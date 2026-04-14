Yasal düzenlemeler için düğmeye basıldı mı

Bu tür süreçlerde zamanlama çok önemli. Eğer İran savaşı başlamadan önce bu sürecin Türkiye ve Suriye ayağı tamamlanmasaydı bir daha yapılamazdı. Neden? İran’a saldırması için 300-400 silahlı adamı olan Mustafa Hicri’yi bile telefonla arayan Trump, 60 bin silahlı unsura sahip olan SDG’yi kullanmak istemez miydi? Trump, İran’a saldırmaları için Barzanileri, Talabanileri bizzat telefonla aradı. İsrail, para yağdırdı. 6 Kürt örgütünü bir araya getirdiler.

Ama Türkiye’nin çabaları ve Kürtlerin sağduyulu hareketi sonucunda Kürtleri kullanma planı tutmadı.

KANDİL’DE TOPLANIYORLAR

Trump, bunun üzerine Kürtleri tehdit etmedi mi? “Kürtlere silah yolladık ama isyancılara vermediler. Kendilerine sakladılar” dedi.

Zamanlama bizim yapacaklarımız açısından da önemli. PKK, silah bıraktığını ve Türkiye’den çekildiğini açıkladı. Türkiye’den gidenler Kandil’de. SDG’nin içindeki Suriyeli olmayanlar da Kandil’e geçti. Peki neyi bekliyorlar? Türkiye’nin yapacağı yasal düzenlemeleri bekliyorlar. Silah bırakacaklar, ancak hangi hukuki düzenlemeye tabi olacaklarını bilmek istiyorlar.

BAHÇELİ’NİN UYARISI

Yasal düzenlemeler konusunda çok zaman kaybettik. Bu işin artık zaman kaybetmeye tahammülü yok. Yarın ne olacağı belli olmaz. İsrail’in Kandil’i boş bıraktığını mı düşünüyorsunuz? Hele bu süreçte. Onun için elimizi çabuk tutmamız lazım. Çünkü burası Ortadoğu. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin söylediği gibi “Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yok”.

‘BİSMİLLAH DEMENİN ZAMANI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan gereken talimatı verdi. Erdoğan, AK Parti MKYK’da yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir fırsat olduğunun altını çizdi. “Artık yasal sürece Bismillah demenin zamanı geldi” dedi.

Mayıs ayından itibaren infaz yasasının Meclis’e gelmesi bekleniyor. Mutfakta bu yönde çalışmalar yapılıyor. Son aşamaya geldiği ifade ediliyor. Zaten MİT Başkanı İbrahim Kalın da MGK’da bu konuda kapsamlı bir sunum yapmış. Sahada önemli gelişmeler var. PKK, henüz kontrol ettiği mağaralardan tamamen çekilmiş değil. Türkiye ve Suriye sahasından çekildi. Sincar’da, Zap’ta, Metina’da bazı mağaraları boşalttı. Ancak yasal düzenlemeler olmadan nihai adımı atmıyorlar.

50 YILLIK PRANGA

Daha önce de yazdık. Örgüte katılmış ancak silahlı eylemlere bulaşmamış olanlar ile silahlı saldırılara katılmış olanlar ayrılıyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Sabri Ok, Bese Hozat gibi örgütün üst düzey yöneticilerinin Türkiye’ye dönmeleri söz konusu değil. Silah bırakanlar Şeyh Said yasasında olduğu gibi 3 yıl ya da 5 yıl gibi bir süre izlenecekler.

Yasal düzenlemelerde cezalandırıcı bir mantıkla değil, 50 yıllık PKK sorunumuzu çözecek bir bakış açısıyla hareket etmemiz gerekiyor. Dört tane terörist beş yıl değil üç yıl hapis yatsın, sorun bu değil. Önemli olan biz ayağımızda 50 yıllık kanlı pranga olan bu sorunu çözelim.

UÇTU UÇTU TRUMP UÇTU

Trump bir süre önce kendisini kral ilan etmişti.

Krallık onu kesmedi. Bu kez peygamber ilan etti. Kendisinin Hz. İsa olarak resmedildiği bir paylaşım yaptı.

Trump şimdiye kadar gazetecilerin ilgi alanına giriyordu. Bundan sonra psikiyatristlerin ilgi alanına...



