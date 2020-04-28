Yeni gündem ekonomi

Trump’ın ilk başta koronavirüsü ciddiye almayan tavrıyla İngiltere’nin sürü bağışıklığıyla zaman kaybetmesinin bedeli çok ağır oldu.
Bu süreçte tehlikeyi fark edip önlem almak ülkemize önemli avantaj sağladı. Ancak şimdi yeni bir sınavla karşı karşıyayız. COVID-19’la mücadelede tünelin ucunda ışık göründü. Şimdi dünya hızla koronavirüs sonrasına hazırlanıyor. Türkiye’nin önünde yeni bir sınav duruyor. Onun adı da ekonomi. Bir süre sonra koronavirüs gündemden düşecek, varsa yoksa da ekonomiyi konuşacağız.
Koronavirüs sonrasına dönük bir çalışma yapılıyor. Gelişmiş ülkelerin hızlı bir büyümeyi hedef aldıkları söyleniyor. Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş, ucuz enerji sağlamak suretiyle bir süreci destekliyor. AK Parti MYK toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık ve enflasyona olumlu katkı yaptığını belirtip “Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız kayıpların bir kısmını petrol fiyatlarındaki düşüşle dengeledik” dediği ifade ediliyor.
Bu günden itibaren ekonomi daha güçlü bir şekilde gündemimize girecek. Küresel ekonomide tarihi küçülmelerin yaşanacağı ifade ediliyor. Bu karamsar tabloya karşın, Almanya’da çarklar dönmeye başladı. Trump ise üretimi başlatmak için sabırsızlanıyor. Çin’de çarklar zaten dönmeye başladı. O nedenle koronavirüs sonrası felaket senaryoları yazanlara inanmak istemiyorum. Türkiye, üretimi durdurmamakla akıllı bir iş yaptı. Şimdi çarkların hızla dönmesi için bir çalışma yapılıyor. O nedenle mayıs ayında koronavirüsten çok ekonomiyi konuşacağız.
DİYANET HUTBEYİ LGBT'YE VE ANKARA BAROSU'NA MI SORACAK?
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, ramazanın ilk cuma namazında bir hutbe okudu. Diyanet İşleri Başkanı hutbede ne dedi? “Ey insanlar” dedi. “İslam zinayı, eşcinselliği en büyük günahlardan sayıyor. Zinadan, eşcinsellikten uzak durun” dedi.
Eğer İslam zinayı, eşcinselliği günah sayıyorsa, bu kural İslam’ın yeryüzüne indiği günden bu yana böyleyse, Kuran’daki ayetlerde, Peygamberimizin hadislerinde yasaklanıyorsa Diyanet İşleri Başkanı ne demeliydi? Ali Erbaş, “Kuran-ı Kerim’de İsra suresinde zina yasaklanıyor ama ben Diyanet İşleri Başkanı olarak zinayı serbest bırakıyorum” mu demeliydi? Diyanet İşleri Başkanı, “Ey Müslümanlar, Hud suresi, Hicr suresi, Enbiya suresi başta olmak üzere Kuran-ı Kerim’de bir değil birkaç ayette eşcinsel ilişki yasaklanıyor ama ben Ali Erbaş olarak serbest mi bırakıyorum” mu demeliydi? Eşcinsellerle ilgili kampanya mı başlatacaktı?
Diyanet İşleri Başkanı hutbede neye göre konuşur? İslam’a göre, Kuran’a göre, Peygamberimizin hadislerine göre konuşur. Ali Erbaş da bunu yapıyor. İslam’a göre helal nedir, haram neye denir, bunu anlatmak Diyanet İşleri Başkanı’nın görevidir. Ayrıca Ali Erbaş bunu dince kutsal olan bir yerde, camide yapıyor. İnsanları meydanlara toplasa, kitlelere eşcinselleri, zina yapanları hedef gösterse “Demokratik hukuk devletinde buna hakkın yok” diyebilirsiniz. Ama vay sen misin eşcinselliğe, zinaya söz söyleyen... LGBT’sinden Ankara Barosu’na kadar hepsi harekete geçti. Bıraksan Ali Erbaş’ı ipe çekecekler.
Diyanet İşleri Başkanı camide hutbe okurken LGBT’ye mi soracak? Ankara Barosu’ndan izin mi alacak? İslam’ın neyi haram kıldığı, neyi helal kıldığını, Kuran’da neyin serbest bırakılıp neyin yasaklandığını Diyanet İşleri Başkanlığı mı bilecek, yoksa LGBT ve Ankara Barosu mu bilecek?
28 Şubat sürecinde başörtülü oldukları için avukatları barolara kaydetmeyenlerin LGBT söz konusu olunca sergiledikleri duyarlılık gözlerimi yaşarttı.
BARZANİLERDEN PKK’YA TAVIR
PKK insanlıktan nasibini almamış bir örgüt olduğu için koronavirüs falan dinlemiyor. Aynı tavrını Kuzey Irak’ta da sürdürüyor. Irak Bölgesel Yönetimi, koronavirüs önlemleri kapsamında kaçak geçişleri önlemek için Kandil alanındaki stratejik bir nokta olan Zini Verte bölgesine peşmerge sevk ediyor. Burası bizim PKK ile mücadelemiz açısından da önem taşıyor. Çünkü örgüt bu hattan İran’da sağladığı lojistik desteği Kandil’in içlerine aktarıyor. PKK İran’la bağlantısını kesilince bölgeye militanlarını sevk ederek KDP’den peşmergelerini çekmesini istiyor. İran destekli KYB de PKK ile birlikte hareket ediyor. Takviye güç sağlıyor. Biz haberlerde bir cümle söz edip geçiyoruz ama süreci yakından izleyen Türkiye, 14-15 Nisan tarihlerinde Zini Verte bölgesine operasyon düzenleyip 23 PKK’lıyı etkisiz hale getiriyor. Ağır kayıplar veren PKK, her zaman olduğu gibi KDP’yi hedef alıp Türkiye ile işbirliği yapmakla suçluyor.
KDP yönetimi ise;
* PKK’nın bölgede yuvalanmasının kabul edilmeyeceği,
* PKK’nın çatışma politikasının bölgesel yönetime ağır insani ve maddi bedeller ödettiği,
* PKK’nın yapacağı en büyük iyiliğin bölgesel yönetimin topraklarını terk etmek olduğu yönünde açıklama yapıyor.
Ama PKK, İran’dan sağladığı lojistik desteğin aktarım açısından stratejik bir mevki olduğu için Kandil-Zine Varte bölgesini tekrar kontrolü altına almak ve peşmergenin çekilmesini sağlamak için baskılarını arttırdıkça arttırıyor.
Ama Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin iki önemli lideri Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani’nin PKK’nın dayatmalarına karşı duruşu önemli. Neçirvan Barzani, PKK’nın yapacağı en büyük iyiliğin bölgesel yönetimin topraklarını terk etmek olduğunu söylüyor. Başbakan Mesrur Barzani ise bölgede otorite kuracakları yönündeki kararlı tutumunu koruyor. Türkiye’nin gözü bu bölgenin üzerinde. Bölgenin değil, daha doğrusu PKK’nın üzerinde.
Yeni gündem ekonomi
Trump’ın ilk başta koronavirüsü ciddiye almayan tavrıyla İngiltere’nin sürü bağışıklığıyla zaman kaybetmesinin bedeli çok ağır oldu.
Bu süreçte tehlikeyi fark edip önlem almak ülkemize önemli avantaj sağladı. Ancak şimdi yeni bir sınavla karşı karşıyayız. COVID-19’la mücadelede tünelin ucunda ışık göründü. Şimdi dünya hızla koronavirüs sonrasına hazırlanıyor. Türkiye’nin önünde yeni bir sınav duruyor. Onun adı da ekonomi. Bir süre sonra koronavirüs gündemden düşecek, varsa yoksa da ekonomiyi konuşacağız.
Koronavirüs sonrasına dönük bir çalışma yapılıyor. Gelişmiş ülkelerin hızlı bir büyümeyi hedef aldıkları söyleniyor. Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş, ucuz enerji sağlamak suretiyle bir süreci destekliyor. AK Parti MYK toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık ve enflasyona olumlu katkı yaptığını belirtip “Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız kayıpların bir kısmını petrol fiyatlarındaki düşüşle dengeledik” dediği ifade ediliyor.
Bu günden itibaren ekonomi daha güçlü bir şekilde gündemimize girecek. Küresel ekonomide tarihi küçülmelerin yaşanacağı ifade ediliyor. Bu karamsar tabloya karşın, Almanya’da çarklar dönmeye başladı. Trump ise üretimi başlatmak için sabırsızlanıyor. Çin’de çarklar zaten dönmeye başladı. O nedenle koronavirüs sonrası felaket senaryoları yazanlara inanmak istemiyorum. Türkiye, üretimi durdurmamakla akıllı bir iş yaptı. Şimdi çarkların hızla dönmesi için bir çalışma yapılıyor. O nedenle mayıs ayında koronavirüsten çok ekonomiyi konuşacağız.
DİYANET HUTBEYİ LGBT'YE VE ANKARA BAROSU'NA MI SORACAK?
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, ramazanın ilk cuma namazında bir hutbe okudu. Diyanet İşleri Başkanı hutbede ne dedi? “Ey insanlar” dedi. “İslam zinayı, eşcinselliği en büyük günahlardan sayıyor. Zinadan, eşcinsellikten uzak durun” dedi.
Eğer İslam zinayı, eşcinselliği günah sayıyorsa, bu kural İslam’ın yeryüzüne indiği günden bu yana böyleyse, Kuran’daki ayetlerde, Peygamberimizin hadislerinde yasaklanıyorsa Diyanet İşleri Başkanı ne demeliydi? Ali Erbaş, “Kuran-ı Kerim’de İsra suresinde zina yasaklanıyor ama ben Diyanet İşleri Başkanı olarak zinayı serbest bırakıyorum” mu demeliydi? Diyanet İşleri Başkanı, “Ey Müslümanlar, Hud suresi, Hicr suresi, Enbiya suresi başta olmak üzere Kuran-ı Kerim’de bir değil birkaç ayette eşcinsel ilişki yasaklanıyor ama ben Ali Erbaş olarak serbest mi bırakıyorum” mu demeliydi? Eşcinsellerle ilgili kampanya mı başlatacaktı?
Diyanet İşleri Başkanı hutbede neye göre konuşur? İslam’a göre, Kuran’a göre, Peygamberimizin hadislerine göre konuşur. Ali Erbaş da bunu yapıyor. İslam’a göre helal nedir, haram neye denir, bunu anlatmak Diyanet İşleri Başkanı’nın görevidir. Ayrıca Ali Erbaş bunu dince kutsal olan bir yerde, camide yapıyor. İnsanları meydanlara toplasa, kitlelere eşcinselleri, zina yapanları hedef gösterse “Demokratik hukuk devletinde buna hakkın yok” diyebilirsiniz. Ama vay sen misin eşcinselliğe, zinaya söz söyleyen... LGBT’sinden Ankara Barosu’na kadar hepsi harekete geçti. Bıraksan Ali Erbaş’ı ipe çekecekler.
Diyanet İşleri Başkanı camide hutbe okurken LGBT’ye mi soracak? Ankara Barosu’ndan izin mi alacak? İslam’ın neyi haram kıldığı, neyi helal kıldığını, Kuran’da neyin serbest bırakılıp neyin yasaklandığını Diyanet İşleri Başkanlığı mı bilecek, yoksa LGBT ve Ankara Barosu mu bilecek?
28 Şubat sürecinde başörtülü oldukları için avukatları barolara kaydetmeyenlerin LGBT söz konusu olunca sergiledikleri duyarlılık gözlerimi yaşarttı.
BARZANİLERDEN PKK’YA TAVIR
PKK insanlıktan nasibini almamış bir örgüt olduğu için koronavirüs falan dinlemiyor. Aynı tavrını Kuzey Irak’ta da sürdürüyor. Irak Bölgesel Yönetimi, koronavirüs önlemleri kapsamında kaçak geçişleri önlemek için Kandil alanındaki stratejik bir nokta olan Zini Verte bölgesine peşmerge sevk ediyor. Burası bizim PKK ile mücadelemiz açısından da önem taşıyor. Çünkü örgüt bu hattan İran’da sağladığı lojistik desteği Kandil’in içlerine aktarıyor. PKK İran’la bağlantısını kesilince bölgeye militanlarını sevk ederek KDP’den peşmergelerini çekmesini istiyor. İran destekli KYB de PKK ile birlikte hareket ediyor. Takviye güç sağlıyor. Biz haberlerde bir cümle söz edip geçiyoruz ama süreci yakından izleyen Türkiye, 14-15 Nisan tarihlerinde Zini Verte bölgesine operasyon düzenleyip 23 PKK’lıyı etkisiz hale getiriyor. Ağır kayıplar veren PKK, her zaman olduğu gibi KDP’yi hedef alıp Türkiye ile işbirliği yapmakla suçluyor.
KDP yönetimi ise;
* PKK’nın bölgede yuvalanmasının kabul edilmeyeceği,
* PKK’nın çatışma politikasının bölgesel yönetime ağır insani ve maddi bedeller ödettiği,
* PKK’nın yapacağı en büyük iyiliğin bölgesel yönetimin topraklarını terk etmek olduğu yönünde açıklama yapıyor.
Ama PKK, İran’dan sağladığı lojistik desteğin aktarım açısından stratejik bir mevki olduğu için Kandil-Zine Varte bölgesini tekrar kontrolü altına almak ve peşmergenin çekilmesini sağlamak için baskılarını arttırdıkça arttırıyor.
Ama Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin iki önemli lideri Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani’nin PKK’nın dayatmalarına karşı duruşu önemli. Neçirvan Barzani, PKK’nın yapacağı en büyük iyiliğin bölgesel yönetimin topraklarını terk etmek olduğunu söylüyor. Başbakan Mesrur Barzani ise bölgede otorite kuracakları yönündeki kararlı tutumunu koruyor. Türkiye’nin gözü bu bölgenin üzerinde. Bölgenin değil, daha doğrusu PKK’nın üzerinde.