Yeni süreç nasıl işleyecek

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PKK silah bırakma kararı aldı ve kendini feshetti.

Kandil’den yapılan açıklamada, “12. PKK Kongresi, PKK’nın örgütsel yapısını feshetme ve silahlı mücadele yöntemini sona erdirme kararı almıştır” denildi.

Böylece bir dönemin sonuna gelindi. Bir devir kapandı. Yeni bir devir açıldı.

O nedenle 12 Mayıs 2025 bu açıdan tarihi bir gün. Bunu biz başardık. Ülkemizi böldürmedik. Ayrı bir devlet kurdurmadık. 50 yıl içinde çok ağır bedeller ödedik. Şehitler verdik. Ama netice itibarıyla PKK’nın silah bırakmasını ve kendini feshetmesini sağladık.

İngiltere IRA’yı bitirdi. Ama en büyük destekçileri ABD oldu. İngiltere Başbakanı Tony Blair, “ABD Başkanı Bill Clinton benden daha fazla çaba gösterdi” dedi.

İspanya, ETA sorunun çözdü. Ama Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği güçlü bir şekilde destek verdi.

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Ama biz bunu kendi başımıza başardık.

Hem de ABD’ye, İngilizlere, İsrail’e ve İran’a karşı başardık. O nedenle 12 Mayıs 2025 tarihini bir yere kaydedin diyorum.



BARIŞI İNŞA ETMEK



Terörle mücadele dönemi bitti, şimdi barışı inşa süreci başlıyor. Nasıl ki terörle mücadeleyi başardıysak barışın inşasını da gerçekleştireceğiz.

PKK, 27 Kasım 1978 yılında Lice’nin Fis köyünde kuruldu. İlk kanlı eylemi 15 Ağustos 1984’te Şemdinli ve Eruh’ta gerçekleştirildi. Şemdinli ve Eruh baskınından sonra Başbakan Özal’la birlikte Şemdinli’ye gitmiştik. Özal, Şemdinli dağlarına doğru parmak sallayarak, “Üç-beş çapulcuya pabuç bırakmayız” diye seslenmişti. İlk başlarda olayın adını koymakta zorlanıyorduk.

PKK ile mücadele çok önemli aşamalardan geçti.

Genelkurmay zaman zaman gazetecileri toplar, PKK ile mücadele hakkında bilgi verirdi. “TSK olarak PKK’yı 6 kez mağlup ettik. Ancak siyasi çözümler devreye girmediği için PKK tekrar güçlendi” şeklinde değerlendirmeler yapılırdı. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, PKK ile mücadeleyi “Düşük yoğunluklu savaş” olarak tanımlamıştı. 1984 yılından bu yana Suriye’deki operasyonlar da dahil olmak üzere 90 bin 569 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehitler verdik. Çocuklar babasız, kadınlar kocasız, anneler çocuksuz kaldı. Genç fidanlarımız vatan uğruna kara toprağın altına girdi. Suriye’deki operasyonlar da dahil olmak üzere 1984’ten bu yana PKK ile mücadelede 15 bin 224’ten fazla güvenlik görevlimiz ile masum sivil vatandaşımız şehit oldu. 34 bin 394 gazimiz var. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

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Artık buna bir son vermek zamanı gelmedi mi?

Vatanı böldürmedik ama çok ağır bedeller ödedik. Birkaç gündür Bosna’daydım. Bosna’da hâlâ savaştan kalan bazı binaların üzerinde kurşun delikleri duruyor. Bizde aynı şeyler yaşanmadı. Ama maddi ve manevi kayıplarımıza bakınca PKK ile mücadelede ekonomik olarak en az iki Türkiye büyüklüğünde kayıplarımız oldu. Kimine göre 1 trilyon dolar, kimine göre 3 trilyon dolar. PKK ile mücadeleye en az iki Türkiye büyüklüğünde kaynak ayırdık. Bunlar halkımızın refahına gitseydi milli gelirimiz 30 bin dolar seviyesinde olurdu.



YENİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK



Artık bundan sonra yeni bir süreç başlıyor.

1. PKK, silah bırakma ve kendini feshetme kararını açıkladı. Bu karar sadece PKK’yı değil çatı örgütü olan KCK’yı kapsıyor.

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2. PKK’nın silah bırakma kararı MİT tarafından sahada kontrol edilecek. Bunun haziran ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

3. Türkiye, Irak ve Suriye’de PKK’nın silahlarını bırakacağı merkezler belirlendi. Silah bırakma işlemi her ülkede o ülke ile birlikte oluşturulan mekanizma sayesinde kontrol edilecek. Irak’ta Irak devleti ile MİT, Suriye’de Suriye devleti ile MİT, Türkiye’de ise MİT silah bırakmayı denetleyecek.

MİT GÖZETİMİNDE

4. PKK’nın silah bırakacağı yerler üzerinde MİT tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı. Yayınlarda ileri sürülen 3 merkez değil. Ayrıca silah bırakılmasıyla ilgili mekanizmada Birleşmiş Milletler yer almıyor. BM gözetiminde değil, bu işler PKK’nın bulunduğu ülkelerle MİT tarafından yürütülecek.

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5.Devletin PKK’nın silah bıraktığını kabul etmesi MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı rapor sonucunda olacak. İbrahim Kalın’ın “Sahada yaptığımız kontrollerde PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının gereğini yerine getirdi” raporunu sunmasından sonra geçerli olacak.

6.PKK’nın silah bıraktığı teyit edildikten sonra PKK militanları ve cezaevindeki yaşlı ve hasta mahkûmlarla ilgili “demokratik dönüşüm” süreci başlayacak. PKK silah bıraktı şimdi 15 bin PKK’lı da işsizler safına katılacak diye üzülenler var. Onlar için PKK dağda eli silahlı gezip askerimizi, polisimizi şehit etsin ama işsizlik oranına katkıda bulunmasın!

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İSİMLERİNİ TARİHE YAZDIRDILAR



Bu süreçte tarihe isimlerini altın harflerle yazdıranları anmadan geçemeyeceğim.

1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 50 yılına damgasını vuran PKK terör örgütünün kendini feshedip silah bırakmasını sağlayan lider oldu. PKK kurulduğunda Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı’ydı. O tarihten bu yana 7 cumhurbaşkanımız oldu. Ama PKK’ya silah bıraktırıp barışı sağlayan tek lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

2. MHP Lideri Devlet Bahçeli. Türk milliyetçiliğinin lideri olarak 22 Ekim’de yaptığı çağrı ile PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararını almasının öncüsü oldu.

3. MİT Başkanı İbrahim Kalın. Bu sürecin başarıyla sonuçlanmasında tarihi bir misyon üstlendi. İbrahim Kalın, PKK’nın kendini feshedip silah bırakmasını sağlayan MİT Başkanı olarak tarihe geçti.

SIRRI SÜREYYA, BULDAN VE ÖCALAN

4. DEM Parti içinde Sırrı Süreyya Önder’e ve Pervin Buldan’a ayrı bir yer açmak gerekiyor. Barış için çalıştılar, barışın sağlanmasında önemli bir rol oynadılar. Sırrı Süreyya Önder barışı göremedi ama barış için hayatını veren biri olarak tarihteki yerini aldı.

5. Öcalan ise kendi kurduğu terör örgütünü kendi eliyle silah bırakmaya ikna edip fesheden PKK lideri oldu.

Mutluyum dostlar. Hem de çok mutlu. Sadece mutlu değil aynı zamanda ülkemin geleceği için umutluyum.