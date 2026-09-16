Yeni cumhurbaşkanı adayları kimler

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Özgür Özel, forvetsiz kaldı.

Diploma sorunu ve hakkında devam eden davalar nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı başka bahara kaldı.

Mansur Yavaş ise CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmeyip, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf vererek kendini devre dışı bıraktı.

Yeni Parti’de cumhurbaşkanı adaylığında tek favori kaldı; o da Özgür Özel.

CHP’de ise cumhurbaşkanı adaylığı için arayışlar başladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN HANDİKAPLARI

Ben, Özgür Özel’in başından beri cumhurbaşkanı adayı olduğuna inananlardanım. Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı seçilse dahi kendilerine sahip çıkmayacağına inandığını belirterek Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olmasını istemişti. Ancak aldığım son bilgiler, Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığına istekli olmadığı yönünde. Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı konusuna siyaseten değil, matematiksel olarak baktığı söyleniyor. Çünkü Özgür Özel’in handikapları var.

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CHP, Özgür Özel’e oy vermez. CHP’lilerden partimizi böldün, o yüzden seni mükafat olarak cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz demeleri beklenmez.

DEM Parti de cumhurbaşkanı adayı çıkarırsa Özgür Özel’e sadece Yeni Parti’nin oyları kalıyor.

Bu yüzde 30’un altına düşmek demektir.

Özgür Özel’i ürküten de bu hesap. Yüzde 30’un altına düşerse, o zaman Yeni Parti Genel Başkanı olarak da kalamaz. Özgür Özel’in sonu belirsiz olan bir maceraya atılmak yerine koltuğu sağlam olan genel başkanlığı tercih edeceği söyleniyor.



CHP’DEN VETO



CHP’den Mansur Yavaş’a kötü haberler var. Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmek yerine Külliye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi CHP’de derin bir hayal kırıklığına yol açtı. Tam bir şok yaşandı. Zamanla bu şok tepkiye dönüşmeye başladı. Üstüne üstlük bir de Mansur Yavaş’ın istifa restini çekmesi bardağı taşıran son damla oldu. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, “CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek bir parti değildir” dedi.

Yani reste restle karşılık verdi.

CHP’de 1 hafta önceye kadar Mansur Yavaş tartışmasız cumhurbaşkanı adayıydı. Hatta CHP,Mansur Yavaş’ın peşinden koşacak durumdaydı. Ama 9 Eylül, yani CHP’nin kuruluş yıldönümü tam bir dönüm noktası oldu.

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CHP’de tavan istese dahi parti tabanı Mansur Yavaş konusundaki hevesini kaybetti.



İLHAN KESİCİ



CHP’de artık alternatif cumhurbaşkanı adaylarının ismi konuşulmaya başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in isimleri öne çıkmaya başladı.

CHP sağdan oy almayı planlıyorsa İlhan Kesici’yi, soldan oy almak istiyorsa Vahap Seçer’i aday gösterecek. Elbette ki başka isimlerde çıkacaktır. Ama şimdilik iki isim konuşuluyor.

İlhan Kesici merkez sağdan gelmiş deneyimli bir siyasetçi. Demirel ailesinin damadı. DYP ve ANAP’ta da görevler üstlendi. Uzun süredir CHP milletvekilliği yapıyor. Siyasette temiz kalan isimlerden birisi.

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Vahap Seçer ise hem milletvekilliği hem belediye başkanlığı yapmış, sol seçmende karşılığı olan bir politikacı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklem dışında kalınca Yeni Parti’de ve CHP’de cumhurbaşkanlığı hesapları yeniden yapılmaya başlandı.



BİNALİ YILDIRIM DAVUTOĞLU’NA DAVA AÇMIŞ



Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun hakkında soruşturma açılmasına yol açan bir konuşması var. Bingöl gezisi dönüşünde bir vatandaşın sorusu üzerine Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, ailesini ve kendisinden sonra başbakan olan Binali Yıldırım’ı ağır bir dille suçlayan bir konuşma yapıyor. Bu konuşmadan dolayı Davutoğlu hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten soruşturma açılmıştı. Davutoğlu da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade vermiş ve sözlerinin arkasında durduğunu açıklamıştı.

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O günden itibaren tartışılan bir başka konu daha var.

Peki Davutoğlu, bu konuşmayı yapmış ama orada ağır bir dille suçlananlar o zaman ne yapmış? Cevap vermişler mi, yargıya başvuranlar olmuş mu? Olmuş.









Davutoğlu’nun suçlamalarına maruz kalan Binali Yıldırım buna karşı sessiz kalmamış. Ahmet Davutoğlu’nu mahkemeye vermiş; hem de 20 bin TL tazminat cezasına çarptırmış.

Doğrusu ben bunu bilmiyordum. İlk kez öğrendim. O yüzden de paylaşmak istedim. İsterseniz önce Ahmet Davutoğlu’nun o konuşmasını hatırlatayım. Sonra mahkemeye ilişkin bilgiler aktaracağım.

DAVUTOĞLU’NUN SÖZLERİ

Ahmet Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musunuz? Benim başbakanlığım elimden gitmezdi, otururdum, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi. Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Yediler, çevrelerini zengin ettiler, damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, beş tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş çekti” demişti.

DAVA AÇMIŞ

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Eski başbakanlardan Binali Yıldırım’ın, bu suçlamalar üzerine 9.6.2022 tarihinde Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Ahmet Davutoğlu hakkında 150 bin TL’lik tazminat davası açtığı ortaya çıktı. Mahkemenin 29 Mart 2023 tarihinde sonuçlandığı ve Ahmet Davutoğlu’nun 20 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Yani Davutoğlu’nun suçlamalarına o tarihte de sessiz kalınmamış. Davutoğlu’dan sonra başbakanlık görevini üstlenen Binali Yıldırım mahkemeye vererek tazminat cezasına çarptırılmasını sağlamış.