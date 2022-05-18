Yeni bir anket ve ilginç sonuçlar

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Özellikle de seçim kararı alınıp cumhurbaşkanı adayları belli olduktan sonra yapılacak olan araştırmalar daha çok fikir verici olacak.

Bugün Hakan Bayrakçı’nın başkanı olduğu Sonar Araştırma’nın 6-12 Mayıs tarihleri arasında 2840 kişi ile, yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı araştırmayı paylaşmak istiyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Sonar’ın ‘Yapılacak ilk seçimde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?’ sorusuna kararsızların dağıtılması halinde ankete katılanların yüzde 39.2’si ‘Erdoğan’ yanıtını veriyor. Onu yüzde 15.7’yle ‘Mansur Yavaş’ takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 12.5’le ‘Ekrem İmamoğlu’ geliyor.

KILIÇDAROĞLU KAÇINCI SIRADA

Son zamanlarda atak yapan Kılıçdaroğlu, Sonar’ın anketinde yüzde 3.9’la 6’ncı sırada gelirken, üçüncü sıradaki İmamoğlu’nu sırasıyla yüzde 8’le Meral Akşener ve yüzde 4.7’yle Selahattin Demirtaş takip ediyor. Kılıçdaroğlu bu sonuçla Akşener ve Demirtaş’ın gerisinde 6’ncı sırada yer alıyor.

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KILIÇDAROĞLU ADAY MI

Sonar’ın anketinde gerilerde çıkıyor ama Ekrem İmamoğlu’nun başarısız Karadeniz gezisinden sonra CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nun tartışmasız cumhurbaşkanı adayı olduğu düşünülüyor. İçlerinde CHP’nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu haziran ayında açıklayalım görüşünü savunanlar var. Kılıçdaroğlu ismi açıklansın ki İmamoğlu ve Yavaş aday olmaya cesaret bulamasın diye düşünülüyor. Yani Kılıçdaroğlu’nun ekibinin kafasında bu iş bitmiş gibi. Kılıçdaroğlu’nun mesafe aldığı doğru, İmamoğlu ve Yavaş’ı gerilettiği doğru ama bu iş Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu bitti demeden bitmez.

PARTİLERİN DURUMU



'Bu pazar seçim yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 32.5’i ‘AK Parti’ diyor. ‘CHP’ diyenlerin oranı ise yüzde 24.4 çıkıyor. ‘İYİ Parti’ yüzde 15’le üçüncü sırada yer alırken, ‘HDP’ yüzde 8.6’yla dördüncü sırada, ‘MHP’ ise yüzde 7.2’yle beşinci sırada geliyor.

Bu sonuçlardan sonra partiler arasındaki oy oranında bir kopma yaşanıyor.

KÜÇÜK PARTİLERİN ORANI

‘DEVA Partisi’ yüzde 2 alırken onu 1.8’le ‘Büyük Birlik Partisi’ takip ediyor. Muharrem İnce’nin ‘Memleket Partisi’ 1.6 çıkarken, Mustafa Sarıgül’ün ‘TDP’si yüzde 1.5 alıyor. ‘DSP’ yüzde 1.4 alırken Fatih Erbakan’ın ‘Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1.3 çıkıyor.

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EKONOMİ Mİ MÜLTECİLER Mİ



Tabii ki ekonomi ilk sırada geliyor. Hem de tartışmasız bir şekilde. Suriyeliler konusu bir ara gündem oldu ama bu sizi yanıltmasın, sadece SONAR’ın anketinde değil, tüm anketlerde halkın birinci gündem maddesi olarak ekonomi çıkıyor. Çünkü halk önce geçimine bakıyor.

Sonar; hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı ve zamları ekonomi başlığı altında toplamış.

Ankete katılanların yüzde 74.3’ü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi seçeneğini işaret etmiş.

İkinci sırada ise yüzde 3.5 oranıyla mülteciler geliyor. Onu yüzde 2.9’la adalet takip ediyor

Size şaşırtıcı gelebilir ama dördüncü sırada yüzde 2.2’lik bir oranla muhalefet çıkıyor. Türk halkının önemli bir kısmı muhalefeti çözüm mercii olarak değil, sorun olarak görüyor. Kemal Bey, bu öyle zırt pırt baskına gitmekle olmuyor. Millete güven vereceksin.

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AK PARTİ’NİN RAKİBİ EKONOMİ

AK Parti’nin geleneksel tabanı dar ve orta gelirliler olduğu için hayat pahalılığı ve zamlar en çok AK Parti’yi etkiliyor. Öyle ki seçimlerde AK Parti’nin rakibi muhalefet değil, ekonomi olacak demek daha doğru olur.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ BUGÜN BAŞLIYOR



28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için kızlar üniversitelere sokulmadı. İkna odalarına gönderildi. Başörtüsü yasağına karşı mücadele ettiği için partiler kapatıldı, AK Parti kapatılmanın eşiğinden döndü. Merve Kavakçı milletvekili seçildiği halde başörtülü olduğu için Meclis’ten atıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Hanım’ın başı kapalı diye GATA’da Nejat Uygur’u ziyaret etmesine izin verilmedi.

Ta ki ne zamana kadar?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü yasağını tarihin çöp sepetine fırlatana kadar. Bugün başörtülü kadınlar milletvekili olabiliyor. Bakanlık, büyükelçilik, belediye başkanlığı yapabiliyor. Kamu görevlerinde bulunmalarının önünde hiçbir engel kalmadı. Bu açıdan başörtüsü mücadelesi adına Erdoğan’a çok büyük bir borcumuz var.







KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI

Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Valisi olarak atandı. Başörtülü ilk valimiz oldu. Bugün görevine başlıyor. Ama şuna emin olun ki Kübra Güran Yiğitbaşı o göreve sadece başörtülü olduğu için seçilmedi. Bir akademisyen ve yazar olarak insan hakları mücadelesinin içinden gelen Kübra Güran Yiğitbaşı, bilgisi ve birikimi ile o görevi fazlasıyla hak eden birisi. Şimdiye kadar hak ettikleri halde sadece başörtülü oldukları için vali olamıyorlardı. Ona da Erdoğan son noktayı koydu.

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O FOTOĞRAF ONA AİT DEĞİL

28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için üniversiteye sokulmayan Kübra Güran Yiğitbaşı Afyon Valisi oldu. İnsan hakları mücadelesi ve özellikle başörtüsü adına büyük bir kazanım. Dün kendisiyle konuştum. Afyon’a hizmete odaklanmış durumdaydı. Heyecanlıydı. Ama kesinlikle rövanşist bir düşünce içinde değildi. Bu vesile ile sosyal medyada yer alan bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Polis tarafından ağzı kapatılarak okula girmesi engellenen kız öğrenci Kübra Hanım değil. Sevgili Ersoy Dede TRT’de onu sembolik bir anlamda kullanmış. Ama sosyal medyada o fotoğraf Kübra Güran Yiğitbaşı olarak kullanılıyor.

Türkiye’nin başörtülü ilk valisi bugün göreve başlarken, bu işin mimarı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘Büyüksün Erdoğan’ diyorum, başka bir şey demiyorum.