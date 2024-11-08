Yeni Trump dönemi ve Erdoğan’ın rolü

Haberin Devamı

Kamala Harris’in seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasını ise Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de izledik. Harris, “Seçim sonuçlarını kabul ettik” dedi. İstersen kabul etme. Trump ezici bir çoğunlukla kazandı.

Bişkek’ten Budapeşte’ye 6.5 saat süren bir uçak yolculuğundan sonra geldik.

TRUMP’LA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan’dan Macaristan’a geçerken uçakta bir tur attı. Yoğun programa rağmen zindeydi, morali yüksekti.

Budapeşte’de uçaktan indikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’la telefonla konuştuğunu öğrendik.

Erdoğan, Trump ilk seçildiği zaman da aynı gün konuşan liderdi. Lider diplomasisi açısından bu önemli bir avantaj. Biden’la bu ilişki bir türlü kurulamamıştı.

Budapeşte’ye akşam saatlerinde indik. Budapeşte gecesi başka bir güzel, gündüzü ayrı bir güzel olan bir şehir. Tuna nehrinin iki yakasında gece geç saatlere kadar hayat canlıydı. Budapeşte, tarihin olanca canlılığı ile ayakta olduğu rüya gibi bir şehir. Başınızı çevirdiğiniz her yerde imparatorluk bakiyesi bir şehirde olduğunuzu hissediyorsunuz.

ORBAN MUTLU

Haberin Devamı

Trump’un seçilmesiyle sevinen ve üzülen liderler var. Kimi ona ‘kazanan, kaybeden liderler’ diyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sevinenlerden. Orban ile AB arasında müthiş bir gerilim yaşanıyor. Bir de Kamala Harris kazansaydı Orban, kaybedenler listesinde yer alacaktı. Ama Trump’ın kazanmasıyla birlikte büyük bir destek sağladı.

BUDAPEŞTE’DE ZİRVE HAVASI

Budapeşte’de güne liderlerin konvoylarının geçişiyle başladık. Siren sesleriyle uyandık desem yerindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’ın AB’de dönem başkanı sıfatıyla ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı’na katıldı. Bugün ise AB toplantısı yapılacak. Bu zirve Macaristan için o kadar önemli bir organizasyon ki, modern Macaristan’ın en önemli zirvesi diyorlar.

AB’DE TRUMP SORUNU

Zirvede Avrupa’nın değişmez gündemi mülteciler ve güvenlik sorunları, Gazze savaşı ve Ukrayna var.

Ama bana kalırsa Trump sorunu hepsinin önüne geçti. Trump seçildi. Avrupalı liderlerin ağzını bıçak açmıyor. Kamala Harris bile konuştu onlar konuşamadı. Avrupa büyük kaybetti. Çünkü Amerikan derin devleti bile Trump dönemine hazırlandı. Türkiye son 1 yıldır bu dosyalara çalışıyor. Avrupa buna hazırlık yapmadı. Hatta bazı ülkeler Trump kaybetsin diye Amerika’da çalışmalar yaptı, bu nedenle zirvede Trump’ın ruhu dolaşıyordu.

Haberin Devamı

YENİ TRUMP DÖNEMİ

Bu zirve de ortaya koydu ki Avrupa bir B Planı yapmamış. Trump kazanınca gözüne far tutulmuş tavşana döndüler.

5 Kasım’a kadar Avrupa’nın Amerika diye bir sorunu yoktu. Trump’ın kazanmasıyla birlikte Avrupa’nın da ‘ABD ile ilişkiler’ diye bir başlığı oluştu.

ERDOĞAN’IN ROLÜ

Trump’ın en büyük vaadi Rusya-Ukrayna savaşını bitirmekti. Zaten Putin de Trump’ın kazanmasını bekliyordu. Böylece barış masasına ABD desteğini kaybetmiş bir Zelenski ile oturmayı bekliyordu. Putin’in hesabı tuttu. Bu süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ön plana çıkarabilir. Çünkü Erdoğan hem Putin’le hem Zelenski ile artık hem de Trump’la konuşabilen tek lider.

KAZANANLAR-KAYBEDENLER KULÜBÜ

Haberin Devamı

Trump’ın kazanmasıyla birlikte bir kazananlar- kaybedenler listesi oluştu.

Önce kaybedenler:

Başta Zelenski geliyor.

Onu Çin ve İran takip ediyor.

Bu listeye Avrupa Birliği’ni eklemek mümkün.

Kazananlar ise özellikle ekonomik sıkıntıları nedeniyle başta Amerikan halkı oldu.

Ne yazık ki bu listeye İsrail’in katil başbakanı Netanyahu’yu da eklemek gerekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Macaristan Başbakanı Orban da kazananlar listesinde yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise “Dostum Trump’ı” kazandı.

GÜL BABA TÜRBESİ

Şimdi sizi siyasi gündemin içinden çekip başka bir yolculuğa çıkarmak istiyorum.

İslam’ı tebliğ etmek için Macaristan’a gelen gönül erenlerinden Gül Baba’nın türbesini ziyaret ettik. İlk geldiğimde TİKA’nın restorasyonu başlamıştı. Sonra açılışına geldik. Bu kez Emine Erdoğan hanımefendi ile ziyaret ettik. Müze bölümü de açılmış. Emine Hanım, Gül Baba Türbesi’nin proje sorumlusu Mimar Mehmet Emin Yılmaz’ın kaleme aldığı ve yine TİKA tarafından yayınlanan “Gül Baba ve Osmanlı Macaristan’ında Manevi Miras” başlıklı kitabın tanıtımına katıldı.

Emine Hanım’la Gül Baba Türbesi hakkında sohbet ettik. Her aşamasında ziyaret ettiğini ve destek verdiğini söyledi.

Haberin Devamı

ORBAN’DAN GÜL BABA KİTABI

Macaristan Başbakanı Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 1700 ve 1800 tarihlerinde Macar tarihçiler tarafından Gül Baba hakkında yazılmış iki orijinal kitap hediye etti. Gül Baba, Macaristan ile aramızda manevi bir gönül köprüsü olmuş.

FIRST LADY DİPLOMASİSİ

Emine Erdoğan First Lady diplomasisinin dünyadaki öncü isimlerinden. BM toplantısı nedeniyle New York’ta lider eşlerine yönelik Türkiye’nin tanıtımı, sıfır atık, Gazze’de ölen çocuklarla ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

AB toplantısı için bulunduğumuz Budapeşte’de de aktifti.

MUHALEFETİN KİMYASI BOZULDU

Kayyum olayı muhalefetin kimyasını bozdu. CHP ile DEM partiyi aynı fotoğraf karesinin içine soktu.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan müthiş bir savrulma yaşadılar.

SİYASİ SİCİLLERİ

Özgür Özel DEM otobüsünün üzerine çıktı. Tuncer Bakırhan’ın isyan çağrısı yapan konuşmasına ise sessiz kaldı.

Atatürk’ün, İsmet Paşa’nın partisinin genel başkanı olarak sınıfta kaldı

Tuncer Bakırhan ise, “İyi bilsinler ki Şeyh Said, iyi bilsinler ki Seyyid Rıza, iyi bilsinler ki Sakine’ler, iyi bilsinler ki Mahsum’lar ne yaptılarsa... Kürt halkı da aynısını yapacak.” sözleriyle ikinci Kobani çağrısını yapan ikinci Selahattin Demirtaş oldu.

Bu sicil Özgür Özel’in de Tuncer Bakırhan’ın da peşini bırakmaz.