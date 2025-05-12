Yeni dönemin paradigması

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PKK silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldı. Açıklanacak metin üzerinde uzlaşmaya vardılar. Sıra, kararın açıklanmasına kaldı. Artık günler değil saatler sayılı. 50 yıldır bu anı bekledik. Bunun için mücadele ettik. Birkaç saat daha bekleriz.

PKK ile mücadelede tarihi günlerden geçiyoruz.

Çünkü bu karar sadece PKK’nın silah bırakması değil bir devrin kapanması demektir.

Şehitlerin geldiği, baskınların yaşandığı, sınır ötesi harekâtların düzenlendiği bir dönemin sonuna geldik.

NESİLLER BÜYÜDÜ

Birkaç nesil bununla büyüdü.

Babasının terörle mücadele anılarını dinleyenler şimdi çocuklarına anlatacak yaşa geldi. Bu işin sonu yok. Türkiye, PKK’yı yendi. Hem de birkaç kez yendi. Ancak Ortadoğu’daki işgaller, iç savaşlar nedeniyle ABD ve İngilizler başta olmak üzere büyük güçler PKK’yı yaşattı. İran besledi. Artık bir dönemin sonuna gelindi.

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50 yıldır akan kan ve gözyaşına son verecek tarihi adım atıldı.

Bu sürecin önemli kilometre taşları var. Bu işin arkasında çok büyük emekler var.

30 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İç cepheyi tahkim etme” çağrısıyla yola çıkıldı. Bahçeli’nin 22 Ekim’deki çıkışıyla süreç ivme kazandı. 27 Şubat’ta Öcalan’ın çağrısıyla süreç zeminini buldu.

İki konuda büyük hassasiyet gösterildi.

1- Bu sorunu çözerken Türk sorununun çıkarılmamasına

2-Şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetine

MİT BAŞKANI KALIN

Görünmez kahramanların büyük payı var. Burada MİT Başkanı İbrahim Kalın’a ayrı bir parantez açmakta yarar var. Tarihi bir rol oynadı. İbrahim Kalın süreç yönetimindeki başarısının yanında süreci bu kez tabandan değil tavandan başlatarak sonuca ulaşılmasını sağladı.

“Terörsüz Türkiye” hedefine böylece adım adım yaklaştık.

Tarihi bir eşik aşılıyor. Bu süreçte MHP Lideri Bahçeli yaptığı çağrı ve devamında sürece verdiği güçlü destekle öncü bir rol oynadı.

ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ

Burada en büyük pay sürece yaptığı liderlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. İnanın ki Erdoğan’ın iradesi ve güçlü liderliği olmadan bu başarılamazdı. Erdoğan’dan başka bir lider de başaramazdı.

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SİLAH BIRAKMAYI TEYİT

PKK’nın silah bıraktığını ve kendini feshettiğini açıklamasından sonra devletin bunu teyit etmesi gerekiyor. Silahları nereye bıraktılar, silah depolarının yerlerini gösterdiler mi? Verdikleri bilgiler doğru çıktı mı? MİT, haziran sonuna kadar silahların teslim edilip edilmediğini sahada kontrol edecek.

MİT, devlete ‘tamam’ dediği andan itibaren PKK’nın silah bırakıp kendini feshettiği kabul edilecek.

SONRAKİ SÜREÇ

Bu süreç bir al-ver süreci değil. Ancak, PKK silah bıraktıktan sonra bir demokratik dönüşüm süreci yaşanacak.

Silahların teslim alınması, sayıları 40 civarında olan ve haklarında kırmızı bülten çıkarılan PKK yöneticilerinin durumu, dağa çıkan PKK’lılar ve cezaevindeki hasta ve yaşlı mahkûmların durumu.

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Bunların hepsi için kompartıman kompartıman olarak ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Türkiye büyük devlet. Silah bırakma kararından sonraki mekanizmalar da planlanmış durumda.

PKK’nın silahları ne olacak? PKK’nın silahlarını bulundukları ülke yönetimi ile oluşturulan ortak mekanizma toplayacak. Suriye’deki PKK’lılar silahlarını Suriye yönetimi ile oluşturulan ortak mekanizma gözetiminde teslim edecek. PKK’nın ağırlığı Irak’ta. Bu ülkede ise Irak yönetimi ile kurulan ortak mekanizma silah bırakmayı denetleyecek. PKK’nın silah depolarını, silahların türünü tespit etmiş olacağız.

YENİ PARADİGMA

Cemil Bayık, Murat Karayılan gibi Kandil’deki PKK yöneticileri ne olacak?

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Kandil’deki üst yönetim, Türkiye’ye gelmeyecek. Ya üçüncü bir ülkeye gidecek ya da Irak içlerinde kaybolacak.

Artık her yönüyle yeni bir dönem başlayacak. Paradigma değişecek. Yeni dönemin parametreleri farklı olacak.

BARIŞI İNŞA ETMEK

Şimdiye kadar terörle mücadele konsepti geçerliydi, bundan sonra ise barışı inşa dönemi esas olacak. Kolay olmayacak. Ancak dünyada barış diplomasisi ile ön plana çıkan Türkiye, kendi iç barışını tahkim etmeyi de başaracak.

Ahmet Türk’ün belirttiği gibi, Türkiye iç barışını sağladığında süper güç olur.

DEM PARTİ NE YAPACAK

Bu sürecin en önemli siyasi sonuçları olacak. Silahlı mücadele dönemi bitiyor, siyasi mücadele dönemi başlıyor. Siyasi partilerin buna kendilerini hazırlaması gerekiyor. Bu sürecin en önemli siyasi sonuçlarından biri ise DEM Parti üzerindeki Kandil vesayetinin kalkması olacak. DEM Parti, Öcalan’ın partisi olacak.

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Bu iki yönlü işleyecek. DEM Parti üzerindeki PKK gölgesi de kalkmış olacak. DEM Parti’nin Türkiye partisi olmasının önü açılacak.

MÜMKÜN DEĞİLCİLER

Bu olay bir daha gösterdi ki bizim kafa yapımızı değiştirmeye ihtiyacımız var.

“Mümkün değil” anlayışını değiştirmemiz gerekiyor.

“PKK silah bırakacak” diyorsunuz, “Mümkün değil” diyorlar.

“Terör bitecek” diyorsunuz, “Mümkün değil” diyorlar.

“Suriye’deki değişimin arkasında Türkiye var” diyorsunuz, “Yok olmaz” diyorlar.

Bizim artık bu ‘mümkün değil’ler kafasını değiştirmemiz gerekiyor. Biz imparatorluklar kurmuş bir milletiz. Biz yaparız. Biz başarırız.

BARIŞI YÖNETMEK

Barış umudu doğunca birilerini barış korkusu sardı. Şimdi barışı yönetmenin zamanı

Bunun için arabayı atın önüne koymamak lazım. O zaman barış süreci zarar görür. Yol kazaları yaşanır. Tam tersine atı arabanın önüne koymak gerekir. O zaman mesafe alınır.

Bu tür tarihi kırılma anlarında kimin nerede durduğu önemli.