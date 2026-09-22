Yeni Parti’den CHP’ye kaç milletvekili geçecek

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Böyle olunca milletvekili transferleri hızlanacak, ittifak arayışları güçlenecek, seçimlerin startı bu kez meydanlarda değil Meclis’te verilecek.

Bu seçimlere her parti ayrı bir motivasyonla hazırlanıyor. AK Parti, erken seçim kararının alınması için Cumhur İttifakı ile birlikte 360 milletvekiline ulaşmak için çalışacak.

Yeni Parti, ana muhalefet konumunu korumaya çalışacak. CHP ise yeniden ana muhalefet olmak için çaba gösterecek. İYİ Parti, Terörsüz Türkiye karşıtlarının adresi olmak için çalışacak. Zafer Partisi ve Anahtar Parti ile ittifak arayışlarına sahne olacak.

Saadet Partisi, DEVA ve Yeniden Refah Partisi arasındaki “kutsal ittifak” arayışları ise sürecek.

Küçük partilerde yer alan milletvekilleri ise gelecek dönemi garanti altına almak için çalışacaklar.

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Meclis’te taşlar yerinden oynayacak.

AK Parti kulislerini yarın aktaracağım. Bugün, Yeni Parti ve CHP’deki hareketliliği aktaracağım.

SİNİRLERİ BOZUK

Önce Yeni Parti’deki gelişmelere değinmek istiyorum.

Özgür Özel son dönemlerde oldukça sinirli. Partilileri azarlıyor, hakaret ediyor. Bu halini yorgunluğuna vermiştim. Bir de CHP’den ayrıldı yeni bir parti kurdu, sinirlerinin yıpranması normaldir diye düşünüyordum. Ama sadece kişisel durumları nedeniyle sinirleri yıpranmamış. Yeni Parti’de işler umduğu gibi iyi gitmiyormuş. Osman Bölükbaşı’nın dediği gibi, “Parti kurmak turşu kurmaya benzemiyor”.

Kimle konuşsam partide huzursuzluktan ve parti içi rekabetten söz ediyorlar.

BİLEK GÜREŞİ

Sadece Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki güç mücadelesinden söz etmiyorum. Ona geniş bir yer ayıracağım. Teşkilatların yapılandırılmasında partinin ağaları ile teşkilat mensupları arasında bir bilek güreşinin yaşandığı söyleniyor. Çünkü herkes yeni teşkilatlara hâkim olmak istiyor. Bir de 14-15 Kasım tarihleri arasında Yeni Parti’nin kurultayı var.

EKREM İMAMOĞLU - ÖZGÜR ÖZEL REKABETİ

Partinin isminde sorun var. Parti teşkilatlarının kuruluşunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Ama asıl önemli olan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet gizlenemez boyuta ulaştı. Özgür Özel, artık Ekrem İmamoğlu’nu mahkeme salonlarında yalnız bırakıyor. 14-15 Kasım tarihindeki kurultayda ise Ekrem İmamoğlu’nun ekibini tasfiye edeceği söyleniyor. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun en yakın adamıydı. Onun Grup Başkanı’ydı. Kılıçdaroğlu’nu devirdi. Şimdi sıra Ekrem İmamoğlu’nda. Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle CHP’nin genel başkanı oldu. Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP’yi bölüp Yeni Parti’yi kurdu. Yeterince güçlendiği kanaatine varırsa bu kez de Ekrem İmamoğlu’nu sırtından atar. Bir defa satan her zaman satar. Özgür Özel ekibinin, “Biz Ekrem İmamoğlu’nun yükünü niye taşıyoruz? Onun pisliğinin hesabını vermek mecburiyetinde miyiz?” diye konuştuğu söyleniyor. Hakkındaki yolsuzluk davaları sonuçlandıkça Ekrem İmamoğlu iyice taşınması zor bir bagaj haline gelecek. Özgür Özel de bunu fırsata çevirecek.

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Ancak Ekrem İmamoğlu’nun hâlâ muhalif tabanda bir karşılığı var. O nedenle kolay bir lokma olduğu düşünülmesin.

CHP’YE GEÇECEKLER

Yeni Parti’yle ilgili anketler yapıyorlar. Yüzde 38’den başlayıp yüzde 44’e kadar çıkanlar oldu. Şimdi yavaş yavaş geri adım atmaya başladılar. Çünkü Yeni Parti’nin rüzgârı kesildi. Ayrıca Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu rekabeti, teşkilatlara hâkim olma kavgası, dışlandığını düşünen milletvekillerinin arayışa girmesine neden oldu. Çünkü Özgür Özel’in kucaklayıcı olmadığı söyleniyor. Ayrıca CHP’den istifa eden her il başkanına, her milletvekiline sözler verilmiş. Şimdi, bu sözler yerine getirilmeyince umutlar yerini hayal kırıklıklarına bırakıyor. Onlar da tabii ki ilk olarak baba ocağı olarak gördükleri CHP’yle flörtleşmeye başladılar. Eğer kasım kurultayında da beklediklerini bulamazlarsa o zaman Yeni Parti’den kopmalar başlayabilir.

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KILIÇDAROĞLU ‘BEKLESİNLER’ DEDİ

Yeni Parti’den bazı milletvekillerinin doğrudan Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu söyleniyor. Bir kısmı ise Kılıçdaroğlu’na yakın olan isimler üzerinden ilişki kuruyor. Bazı belediye başkanları bu konuda aktif olarak devreye girmiş durumda.

CHP’ye geçmek isteyenlere Kılıçdaroğlu’nun “Henüz erken. Biraz beklesinler” yanıtını verdiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun kafasında bir takvim mi var? “Evet, var” deniliyor. Kılıçdaroğlu’nun kasım ayındaki Yeni Parti kurultayını beklediği ve kurultay sonrası CHP’ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor. “Kemal Bey zamanlamayı kendi yapacak. Öyle bir zamanda CHP’ye geçişler başlayacak ki siyaseten etkisi güçlü olacak. Yeni Parti dağılıyor mu havası verilecek” diyorlar.

HEDEF NE

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Kılıçdaroğlu’nun 2027 yılındaki hedefinin CHP’yi yeniden ana muhalefet partisi yapmak olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu, seçimlere ana muhalefet lideri olarak girmek için kolları sıvamış durumda.

CHP ile Yeni Parti arasındaki tablo şöyle.

Yeni Parti 91 milletvekili ile ana muhalefet konumunda.

CHP’nin ise 44 milletvekili var.

Tabanda ise Yeni Parti, CHP tabanının üçte ikisini kontrol ediyor. Tabanın üçte biri CHP’de kalmış durumda.

Yeni dönemde iki parti arasında tabanda ve tavanda hareketlilik bekleniyor.

Rüzgâr tersine dönerse gerisini cemevlerinin kapısında Kılıçdaroğlu’nu “Hain Kemal” diye yuhalatanlar düşünsün. Kılıçdaroğlu tecrübeli siyasetçi. Yaşlı kurdu hafife alan yanlış yapar.