ş.’nin ana gelir kalemi hologram satışından elde edilmektedir. Bu kalemin gelirlerinde zaman içinde gerileme olduğu doğrudur. Bunun sebebi de Ayvalık zeytinyağı coğrafi işareti yönetiminin ve denetiminin, tescil sahibi kuruluşun tek yetkilisi ve hukuki sorumlusu olduğunu söyleyen kişi tarafından düzgün olarak yapılmamasıdır.”
“Sebebi” bölümünden önce ana gelir kalemine bir parantez açmakta fayda var sanırım.
‘GELİR’ KONUSUNA BAKARSAK
Ayvalık’ta yıllardır bu işi yapan üreticilerden öğrendiğim kadarıyla, ilçe sınırlarında 2 milyon zeytin ağacından her yıl ortalama 4 bin 500 ton yağ elde ediliyor. Ki, bunun 3 bin tonu natürel sızma.
Fiyat bugün 27 TL (litrede değil, kilogramda).
Litresi ortalama 45 TL’den satılıyor.
Objektif ve tarafsız yayıncılık gereği bu görüşlere yer verirken birer parantez açarak düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum.
“Sayın Adnan Kaya, 16 Ocak’ta ‘Ayvalık’ta neler oluyor?’ başlığıyla yapmış olduğunuz haberi incelemiş bulunmaktayız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Ayvalık Ticaret Odası kayıtlı 11 yönetim kurulu üyemizin 7’si zeytinyağı marka sahibi sektör üyesinden, 4’ü de ticari faaliyette bulunan iş adamlarından oluşmaktadır. Yapmış olduğunuz haberde tarafınıza ulaştırılan birçok hatalı bilgi bulunmaktadır” deniliyor.
Ve şu örnekler veriliyor:
* Ayvalık Ticaret Odası’nın marka tescili hakkında bilgilendirilmediği: ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunun, yönetim kurulu başkanı dahil 3 üyesi, Ayvalık Ticaret Odas’nın 7 kişilik yönetim kurulunun üyesidir. ATOLAB A.Ş. yönetim kurulunda alınan kararlar Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nda görüşülmüş, kendilerine konu hakkında sözlü ve yazılı bilgi verilmiştir. Ekte bulunan karar fotokopileri de bunun ispatıdır.
(Bana gönderilen iki karar metni var. Biri 12 Kasım 2019 tarihli. 4’üncü maddede, (aynen) “Ayvalık Sızma Zeytinyağı ATOLAB marka tescilinin alınmasına karar verilmesi. Ayvalık Zeytinyağı ATOLAB marka tescil başvurusunun yapılmasına” diye yazıyor. 20 Mart 2020 tarihli olanın 9’uncu maddesinde ise, (aynen) “Türk Patent Enstitüsü’ne ATOLAB adı ile zeytinyağı marka tescili için yapılan başvuru hakkında bilgi verildi” cümlesi yer alıyor. İlkinin en üstünde, (aynen) “ATO Laboratuvar Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı”, ikincisinin en üstünde de, (aynen) “ATO Laboratuvar A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı” ibareleri mevcut. Yani bilgilendirme ATO Yönetim Kurulu’na veya ATO Meclisi’ne değil, ATOLAB Yönetim Kurulu’na yapılmış. ATOLAB Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın zaten imzaları ve bilgileri olması gereken ATOLAB Yönetim Kurulu üyelerine yapılmasını pek anlayamadım. Acaba alınan kararlar ve yapılan işlerden üyelerin de mi sonradan haberi oldu?)
* Zeytinyağı marka tescili yapıldığı: ATOLAB A.Ş. ekte yer alan TÜRK Patent Kurumu’nun tescil beyanında görüldüğü üzere kendi şirket adını ve logosunu tescil ettirmiştir.
(Buna dair gönderilen belgede başvuru tarihinin 13 Mayıs 2020, tescil tarihinin 11 Aralık 2020, tescil yayın bülten tarihinin 29 Ocak 2021, marka adının ATO Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı olduğu görülüyor. Eğer yazım bir kez daha dikkatlice okunursa ATOLAB’ın zeytinyağı marka tescili yaptırdığı yönünde bir ibare olmadığı açık.)
Her iki yazımda da aynı çatı altında yaşananların Ayvalık’a ve sektöre olumsuz yansıyacağını düşündüğümü ifade ettim.
Konunun bir an önce çözüme kavuşmasını, sağduyunun galip gelmesini dilediğimi aktardım.
“Ama görünen o ki, sosyal medya üzerinden yürüyen bu soğuk savaş kolay kolay bitmeyecek.
Eskilerin deyimiyle bu pilav daha çok su kaldıracak” diye de ekledim.
Nitekim, öyle de oldu.
Haliyle bana da yine yazmak düştü.
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır. Bu yetkisiz ve hukuksuz uygulamadan ATO Başkanlığı’nın ve üyelerinin bilgisi yoktur. Uygun bulmuyorum. Yanlışlarından dönmezlerse konuyu vergi mahkemesine taşıyacağım” sözlerini aktarıp, sormuştum:
“Ayvalık’ta neler oluyor?”
Peşi sıra da, “Belki yanıtlanır” düşüncesiyle akla gelen birkaç soruyu paylaşmıştım.
Geçtiğimiz cuma akşamı, ATOLAB’ın Instagram hesabından, somut bir isim yerine, ‘ATOLAB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’ imzalı, kamuoyuna bir duyuru yayımlandı.
Özetle deniyor ki:
***
Şimdi de Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ile Oda’ya bağlı Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı yönetimi arasında yeni bir kriz patlak verdi.
Ayvalık Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Kimyasal Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ‘ATO LAB Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı’ markasıyla filtresiz 750 ml zeytinyağı üretilip 75 TL’den satışa sunulması adeta bardağı taşıran son damla oldu.
Başkan Büyükçıvgın, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu markayla ilgili Ayvalık Ticaret Odası’nın herhangi bir bilgisi ve dahli olmadığını duyurdu.
Ayvalık’ta yaklaşık 5 bin ailenin zeytinyağı ticaretiyle geçindiğini, ayrıca bu işi yapan 100’den fazla ulusal ve uluslararası markanın Ayvalık Ticaret Odası üyesi olduğuna dikkat çeken Büyükçıvgın, isyanını şöyle dile getirdi:
***
“Ticaret odalarının amacı üyelerine rakip olmak değil, ticari faaliyetlerinin önünü açmaktır.
Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olarak eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını, adeta bir tarih yazdığını düşündüğümü paylaştım.
Adları Milas’a kıyasla zeytinyağı ile daha çok özdeşleşmiş yörelerimizin bu konuda hangi aşamada olduklarını merak ettiğimi dile getirmeye çalıştım.
Sağolsun, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Whatsapp’tan uzun uzun yazdı.
Öncelikle, “Geçen hafta Bloomberg’te katıldığım canlı yayında Milas’ı ve MİTSO Başkanı Reşit Özer’i kutlayıp teşekkür ettim” diyerek, bir anlamda bu konuda Ayvalık olarak kıskançlık yapmadıklarını paylaştı.
Ayvalık’ın dosyasını Dr. Fahri Yemişçioğlu’nun hazırladığını ve önümüzdeki aylarda başvuruyu eksiksiz tamamlamış olacaklarını aktardı.
Bu arada, dosyalarını tamamlayıp AB tescil başvurusu yapan tüm yörelere ve ürünlere de başarı dileğini iletti.
Her sektör gibi zeytin ve zeytinyağı da bu olumsuzluktan payına düşeni aldı.
Ama yılın son çeyreğinde ardı ardına gelen haberler yüz güldürdü.
Bunlar arasında hiç kuşkusuz en öne çıkanı, Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan ilk ve tek Türk zeytinyağı olmasıydı.
Daha düne kadar hor görülen ‘Memecik’ türü zeytinle Milas, adeta bir tarih yazdı.
Zeytinyağı sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.
Bazı köşe yazarları bu müthiş gelişmeyi birkaç üreticiye mal etse de bence en büyük pay Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın.
Bu yıl 3 kategoride toplam 345 ödül dağıtıldı, 34’ü ülkemize geldi.
Ülkemizin değişik bölgelerinden toplayarak Ayvalık’taki fabrikasında erken hasat ve soğuk sıkım yaparak işleyen Nova Vera, İtalya’dan yine ‘beşibiryerde’ yaptı.
‘Trilye’ çeşidiyle, organizasyonun en büyük ödülü olan ‘Top Ten’ (En İyi 10) arasına girmeyi başaran firma, Türkiye’den katılan yağların en iyisi seçilerek ‘Best of Turkey’ ödülüne de layık görüldü.
‘Trilye’ ve ‘Beylik’le büyük prestij altın ödülüyle taçlanan firma, ‘Hayat’, ‘Yamalak Sarısı’ ve ‘Memecik’le de prestij altının sahibi oldu.
Kuruluşunun 3’üncü yılında 107’nci madalyasını alan Nova Vera’yı kutluyorum.
Ve inanıyorum ki, bunlar daha başlangıç.
Havai fişek üzerine bir değil, iki değil, üç değil, onlarca kez yazı yazdım.
“Yeter artık! Fişeğiniz batsın” dedim.
“Vara yoğa patır patır patlattığınız havai fişek işkencenizden bıktık artık” dedim.
Etkili, yetkili isimlere seslendim.
“5 dakikalık bir gösterinin vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyin” dedim.
Ama bir Allah’ın kulundan tık çıkmadı.
Pandemi sürecinde yaklaşık 3 ay eve hapsolan kızımızı alıp tatile çıktık.
Bir de köpeğimiz olduğu için denize sıfır sayılabilecek bir bungalovda kaldık.
Marmaris Orhaniye’de, doğanın içinde, sessiz, sakin, dingin bir 7 gün geçirdik.
Bu arada -merkez üssü dinlendiğimiz bölge olan- iki de ciddi büyüklükte deprem atlattık.
Yok böyle bir Atmosphere
ATMOSPHERE’in öyküsü kendi ağzından şöyle:
1974 yılında doğdum.
Önce beni halı fabrikası yaptılar.
Uzun seneler halı üretimine, üretilen halıların yıkanmasına ve satılışına ev sahipliği yaptım.
Halı işi bitince on yıllar boyunca birçok farklı işe, birçok farklı insana kucak açtım.
Sahiplerim de kiracılarım da bana hep iyi baktılar.
Baktılar ama ben yıllar içinde eskidim, döküldüm, yaşlandım.
Bir yerden sonra onarılamaz hale gelince ben dahil herkes kaçınılmaz sona hazırlamaya başladık kendimizi.
Gerçi arada gelenim gidenim, kiralamak isteyenlerim oluyordu ama ‘Eski’ diyorlardı hep.
‘Eski, masrafı çok’...
Derken bir gün kapıdan içeri birileri girdi, girer girmez gözleri parladı.
“Tam aradığımız yer” dedi, aralarından biri.
“Bana demiyorlardır herhalde” dedim.
Heyecanlandılar, sahiplerimle konuştular, sağıma soluma baktılar, duvarlarıma lazer tuttular.
“Bizim iş burada olur” dediler ve gittiler, ama bir daha gelmediler.
Derken 6 ay sonra dış kapıdan sesler geldi.
İçeriye onlarca insan girdi.
Yıkılan yerlerimi onarmaya, eskiyen parçalarımı değiştirmeye başladılar.
Tam dünyadaki misyonumu tamamladım derken 6 ay gibi kısa bir sürede yeniden doğdum!
Yani doğdum denemez de yepyeni oldum.
Bin 300 metrekarelik kocaman bir depo alanından farklı konseptleri içinde barındıran yepyeni bir ‘Atmosphere’ oldum.
Bugün içimde birbirinden farklı yemek markaları var.
Yakın zamanda manav, çiçekçi, fermente market, mandıra gibi lokal dükkanlar da bulunacak.
Şimdi, her gün yüzlerce insan giriyor kapımdan içeri.
Şaşkınlıkla bakıp: “Çok güzel, çok keyifli” diyorlar bana.
Burada yiyorlar, içiyorlar, gülüp eğlenip evlerine gidiyorlar.
Merhabalar, ben Bornova Sanayi Caddesi No: 28B.
Bu da benim “Her şey bitti” derken yeniden başlayan, İzmir’in ilk food marketi, şehrin atmosferi olma hikayem...
AYNI ZAMANDA LEZZET LABORATUVARI
Burası, kendisini ‘iflah olmaz bir girişimci’ olarak tanımlayan Eren Kurt’un İzmir’e son armağanı.
Bilmeyenler için o, Pizza Locale’in kurucularından.
Sadece onun mu?
Müdavim Pide, Emektar Kebap, Pop-Up Burgerstore ve Çeşnili Döner’de de onun imzası var.
Eren’e göre son girişimi Atmosphere ise tıpkı kendi girişimci kafasının içi gibi dünyadaki en karmaşık yapılardan biri.
Atmosphere’in ana faaliyet alanı yemek.
Biri hariç tamamı Eren Kurt’un yatırımı olan 12 marka, food market, hayalet mutfak, ofis, ortak çalışma-toplantı alanı ile girişimcileri destekleyen ve onlara ev sahipliği yapan bir kuluçka merkezi.
Aynı zamanda yemek, çiçek, manav, market siparişleri verilebilen bir mobil uygulama ve küçük-büyük birçok organizasyona ev sahipliği yapılabilen bir etkinlik salonu.
Dolayısıyla Atmosphere o bildiğiniz yeme-içme mekanlarının hiçbirine benzemiyor.
Menüler farklı, lezzetler değişik, sunumlar ilginç.
Öyle ki masalar bile apayrı.
2-4 kişilik masalar var ama bir de 8 kişilik olanlar var ki sizi okul yıllarınızda oturduğunuz sıralara götürebilir.
Zaten burası konseptiyle daha çok gençler ve çocuklar için oluşturulmuş havası veriyor.
Tabii kendisini hala genç gören, içindeki çocuğu yaşatan her yaştan insanın da gelip, oturup, yiyip-içip, sohbet edip keyif dolu saatler geçirebileceği bir yer.
BİRBİRİNDEN FARKLI TAM 12 MARKA
Hani dedim ya 12 farklı marka var, biraz da onlara bakmaya ne dersiniz?
Casual Coffee&Bakery: Atmosphere’e yayılan olağanüstü kokuların kaynağı burası.
Gün boyu ister kruvasan arası lezzetler, ister günlük klasik lezzetlerle kahvaltınızı yapabilirsiniz.
Baristalar tarafından haftalık olarak kavrulan nitelikli kahvenin yanına atıştırmalıklar ve tatlılar da tezgahta sizi bekliyor. (18-60 TL)
Fabrika Makarna: Fabrika’ya özel el yapımı makarna hamuru günlük olarak hazırlanıyor.
Özel reçeteli soslarla lezzetine lezzet katılıyor.
Burada istediğiniz malzemeyle damak tadınıza uygun makarnayı yaratmanız mümkün.
Çünkü burada fabrika sizin! (34-52 TL)
Detroit Pizza: Bu mutfakta kalın hamurlu, bol malzemeli Detroit usulü pizza yapılıyor.
Gerçek pizza tartışmalarına girmeden sizi gerçek lezzet deneyimine davet ediyorlar.
Uzayan mozzarellası, özel aromalı domates sosu ve bol malzemesiyle ben bayıldım, size de tavsiye ederim. (42-54 TL)
Kızarmış İşler: Siz de benim gibi, “Patates kızartması” deyip geçemeyeceğiniz lezzetleri, hangi sosla daha iyi olacağı konusunda tartışmaların asla bitmeyeceği kızarmış tavukları, 5 çaylarının göz bebeği pişi çeşitlerini ve atıştırmalıkları denemekten hoşlanıyorsanız pas geçmeyin.
İddia ediyorum, Kızarmış İşler, Atmosphere’in en çıtır alanı! (28-56 TL)
Streat Food: “Tüm lezzetleri bir yana, sokak lezzetlerini başka bir yana” diyenlerdenseniz tam sizlik.
Midye dolmadan kokorece, tantuniden içli köfteye ne ararsanız hepsi burada.
İster doymalık, ister atıştırmalık, isterseniz sadece eşlikçi... (26-60 TL)
Külbastı: “Ben etçiyim; köfte, tavuk kanadı, külbastı, sucuk, çöp şiş ve daha ne varsa yerim” diyorsanız, Külbastı’da mangal sizin için yakılıyor.
Mis gibi ızgara kokusunu takip edin, kolayca bulacaksınız. (44-85 TL)
Easy Wingy: Burası çıtır çıtır, taptaze ve yepyeni bir kızarmış tavuk deneyimi sunuyor.
6 kişilik dev boy XXLarge menüsü bile var.
İsterseniz kemiksiz menülerle sadece kendiniz için bir ziyafet de verebilirsiniz. (38-66 TL)
Çeşnili Döner: Tavuk döner sevmeyenimiz var mı?
Ancak bu mutfakta biraz farklı.
Sağlıklı, lezzetli, doyurucu, güvenilir, ekonomik ve temiz tavuk döner özgün çeşnilerle birleştirilip sunuluyor.
Tam ağzınıza layık! (22-42 TL)
Pop Up Burger Store: ‘Yenilikçi burger hareketi’ mottsuyla yola çıkan Pop up Burger Store’da dünyanın en sevilen lezzetlerinden burgerin birçok farklı seçeneği, hotdoglar ve sokak lezzetleri örnekleri var. (35-63 TL)
Japanese Curry House: İşte burası da Atmosphere’in Uzakdoğu esintisi.
Özel seçenekleri, acı seviyeleri, istediğiniz malzemeleri seçme özgürlüğü ile bir başka alternatif. (50-80 TL)
Pasta Kodu: Gizli tarifi açıklıyorum...
Mutluluk, keyif ve aşk!
Bir dilim, bir kavanoz ya da bir bütün fark etmez hepsi aynı şekilde hazırlanmış.
Burası da tatlıları, pastaları ve kurabiyeleriyle Atmosphere’in mutluluk kodu. (25-30 TL)
SEVİMLİ DOSTLARI DA UNUTMADILAR
Atmosphere’de bir de Türkiye’nin ilk, dünyanın sayılı köpek restoranı var: Origami Pet Food...
Eren Kurt’un eşi Burçin Ünal Kurt’un kız kardeşi Burçak’la ortak girişimi.
İsmi, Kurt ailesinin ‘Ori’ ve ‘Gami’ adlı köpeklerinden oluşturulmuş.
Şu an 5 reçeteleri var ve ürünler ona göre hazırlanıyor.
İçlerinde herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi kesinlikle yok.
Piştikten sonra vakumlanıp donduruluyor.
Şu an için (soğuk zincirin bozulmaması adına) İstanbul’un yanı sıra ağırlıklı Ege Bölgesi’ne ürün gönderiyorlar.
Dediğim gibi burası normal bir restorana benzemiyor.
Dolayısıyla sevimli dostunuzla da gelebiliyorsunuz.
Ve siz eşsiz lezzetleri tadarken, o da kendi yemeğini sıcak sıcak yiyebiliyor.
Son bir not:
Atmosphere Market’ten elde edilen tüm gelir İzmir Bornova Yakaköy’deki Patisesi’ne (Pozitif Eğitim&Rehabilitasyon Merkezi) yardım olarak gönderiliyor.