Yurtlar depremzedeye yuva oldu

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Kolay değil, depremde 10 il yıkıldı. 13.5 milyon insanımız depremden etkilendi. Depremzedelerin kışı rahat geçirmesi için Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtlar açıldı. Spor tesisleri, spor salonları, gençlik kampları da depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Çubuk’taki kampusu içindeki yurtlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ettik. Yurda depremin yıktığı her yerden gelen vatandaşlarımız yerleştirilmiş durumda. Depremzedelere verilecek hizmetlere ilişkin olarak Bakan Kasapoğlu ile söyleşi yaptım. Ama önce depremzedeleri ziyaretten notları aktarmak istiyorum.

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PSİKO-SOSYAL DESTEK

Yurtta kalanlara üç öğün sıcak yemek çıkıyor. Yurt binası yeni yapılmış. Beş yıldızlı otel kalitesinde. Yurdun girişinde depremzedelere sağlık hizmeti veriliyor. Onun hemen yanında genişçe bir bölüm psiko-sosyal ekibine ayrılmış. Kolay değil, depremzedeler çok ağır bir travma yaşadı. Aile Bakanlığı’nın ekibi bu travmayı atlatmaları için onlara destek oluyor. Bu arada Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve psikoloji bölümü öğrencilerinden de gönüllü bir ekip oluşmuş. Onlar da özellikle çocuklarla ve gençlerle ilgileniyorlar. Onlara akran desteği veriyorlar. Çocuklarla oyun oynuyor, resim yapıyorlar.

DEPREMZEDE HİZMET VERİYOR

Depremzedelere hizmet vermek üzere bir berber salonu açılmış. Hatay’dan Soner Irmak berberlik yapıyor. Özellikle de çocuklar saçlarını kestirmek için sıraya girmiş durumda. Soner Irmak aynı zamanda bir depremzede. Yakınlarından hayatını kaybeden oldu mu diye sorunca gözleri doluyor. Belli ki acısını depremzedelere hizmet ederek dindirmeye çalışıyor.

SOSYAL MARKET

Yurt binasının girişinde bir sosyal market kurulmuş. Depremzedeler ücretsiz olarak alışveriş yapıyorlar. Onun hemen yan tarafında ise kıyafetlerin yer aldığı bir bölüm oluşturulmuş. Kadınlar ve erkekler ihtiyaç duydukları kıyafetleri buradan seçip alabiliyorlar. Bizim insanlarımız vefalı. Marketten ihtiyacını karşılayan depremzedeler Bakan Kasapoğlu’na teşekkür ediyorlar. Kasapoğlu, “Siz varken her şey emrinizde” diyor. Yüzleri gülüyor. Kasapoğlu, çocukları severken aynı zamanda görevlilere, “Çocukların çikolata alabileceği bir market yeri hazırlayın. Ben size çikolata, gofret göndereceğim. Çocuklar yesin” diyor. Normalleşme adına bunlar küçük ama önemli adımlar.

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‘NE KADAR KALACAĞIZ’

Malatya Yeşilyurt’tan gelen Ahmet Yaşar, Kasapoğlu’na, “Yurtlarda ne kadar kalabiliriz?” diye soruyor. Kasapoğlu, “Ne kadar gerekiyorsa o kadar kalırsınız. Endişe etmeyin” diye yanıt veriyor.

Yurt binasının bir bölümü 0-6 yaş grubuna etkinlik alanı olarak ayrılmış. Bir bölümde ise depremzede öğrencilerin ders çalışması yetişkinlerin kitap okuması için kütüphane oluşturulmuş. İleride değineceğim. Depremzedelerin eğitim sorunu çıkacak karşımıza. Uzaktan eğitime bağlanacaklar. LGS sınavına, üniversite sınavlarına hazırlanacak olanlar için mekânların hazırlanması gerekecek.

TİYATRO, SATRANÇ, RESİM

Depremden kurtulanlar açısından bir rehabilitasyon ve normalleşme sürecine ihtiyaç var. Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurslarını devreye sokmaya başlamış. Satranç Federasyonu, satranç takımı dağıtmış. Gönüllülerle depremzedeler satranç oynuyor. Tiyatro grupları gelmiş, depremzedelerden ekipler oluşturmaya çalışıyorlar. Bir yandan da depremzedeler tiyatro oyunu sergileyecekler.

ÇOK ŞÜKÜR

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Depremzede bir aileyi ziyaret ediyoruz. Kahramanmaraş’tan gelmişler. Dört aile birbirine tutunarak bu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Bakan Kasapoğlu bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. “Çok şükür. Bir ihtiyacımız yok” diye karşılık veriyorlar. Bir kızları Malatya tıpta okuyormuş. “Benim eğitim nasıl olacak?” diye soruyor. Kasapoğlu, YÖK’ün bu konuda çalışma yaptığını anlatıyor. “Eğitimini mutlaka yaptıracağız” diyor. Genç kızın gözleri parlıyor. Depremzedelerin bir kısmı bulundukları illerdeki okullara kaydırılacak. Depremzedenin biri fizik öğretmeniymiş. Kasapoğlu, “Hocam burada üniversiteye hazırlık kursu açacağız. Senden yararlanmak isteriz” diyor. Tecrübeli öğretmenin gözlerinin içi parlıyor.

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YURTLARA 200 BİN DEPREMZEDE YERLEŞTİRİLDİ

- Depremzedelere veda ediyoruz. Ama aklımızda birçok soru var. Onları da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na yöneltiyoruz.

- Şu ana kadar yurtlara ne kadar depremzede yerleştirildi?

Türkiye genelinde 200 binden fazla vatandaş tesislerimize yerleştirildi. Bunlar yurtlar, gençlik merkezleri, gençlik kampları ve spor tesisleri. Özellikle de spor salonları çok büyük bir kitleyi barındırıyor. Şu an itibarıyla yurtlarda 100 bin bandındayız.

ÖĞRENCİLER MAĞDUR EDİLMEYECEK

- Kapasiteniz ne kadar? Yurtlara daha ne kadar depremzede alabileceksiniz?

KASAPOĞLU- Bizim total kapasitemiz 850 bin. Ama yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Ailesi deprem bölgesinde olan öğrencilerin kalma talepleri varsa onlar kalacak. Staj yapan öğrenciler, çalışan öğrenciler, üniversitede olması zaruri olan öğrencilerle durumu dengeleyeceğiz. Önceliğimiz boş kapasitelerin değerlendirilmesi, sonra kendiliğine göre bir planlama yapacağız.

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- Öğrencilerden kalmak ihtiyacı olanlar yurtlarda kalabilecekler mi?

Tabii ki. Onları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. O yüzden planlamayı boş yerlere göre gerçekleştiriyoruz.

YURTLARDA NE KADAR KALABİLECEKLER

- Yurtlara yerleştirdikleriniz ne kadar kalabilecek?

AFAD’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni planlamaları var. Kalıcı konut çalışmaları, çadırkent, konteynır kent kurma çalışmaları var. Onlarla eşgüdümlü gideceğiz.

- Yurtta barındırılan depremzedelere ne tür hizmetler veriliyor?

KASAPOĞLU- Başta üç öğün sıcak yemek ve içecek veriliyor. Çocuklar için özel takviye çalışmaları, sosyo-psikolojik destek sağlanıyor. Sağlık hizmetleri veriliyor. Berber var. Bununla birlikte eğitime yönelik çalışmalara da başlıyoruz. Bir hayat alanı olarak ne gerekiyorsa onları karşılamak için çalışacağız.

PSİKO-SOSYAL DESTEK

- Depremzedeler her kademedeki eğitimlerine devam edebilecekler mi?

- YÖK’ün bu anlamda çalışmaları var. Yüksek Öğretim Kurulu önümüzdeki günlerde bu konuyu detaylarıyla açıklayacak.

- Depremzedelerin psiko-sosyal destek almaları konusunda bir çalışmanız olacak mı?

Yurtlarımızda böyle çalışmalarımız var. Özellikle gençlere, çocuklara yönelik hem bakanlık ekiplerimizin hem diğer bakanlıkların koordinasyonuyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile üniversitelerimizle depremzedelere psikososyal destek vermeye çalışıyoruz. Az önce gördünüz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin psikoloji bölümünden arkadaşlar vardı, akran rehberliği çalışmaları yapıyorlardı. Bakanlık olarak gençlere yönelik yürüttüğümüz çalışmaları burada uygulamaya devam edeceğiz.

DEPREMZEDELERİN YANINDAYIZ

- Depremzedeler ne kadar kalacağız diye soruyorlar.

İlk andan itibaren depremzedelerin yanındayız. Hiç endişe etmelerine gerek yok. Devlet tüm imkânlarıyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla onların yanında. Gelişen süreçlere göre onların mutlu olmasını sağlamak adına yeni uygulamalar olacak.

LİSE VE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSLARI

- LGS’ye, üniversite sınavına hazırlanan gençler var. Onlara kurs açılması gündemde mi?

Kurslara da başlayacağız. Çocukların kimi üniversiteye kimi lise sınavlarına hazırlanıyor. Kiminin farklı hazırlıkları var. Onlara yönelik altyapıyı kuruyoruz. Bakanlık olarak gençlik merkezimizdeki çalışmalarımızı yurtlara kaydıracağız. Gençlik merkezlerimizde teknolojiden kişisel gelişime, dil eğitimine, sınav hazırlıklarına kadar her şey var. Onları buraya aktaracağız. Spor çalışmaları ayrı tabii. Onları da dahil edeceğiz. Bu hizmetleri, faaliyetleri yurtlarda vereceğiz.