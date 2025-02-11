Yavaş önseçime girmeyecek, peki İmamoğlu ne yapacak

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Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığını görüşmek üzere üçlü zirve yaptılar. 2 saat 20 dakika süren toplantının girişinde fotoğraf çektiriliyor. Özgür Özel toplantı boyunca çok fazla konuşmuyor. Daha çok hakem rolü oynuyor. Zaman zaman araya giriyor. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu 25 dakika konuşuyorlar.

İMAMOĞLU SAVUNUYOR

Ekrem İmamoğlu geçen seçimde cumhurbaşkanı adaylığının son ana bırakılmasının yanlış olduğunu savunuyor. Cumhurbaşkanı adayını erken belirleyip bir an önce çalışmalara başlanılması gerektiğini söylüyor. Tabii benim devam eden davalarım var, cumhurbaşkanı adayı olursam siyasi yasak kararı alamazlar demiyor. Geçen sefer cumhurbaşkanı adaylığını Kemal Kılıçdaroğlu’na kaptırdım. Bu kez işi şansa bırakmak istemiyorum da demiyor.

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YAVAŞ’TAN BOMBA ÇIKIŞ

Mansur Yavaş ise toplantıya, “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” yazan bir raporla katılıyor. Mansur Yavaş’tan beklenmeyecek ölçüde net ve cesur çıkışlar yapıyor.

ÖNSEÇİM İÇİN ERKEN

1- Cumhurbaşkanı adayının belirlemek için erken olduğunu düşünüyorum. Seçimlere daha 3 yıl var.

2- Halkın gündeminde cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Halkın gündeminde ekonomi var. Hayat pahalılığı ve derin bir yoksulluk var. Bizim halkın gündemine yoğunlaşmamız gerekiyor.

PARTİ İÇİ KUTUPLAŞMA

3- CHP’ye genel başkan seçmeyeceğiz. Türkiye’ye cumhurbaşkanı seçeceğiz. Parti içindeki bir yarış kutuplaşmaya neden olur.

4- Sadece CHP’li üyelerin katılımıyla yapılacak olan bir seçim Türkiye’nin eğilimini yansıtmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için değişik kesimlerden de oy almamız lazım.

ÖNSEÇİME GİRMEM

5- Ortada seçim yokken cumhurbaşkanı adayının şimdiden belirlenmesini doğru bulmuyorum. Partiyi mi yoksa bir kişiyi mi düşüneceğiz?

6- Şimdi seçilecek olan cumhurbaşkanı adayı 3 yıl boyunca belediye ile ilgili hizmetlerle ilgilenmeyecek. Oysa biz seçilirken halka söz verdik. Bu ben dahi olsam yanlıştır.

7- Ben seçimlerin bu kadar erken olacağını düşünmüyorum. Önseçimle aday belirleme tek kriter olmamalı. Türkiye genelinde anket yapmak gibi, önseçimden başka yöntemleri de değerlendirmeliyiz. Bugün yapılacak olan bir önseçime girmem.

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ZAMANINDA YAPILACAK ÖNSEÇİME GİRERİM

8- Şimdi yapılacak olan bir önseçime girmem ama zamanında yapılacak olan bir önseçime girmem demiyorum.

İMAMOĞLU DIŞARI ÇIKIYOR

Mansur Yavaş konuşurken soğuk bir hava esiyor. Ekrem İmamoğlu’nun bir ara sinirlenip dışarı çıktığı söyleniyor. Özgür Özel ise daha çok dinlemeyi tercih ediyor ama salı günü CHP Meclis grubunda, “Erken seçimin adayı erken belirlenir” diye tavrını ortaya koymuştu.

ÖNEMLİ BİR FARK VAR

Ancak orada önemli bir ayrıntı var. Mansur Yavaş, şimdi yapılacak olan önseçime girmeyeceğini söylüyor. Çünkü erken bulduğunu düşünüyor. Ama zamanında yapılacak olan önseçime gireceğini ifade ediyor. Ekrem İmamoğlu medyası ise ‘Mansur Yavaş önseçime girmeyeceğini açıkladı’ diye sızdırıyor.

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İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA



Mansur Yavaş’ın önseçime girmeyeceğini açıklamasıyla birlikte CHP’deki son durum ne?

1- Özgür Özel’in zirveden sonra X hesabından üçlü fotoğrafı yayınlayıp birlik ve beraberlik gösterisi yapmasına rağmen CHP şu anda karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda.

Bir yanda Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, diğer yanda Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, önseçimi pimi çekilmiş bomba olarak tanımlamıştı.

GERİ ADIM YOK

2- Mansur Yavaş’ın çıkışı üzerine önseçimden geri adım atma ya da başka yöntemleri de devreye sokma gibi bir çaba var mı? Yok. Parti Meclisi toplantısında önseçim kriterleri görüşüldü. Ekrem İmamoğlu’nun belirlediği takvim tıkır tıkır işliyor.

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İMAMOĞLU DA ÇEKİLİR Mİ

Ara başlığa koyduğum soruya ben bile inanmadım. Çünkü Ekrem İmamoğlu gözünü karartmış durumda. CHP’nin bölüneceğini görse dahi cumhurbaşkanı adaylığından bir milim geri adım atacak değil. Parti yönetimini ele geçirdikten ve top ayağına geldikten sonra bu golü kaçırmam havasında.

MEŞRUİYET SORUNU

Mansur Yavaş adaylıktan çekilirse Ekrem İmamoğlu’nun tek başına yarışa girip cumhurbaşkanı adayı olması parti içi meşruiyet tartışması yaratır diyenler var. Onlar Ekrem İmamoğlu’nun da önseçime girmemesi gerektiğini savunuyorlar. Tek adam tek aday olur eleştirisini getiriyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu fırsat bu fırsat adaylığını kimseye kaptırmam modunda.

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BOMBANIN PİMİNİ ÇEKTİ

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ellerine gücü geçirdiler. CHP’de her istediklerini yapıyorlar. Ama CHP kaynıyor. CHP’de asıl sorun şimdi başlıyor. Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı hesabı için bombanın pimini çekti, Özgür Özel’in kucağına bıraktı.

CHP KURULTAYINA AÇILAN SORUŞTURMA



CHP Kurultayı’ndaki şaibe iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma açtığı haberi Parti Meclisi toplantısı sırasında geldi. Tabii salona bomba gibi düştü. CHP’de Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak için operasyon yürütülürken, bu kez Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği kongre şaibeli hale geldi. Cumhurbaşkanı adayının belirleme tartışmaları gölgede kaldı.

İHBAR BURSA’DAN

Bombanın fitili Bursa’dan çekilmiş. CHP Muş eski Gençlik Kolları başkan yardımcısı Erkan Çakır’ın iddiaları üzerine CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara’ya gönderiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi’nin kurultayda şaibe iddialarını gündeme getirmeleri üzerine ifadeye çağrılıyor.

CHP kurultayında gece yarısı döviz bürolarını açtırdığı, bazı delegelerin para karşılığı oy kullandığı, kurultay salonunda dahi çanta içinde bazı delege ağalarına para verildiği iddiaları CHP kurultayından 24 saat sonra gündeme gelmişti

Kılıçdaroğlu ekibi seçimin kaybedilmesinin nedeni olarak Ekrem İmamoğlu’nun operasyonunu gösteriyordu. “Ankara’da gece yarısı bazı döviz büroları açıldı” diyorlardı.

ŞAİBELİ KURULTAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “şaibeli kurultay” çıkışı ile bombanın fitilini çekti. Kılıçdaroğlu, “Derhal çıkıp açıklama yapsınlar. CHP kirliliği kaldırmaz” diye çağrı yaptı. CHP’nin önemli isimlerinden Akif Hamzaçebi ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘şaibeli kurultay’ iddiasına cevap veremeyenler cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere yola çıkmasınlar” diye tweet attı.

Dikkatlerden kaçtı ama Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde Kılıçdaroğlu’na kumpas kurulduğu iddialarını ilk olarak CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır dile getirmişti. Delegelere 1500 ile 10 bin dolar arasında para verildiğini iddia etmişti.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Herkesin bildiği sır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma konusu yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi ifadeye çağrıldı.

Yargının kararı ne olur bilinmez. Ama CHP, ‘şaibeli kurultay’ damgasını yedi. Bu iddia Özgür Özel’in peşini bırakmaz. CHP zaten bir süredir söylem üstünlüğünü kaybetmişti, şimdi tam anlamıyla çarşafa dolandı. Baykal’ın tasfiyesi kasetle olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun tasfiyesine ise ‘şaibeli kurultay’ damgasını vurdu.