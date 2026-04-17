YasanÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in Ã§ocuklarÄ±n Ã¶lmesi mi gerekiyordu

Peki 1 hafta iÃ§inde ne oldu?

ÅžanlÄ±urfa Siverekâ€™te bir Ã§ocuk pompalÄ± tÃ¼fekle okul bastÄ± 20 kiÅŸiyi yaraladÄ±. Kendi canÄ±na kÄ±ydÄ±.

KahramanmaraÅŸâ€™ta ise bir felaket yaÅŸandÄ±. Okulu basan bir Ã§ocuk, 8 Ã¶ÄŸrenci ve bir Ã¶ÄŸretmeni katletti, kendi canÄ±na kÄ±ydÄ±. 20 yaralÄ± vardÄ±.

Her iki olayda da katillerin sosyal medyadan esinlendikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KahramanmaraÅŸâ€™taki Ã§ocuÄŸun sosyal medya profilindeki fotoÄŸrafÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda Amerikaâ€™da okul saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Elliot Rodger olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bu hafta yasanÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã§Ä±karÄ±labildi.

Sosyal medyayla ilgili maddeye haftaya sÄ±ra gelecek.

Peki yasanÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi iÃ§in bu olaylarÄ±n yaÅŸanmasÄ± mÄ± gerekiyordu?

NE FAYDASI VAR

Meclisâ€™i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iktidarÄ±n gÃ¶revidir. Muhalefet zaman zaman Meclisâ€™i kilitler. GeÃ§miÅŸte bunun birÃ§ok Ã¶rneÄŸi yaÅŸandÄ±. Ancak muhalefet, Meclisâ€™i toplumsal duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek olan konularda kilitler. Muhalefet yapÄ±lÄ±r da toplumun zararÄ±na olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸeylere muhalefet yapÄ±lÄ±r. Toplumun yararÄ±na olan dÃ¼zenlemelere muhalefet edilmez ki...

ÅžanlÄ±urfaâ€™da, KahramanmaraÅŸâ€™ta okulun basÄ±lmasÄ±, Ã§ocuklarÄ±n katledilmesi muhalefetin de sorunu deÄŸil mi? 15 yaÅŸ altÄ±na sosyal medya yasaÄŸÄ± getiren dÃ¼zenlemenin engellenmesinin muhalefete ne faydasÄ± var?

Bu yasa Ã§Ä±ksaydÄ± bu saldÄ±rÄ±lar olmazdÄ± demiyorum. Ama en azÄ±ndan caydÄ±rÄ±cÄ± olurdu. Psikolojik bir iklim oluÅŸtururdu. BazÄ± konular vardÄ±r ki siyaset Ã¼stÃ¼dÃ¼r. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸiyle ilgili konularda siyasetin Ã¼stÃ¼nÃ¼n Ã¼stÃ¼dÃ¼r. Muhalefet yapacaÄŸÄ±m diye bunlarÄ±n engellenmesinin kimseye faydasÄ± olmaz. En bÃ¼yÃ¼k zararÄ± ise geleceÄŸimizin teminatÄ± olan evlatlarÄ±mÄ±za olur.

ÅžanlÄ±urfa ve KahramanmaraÅŸâ€™ta olduÄŸu gibi.

ACININ ADI VAR TARÄ°FÄ° YOK

KahramanmaraÅŸâ€™taki okul saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cenaze namazÄ±nda yÃ¼rek yakan manzaralar yaÅŸandÄ±. Aileler gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta duruyordu. Sabah Ã¶pÃ¼p koklayÄ±p okula gÃ¶nderdiÄŸin Ã§ocuÄŸunu akÅŸam morgdan almak, bir gÃ¼n sonra topraÄŸa vermek dayanÄ±lacak bir acÄ± deÄŸil. AcÄ±nÄ±n tarifi yok. Bu acÄ±yÄ± tarif edecek bir kelime yok. AteÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yeri yakar. YÃ¼rekleri yandÄ±.

Onlar bir melek. Onlar bir ÅŸehit. MekÃ¢nlarÄ± cennet olsun. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Allah ailelerine sabÄ±r versin.

AÄ°LELERÄ°N SORUMLULUÄžU YOK MU

KahramanmaraÅŸâ€™taki saldÄ±rÄ±da 10 kiÅŸiyi katleden Ä°sa Aras Mersinliâ€™nin saldÄ±rÄ±yÄ± emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan babasÄ±na ait 5 silahla yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BabasÄ± UÄŸur Mersinli ifadesinde 7 silahÄ±nÄ±n, ayrÄ±ca 2 tÃ¼feÄŸinin olduÄŸunu sÃ¶yledi. Evini cephaneliÄŸe Ã§evirmiÅŸ. OÄŸlunun da silahlara meraklÄ± olduÄŸunu ve poligona gÃ¶tÃ¼rerek atÄ±ÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. UÄŸur Mersinli ifadesinde ayrÄ±ca poligonda atÄ±ÅŸ yaparken Ã§ocuÄŸunun fotoÄŸrafÄ±nÄ± ve videosunu Ã§ektiÄŸini ve bunu kendisine gÃ¶nderdiÄŸini anlatÄ±yor. Bu evden sevgi pÄ±tÄ±rcÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±kmaz.

ÅžanlÄ±urfa ve KahramanmaraÅŸâ€™taki saldÄ±rÄ±lardan sonra Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mustafa Ã‡iftÃ§i ve Milli EÄŸitim BakanÄ± Yusuf Tekin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 81 ilin valisi ve milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rÃ¼yle bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. Acil gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. Bundan sonra da her ile hatta her okula yÃ¶nelik olarak tedbirler geliÅŸtirilecek.

BÄ°R DE EVÄ°N Ä°Ã‡Ä° VAR

Bunlar gerekli Ã¶nlemler. Ancak bir de evin iÃ§i var. Bu tÃ¼r olaylarda aileye odaklanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m.

Ã‡ankaya Ãœniversitesiâ€™nde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Ceren Damar, Ã¶ÄŸrencisiÂHasan Ä°smail Hikmet tarafÄ±ndanÂ bÄ±Ã§aklanÄ±p tabancayla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. GenÃ§, pÄ±rÄ±l bir pÄ±rÄ±l akademisyendi. Bu olayÄ± yakÄ±ndan takip etmiÅŸtim.

Katilin dedesinin ve emniyet gÃ¶revlisi olan babasÄ±nÄ±n hatta avukatÄ±nÄ±n mahkemedeki tavÄ±rlarÄ±, yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± ve verdikleri ifadeleri gÃ¶rÃ¼nce tek suÃ§lu bu kiÅŸi deÄŸil; ailesi de en az onun kadar suÃ§lu diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼m.

Tek suÃ§lu bu Ã§ocuklar deÄŸil. Aileleri de en az onlar kadar suÃ§lu.

KahramanmaraÅŸâ€™ta da Ã§ocuÄŸunu atÄ±ÅŸ talimine gÃ¶tÃ¼ren, emekli olursa Ã§ocuÄŸuna silahÄ±nÄ±n birini hediye edeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ veren bir baba ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu Ã§ocuktan ne beklenir?

BU KAFAYI Ä°YÄ° TANIYIN

KahramanmaraÅŸâ€™tan okulda katliam haberi geldi. Daha ne olduÄŸu belli olmadan CHPâ€™nin GÃ¶lge Milli EÄŸitim BakanÄ± Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti, aÃ§tÄ± aÄŸzÄ±nÄ± yumdu gÃ¶zÃ¼nÃ¼.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Yusuf Tekinâ€™i suÃ§ladÄ±, olaylarÄ±n sorumlusunun laik eÄŸitimden sapÄ±lmasÄ± olduÄŸunu savundu. Olaydan duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ bildiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä± hedef aldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ± Ã¶lÃ¼mlerden sorumlu tuttu.

Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ aÃ§Ä±klama yaparken henÃ¼z Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± belli deÄŸildi. Daha Ã§ocuklarÄ±n kanlarÄ± kurumadan bunlar sÃ¶ylenecek sÃ¶z mÃ¼? Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ nerede yaÅŸÄ±yor, bu halkÄ±n ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nden haberi yok mu?

Millet olmak tasada ve kÄ±vanÃ§ta birlikte olmak demektir. Sen Ã¶nce milletin acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸ. Sonra eleÅŸtirilerini yaparsÄ±n.

KURAN KURSLARINAÂ SAVAÅž AÃ‡MIÅžTI

CHPâ€™nin GÃ¶lge Milli EÄŸitimi BakanÄ± Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸâ€™Ä±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼ ideoloji ve din dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ olmalÄ±. Dini duygularÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu ramazan ayÄ±nda ise Kuran kurslarÄ±na savaÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Devir deÄŸiÅŸiyor ama kafa deÄŸiÅŸmiyor.Â