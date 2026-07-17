‘Yeni Parti’ CHP’siz CHP olacak

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Ancak Ekrem İmamoğlu, CHP’nin bagajını sırtlamak istemeyince yeni bir partinin kurulmasına karar verildi. ‘Yeni Parti’nin bir özelliği var. CHP’siz bir parti olacak. Ama CHP tabanından oy alacak.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu eğer CHP’siz bir parti kurarlarsa siyasi hayatlarının en büyük ikinci yanlışını yaparlar. Özgür Özel’in birinci yanlışı CHP’den ayrılmak olur. CHP’yi bölmek olur. Anladığım kadarıyla kendilerini dev aynasında görüyorlar. ‘Yeni Parti’yi kurunca silip süpüreceklerini düşünüyorlar.

GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL

‘Yeni Parti’nin genel merkez binası olarak Gelecek Partisi’nin boşalttığı Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki binayı düşünüyorlarmış. Bir an önce partiyi kurup, tabelayı asmak istiyorlar.

‘Yeni Parti’nin genel başkanı Özgür Özel olacak. Ekrem İmamoğlu bir ara genel başkanlık planı yapıyordu ama anlaşmaya varmışlar.

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Ancak partide Özgür Özel’in çekirdek kadrosu olmayacak. Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan’ı istemiyormuş. Özgür Özel, yakın arkadaşlarını nasıl satacak merak ediyorum. Özgür Özel de Turan Taşkın Özer’in yeni partide olmasını istememiş.

DOKUNULMAZLIKLARI KALKACAK MI?

Bu arada Meclis, ekim ayında yeni yasama dönemine başlayınca Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer’in dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelmesi söz konusuymuş. Belki de bu yüzden yeni partinin vitrininde olmaları istenmiyor.

PARTİ KURMAK

Osman Bölükbaşı, “Parti kurmak turşu kurmaya benzemez” demişti. Özgür Özel ‘Yeni Parti’yi kuruyor. Ama işi kolay değil. Çünkü 111 milletvekilinden oluşan bir WhatsApp grubu kurmuşlardı. Sanıyor ki 111 milletvekili kendisiyle birlikte hareket edecek. Ama o da fireler olduğunu görmeye başladı. 80 milletvekilinin kendisiyle birlikte ‘Yeni Parti’ye geçeceğini hesap ediyor. Özgür Özel beklediği sayıya ulaşamayabilir.

Çünkü CHP’de son günlerde yeni bir eğilim ortaya çıktı. CHP milletvekilleri arasında Üçüncü Yol grubu oluştu. Bunların sayısı her geçen gün artıyor.



Kılıçdaroğlu zamana oynadı. Stratejik sabır stratejisini uyguladı. Meyveyi dalında çürütmeye çalıştı. Zaman geçtikçe yeni partiye olan ilgi azalmaya başladı.

DEVRİM GRUBU

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Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri arasında da bir WhatsApp grubu kurulmuş. MYK üyeleri ve milletvekilleri bu gruba dahil. Sayılarının 30-40 arasında olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin oluşturduğu WhatsApp grubunun adı “Devrim Grubu”.

ÜÇÜNCÜ YOLCULAR

CHP’nin 135 milletvekili var. Özgür Özel’le birlikte 50-60 milletvekilinin gitmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden milletvekili sayısı 20-24 civarında. Üçüncü Yolcular denilen 50-51 milletvekili ise beklemekten yana. ‘Yeni Parti’ tutacak mı tutmayacak mı onu görmek istiyorlar. Özgür Özel’in partisi tutarsa çoğunluk oraya geçer, eğer tutmazsa CHP’de kalırlar.

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PKK TASFİYE OLACAK MI, SON PÜRÜZ NE

İmralı heyetinin AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ile Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sonra kulisler hareketlendi.

İmralı heyetinin Öcalan’ın çalışma koşulları ve İmralı görüşmelerinin artırılması yönünde talepleri var. Ama asıl kritik nokta yasal düzenlemeye ilişkin iki kritik talep.

1-Çerçeve yasada suça bulaşan, bulaşmayan ayrımı olmasın,

2-PKK’nın lider kadrosu kapsam dışı bırakılmasın.

LİDER KADRO NE OLACAK

PKK’nın tasfiyesinde en kritik nokta lider kadronun durumu. Lider kadro kendini garantiye almak istiyor. Ama Ankara’nın lider kadroya kapıyı açması söz konusu değil. Yasal düzenleme üzerindeki pürüz de buradan kaynaklanıyor. DEM Parti, örgütün yönetici kadrosunun kapsam dışı bırakılmasını istemiyor. Tek bir yasal düzenleme yapılıp, örgüt liderlerinin ve örgüte katılanların aynı yasal düzenlemeden yararlanmasını istiyorlar. Ankara ise buna sıcak bakmıyor. Lider kadronun Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Bese Hozat başta olmak üzere 30 kişiden oluştuğu söyleniyor. Bunların hiçbir şekilde Türkiye’ye gelmeleri söz konusu değil. Lider kadronun yasal düzenlemenin dışında tutulması öngörülüyor. DEM Parti cephesinde lider kadronun kapsama dahil edilmesi yönünde bir eğilim var. Ancak lider kadroya yeşil ışık yakılması söz konusu değil.

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YASAL DÜZENLEMEDE NELER VAR

Peki yasal düzenlemede başka nelerin yer alması düşünülüyor.

1-Geçici bir yasal düzenleme olacak.

2-Lider kadro kapsam dışı bırakılacak

3- Etkin pişmanlıkla ilgili yasanın 221’inci maddesinde yer alan hükümler uygulanacak.

Silahlı eylemlere katılmayanlar 3 yıl ya da 5 yıllık bir denetimli serbestlik sürecinde olacaklar. Örgütün yüzde 70’inin bu kapsamda olduğu tahmin ediliyor.

PÜRÜZ GİDERİLECEK Mİ?

Lider kadro konusundaki görüş ayrılığı giderilirse Meclis, temmuz sonu ve ağustos başı itibarıyla mesai yapacak. Yoksa yasal düzenleme ekim ayındaki yeni yasama dönemine kalacak.

Aşılamayacak bir sorun olarak görülmüyor. Ayrıca böylesine tarihi bir süreçte Meclis’in 15 gün daha fazla çalışmasının lafı olmaz.

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Yasal düzenleme ile Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli eşiklerden biri aşılmış olacak. PKK’nın tasfiyesi için tarihi bir adım atılacak. Yasal düzenlemenin yapılmasıyla birlikte PKK’nın tasfiye süreci başlayacak. Bunun için Türkiye ve Kuzey Irak’ta mekanizmalar oluşturulacak.