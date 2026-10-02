Yeni açılım

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CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ı görünce, “Çakır Ağa çalışıyor musun?” diye sordu. Hasan Ufuk Çakır tabandan gelen bir milletvekili. “Efendim kara şalvarı çektik çalışıyoruz. Bunu Allah da görüyor, teşkilatımız da görüyor. Size bütün yörüklerin selamını getirdim” dedi. Cumhurbaşkanı da memnun bir ifadeyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i açış konuşmasında verdiği mesajlara değineceğim. Ama önce bir gözlemimi paylaşmak istiyorum.

MUHALEFET SIRALARINDA

Fon krizinin gölgesinde kalmaması için bunu öncelikle yazmak istedim. Dün Erdoğan Meclis’te çok önemli bir açılım yaptı. Milli iradenin temsilcisi olan Meclis’in kürsüsünden yeni bir siyasi sözleşme önerdi. Siyasete yeni bir mutabakat zemini sundu. Ama bunu sadece sözle yapmadı. Konuşmasını bitirdikten sonra muhalefet sıralarına yürüdü CHP’lilerin, DEM’lilerin, MHP’lilerin, İyi Partililerin ve Yeni Yolcuların ellerini sıktı. Yeni Partililer de Meclis’i terk etmeseler onlarla da tokalaşırdı. DEM sıraları arasına girerek milletvekilleriyle tokalaştı, sürece karşı çok sert muhalefet yaptığı halde Müsavat Dervişoğlu’nu es geçmedi.

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TÜRKİYE MUTABAKATI

Peki Erdoğan ne önerdi? Erdoğan, “Büyük Türkiye mutabakatı” önerdi. MHP Lideri Bahçeli de Cumhurbaşkanı’na Türk bayrağı renklerini taşıyan kırmızı ve beyaz gülleri vermek suretiyle Erdoğan’ın çağrısını taçlandırmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt’te iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştı. Bahçeli de o çağrının ruhuna uygun adımı atarak Meclis’te DEM’lilerle tokalaşmıştı. Böylece “Terörsüz Türkiye” sürecinin temelleri atılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çağrı yaptığı zaman o havada asılı olarak kalmaz. Tam tersine bir siyasi harekete dönüşür. Erdoğan, “Büyük Türkiye mutabakatı” çağrısını yaparak yeni dönemin siyasi paradigmasını ilan etti. Yeni dönemin siyaseti artık kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı olacak.

CEPHE SİYASETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur” sözü ilgimi çekti. Neden? Çünkü bu vurgu bizim siyasi tarihimizin bir özetiydi. 27 Mayıs’a giden süreçte siyaset, “Vatan Cephesi” ve “Halk Cephesi” olarak bölünmüştü. Bu bölünmüşlük 27 Mayısçıların ekmeğine yağ sürdü. 12 Eylül’den önce Demirel ile Ecevit cenazede dahi tokalaşmıyorlardı. Bu 12 Eylül’ün gerekçelerinden biri oldu. Cepheleşmeden Türkiye kazanmadı, tam tersine kaybetti. Ülkelerin parçalandığı, iç savaşların yaşandığı bir coğrafyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Büyük Türkiye Mutabakatı” çok kıymetli.

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KUTUPLAŞTIRICI - KUCAKLAYICI

Yeni Parti, Erdoğan, Genel Kurul Salonu’na girince ayağa kalkmayarak, Cumhurbaşkanı konuşmasına başlamadan salonu terk ederek sert muhalefet yapacağının sinyalini verdi. Özal’a karşı da aynısını yaparlardı. Ergen siyasetini bir türlü bırakmıyorlar. Özgür Özel kutuplaştırıcı siyaseti tercih ederken Erdoğan, kucaklayıcı bir siyaset tarzı izleyecek. Bu AK Parti’nin önümüzdeki seçimlerde pozitif bir kampanya yürüteceğinin de bir işareti olabilir. İktidar ol, muhalefet ol ama tek Türkiye var. Türkiye’nin çıkarları söz konusu olunca birlikte olalım. Bölünmeyelim, parçalanmayalım diyecek. Peki muhalefet bunun neresine itiraz edecek?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Büyük Türkiye İttifakı”nı dillendirenlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman oldu.

FON KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını ise iki konu üzerinde toplamak istiyorum.

1-Maalesef ki fon krizi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i açış konuşmasında bu konuya değineceğini yazmıştım. Cumhurbaşkanı, “Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

2-Terörsüz Türkiye süreci

Erdoğan konuşmasında bu konuya geniş bir yer ayırdı. Sürece katkılarından dolayı MHP Lideri Bahçeli’ye teşekkür etti. Ama ilk kez DEM Grubuna da teşekkür etti. Bence DEM’le ilgili jesti önemliydi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda ‘Terörsüz Türkiye’ çabaları, Türkiye’nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye’nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgâr estirmiştir” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin zamanlaması o kadar iyi oldu ki, eğer 1 yıl geciksek Ortadoğu’da başka bir denklem ortaya çıkabilirdi.

NUMAN KURTULMUŞ’TAN FON ÇIKIŞI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasetin zirvesine kadar çıkmış ama temiz kalmayı başarmış bir siyasetçi. Fon krizi ortaya çıktığı andan itibaren çok kararlı mesajlar veriyor. Numan Kurtulmuş, Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada, “Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır” dedi.

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Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından biri. Çerçeve yasa Meclis’te 467 gibi rekor bir oyla kabul edildiyse Numan Bey’in katkısı çok büyük. Hakeza Meclis’te Terörsüz Türkiye komisyonunun kurulması da onun eseri. Numan Bey, konuşmasında Terörsüz Türkiye konusuna önemli bir yer ayırdı. “Tarihi bir kapı sonuna kadar açıldı” dedi.