Yeni parti için ilk adım atıldı, direniş grubu kuruldu

Haberin Devamı

Şansı oldu çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı iki kez kazandı. Şanssızlığı oldu çünkü para gücüyle CHP’yi dizayn etmeye çalıştı; Atatürk’ün CHP’sini Ekrem’in CHP’sine çevirdi.

Bugün CHP’nin yargılandığı yolsuzluk, rüşvet davalarının hepsinin altından Ekrem İmamoğlu çıkıyor. CHP’nin DNA’sıyla oynadı. CHP’yi kirletti.

DİRENİŞ GRUBU KURULDU

Şimdi de CHP’yi bölmek için harekete geçti. Bunun ilk adımı dün atıldı. CHP milletvekillerinden oluşan bir WhatsApp grubu kuruldu. WhatsApp grubunun adı “Direniş Grubu”. CHP’nin 138 milletvekili var. Ama “Direniş Grubu”na hepsi alınmadı. 90-95 milletvekili alındı.

Diğer milletvekilleri bu grubun dışında tutuldu. CHP böylece fiilen ikiye bölünmüş oldu. “Direniş Grubu”nda yer alanlar ve almayanlar olarak. “Direniş Grubu”na alınmayan milletvekili sayısı 43-48 arasında. Bu iş adım adım yeni partiye gidecek.

Haberin Devamı

İLK ADIM ATILDI

Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun CHP üzerindeki hesapları bir türlü bitmiyor. Özgür Özel taktik hamlelerle ilerliyor. Ama Ekrem İmamoğlu bir strateji dahilinde hareket ediyor. İmamoğlu’nun belirlediği stratejiye göre Özgür Özel, CHP içinde mücadelesini sürdürecek. Vuruşarak çekilecekler. CHP içinde bir mağduriyet hikâyesi yazarak ayrılmayı planlıyorlar. Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nden Meclis’e yürümesi ile bu yürüyüş başladı. İlk adım atıldı. Özgür Özel’in yağmurdan ıslanmış beyaz gömlekle TOMA üzerine çıkmasıyla gereken fotoğraf verildi. Ama henüz çoban ateşi yakılmadı. Özgür Özel bayramdan sonra olağanüstü kurultay için imza toplanması için start verecek.

Kılıçdaroğlu da kısa bir süre içinde kurultay takvimini ilan edecek. Yargıtay’daki temyiz başvurusu nedeniyle Özgür Özel’in olağanüstü kurultay girişiminin önü kapalı. Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunan Özgür Özel oldu. Kendi eliyle ayağına pranga vurdu. Ancak bu yolu zorlayacakları anlaşılıyor.

TATİLİNİ İPTAL ETTİ

Peki bu arada Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kılıçdaroğlu’nun birkaç günlük bayram tatiline çıkması planlanıyordu. Ama son aldığım bilgiye göre tatili iptal etmiş, bayramı Ankara’da çalışarak geçirecek. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi’ne gelecek. 1 Haziran’da önce Parti Meclisi’ni toplayacak. Öğleden sonra ise Merkez Disiplin Kurulu toplantısı yapılacak. Kılıçdaroğlu, yoksuzluk ve rüşvetten dolayı yargılanan ve hakkında fezleke düzenlenen milletvekili ve parti yöneticileri ile ilgili süreci başlatacak. Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ilk akla gelen isimler.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen milletvekilleri arasında üç önemli gelişme yaşanıyor.

1- Gürsel Erol ile Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu’nun mücadelesinde hep yanında oldular. Ama yeni yönetimde yer almak istemediklerini bildirmişler. Onlar CHP’ye polis zoruyla girilmesine de karşı çıkmışlardı.

KILIÇDAROĞLU İLE OLMAZ DİYENLER

2- CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ve Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Kılıçdaroğlu ile siyaset yapmayacaklarını açıkladılar.

ÜÇÜNCÜ YOLCULAR

3- CHP dört parça başlıkla yazımda, “Abiler” diye anlatmıştım. Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Altay’dan söz etmiştim. Bunlar partide ağırlığı olan isimler. Her iki tarafla da görüşebiliyorlar. Sadece bu iki isimden ibaret değiller. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olan ama CHP’nin geleceği açısından partinin kongrede üçüncü bir isimle yoluna devam etmesini isteyen milletvekilleri de bunları destekliyor.

Haberin Devamı

CHP’nin “Abiler”inin ya da üçüncü yolu tercih edenlerin formülü şu:

BAHÇELİ FORMÜLÜ

Kemal Kılıçdaroğlu çok yıprandı. Kılıçdaroğlu partiyi olağan kurultaya götürsün. Ama yeniden genel başkan olmasın. Kılıçdaroğlu feragat etsin. Özgür Özel de genel başkan olmasın. Çünkü partiyi bütünlük içinde tutmayı başaramadı. Ekrem İmamoğlu’nun adamı olarak hareket etti. CHP’nin başına üçüncü bir isim geçsin. Kemal Bey kurultay tarihini ilan etsin. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir araya gelsin. Parti Meclisi’ni birlikte oluştursunlar. CHP yönetiminde her iki kanat da temsil edilsin. Üçüncü bir isim üzerinde ittifak edip kenara çekilsinler. Bu formül size başka bir yerden tanıdık geldi mi? MHP Lideri Devlet Bahçeli ilk başta bunu önermişti.

İKİ İSİM

Haberin Devamı

Üçüncü yolu önerenlerin genel başkan adayı olarak öne çıkardığı iki isim var. Biri Oğuz Kaan Salıcı, diğeri Engin Altay. Tabii bu şimdilik. Eğer Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bu formüle sıcak bakarlarsa onlar da yeni bir isim önerebilirler. Peki bu modelin gerçekleşme imkânı var mı?

İMAMOĞLU İZİN VERİR Mİ

Bu modelin önündeki en önemli engel; Ekrem İmamoğlu. Çünkü Ekrem İmamoğlu kendi kontrolünde bir parti istediği için uzlaşmayı değil direnişi, bütünleşmeyi değil ayrılığı tercih edecek. Milletvekilleri arasında “Direniş” isimli WhatsApp grubunu kurarak ilk adımını attı.

CHP’yi bölüp kendi partisini kurduracak. Çünkü İmamoğlu için önemli olan CHP değil kendisi.

Haberin Devamı

HORTUM MAHMUT

Bir Hortum Süleyman vardı. Karakolda düşenleri hortumla dövmesiyle meşhur olan eski emniyet müdürü.

Hortum Süleyman unutuldu gitti. Ama her devrin şovmeni olan Mahmut Tanal, CHP Genel Merkezi’nin önündeki arbede sırasında kulübenin üzerine çıkıp, polisin üzerine su sıkmak için hortumu eline alıp kameralara poz verince CHP’de adı ‘Hortum Mahmut’a çıktı.