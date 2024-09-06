‘Yaptığımdan pişman değilim’

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Ben de bu yazıyı bilerek gecikmeli olarak yazdım. Ebru Teğmen’e ait olduğu iddia edilen bu çıkışın yalanlanmasını bekledim. Çünkü, bu bir meydan okumadır. Bu dil bir siyasetçiye yakışır. Ama disiplinin esas olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yeni katılan genç bir teğmenin bu çıkışı yapması kabullenilemez.

ASKERİ VESAYET KAYGISI

Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninden sonra dönem birincisi Ebru Teğmen’in yaptırdığı, “Korsan yemin” askeri vesayet kaygılarını yeniden gündeme taşıdı.

Teğmenlerin yemin hadisesi kısa sürede araçsallaştırıldı. Kimi teğmenlerin bu davranışını göklere çıkardı. 28 Şubat’ta, Cumhuriyet mitingleri dönemlerinde aktif olan isimler coşkulu bir şekilde destek verdiler. “Genç subaylar rahatsız” manşeti atanlar, 27 Mayıs darbesine övgüler dizenler, 28 Şubat’ın medya ayağını oluşturanlar korsan yemin olayına güzellemeler yaptılar.

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İKİ UCA SAPMADAN

Bir kısmı korsan yemin olayına çiçekler attılar. Onların Mustafa Kemal’in kızları olduğunu savundular. Bir kısmı linç etmeye kalkıştı. Ama iki uca sapmadan korsan yemin olayını değerlendirmeliyiz.

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki tavrına dikkatinizi çekmek istiyorum.

ERDOĞAN RAHATSIZ

1 Eylül Pazar günü Rixos Tersane İstanbul’un açılış töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir grupla sohbet ediyor. Erdoğan’ın canının sıkkın olduğu dikkati çekiyor. “Harp Okulu’ndaki yemin olayına canım sıkıldı. Yaşar Paşa’yla konuşacağım” diyor.



3 Eylül tarihinde yapılan AK Parti MKYK toplantısında “Korsan yemin” olayı gündeme geliyor. MKYK üyesi

Emre Cemil Ayvalı, korsan yemin hadisesinin askeri vesayet endişelerini yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekiyor. Deniz Ülke Arıboğan’ın, yemin hadisesi üzerine attığı tweeti gündeme getirip, eleştirilerde bulunuyor. Deniz Ülke hoca ile Emre Cemil Ayvalı bu tartışmayı sosyal medyadan da sürdürüyorlar.

ERDOĞAN MKYK’DA NE DİYOR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise MKYK toplantısının girişinde yaptığı konuşmada “korsan yemin” olayına değiniyor.

“Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerine katıldım. Üç kızımız dönem birincisi oldular. Bu ilk kez oluyor. Normalde AK Parti döneminde kadınlar eve kapatıldı diyenlere de iyi bir cevap oldu. Kızlarımız çok kıymetli. Kızlar Anadolu’yu yansıtıyor. Sohbet ettim. Hatta birinin adı İkra. Biliyorsunuz İkra peygamberimize inen ilk ayetin adıdır. Oku demektir” diyor. Erdoğan sadece bunları söylemiyor. Bu konuşmanın devamı var.

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“Yemin hadisesi ben varken olmadı. Biz oradayken olmadı. Biz ayrıldıktan sonra oluyor. Bunlar doğru değil. Bunlar öğrenci değil, mezun oldular. Kıtaya çıktılar. Milli Savunma Bakanlığımız detaylı inceleme yapacak” diye konuşuyor.

ÖMER ÇELİK’İN SÖZLERİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK toplantısında yaptığı değerlendirme ile örtüşüyor.

Ömer Çelik, korsan yemin üzerinden askeri vesayeti canlandırma çabası içinde olanlara cevap verdi. “Bir takım siyasetçi, aydın, emekli asker; ‘Bu görüntülerden hükümete mesaj verildi’ gibisinden üslupla konuşmaları... Bunların yaptığı şey eski vesayet anlayışının diriltilmeye çalışılması meselesidir. Bir de tabii bunlara cevap vereyim derken, milletin gözbebeği gibi baktığı TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez. Çerçeve budur” dedi.

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Ama Ömer Çelik, teğmenlerin bir kısmının katıldığı yemin hadisesi hakkında inceleme yapılmayacağını söylemedi.

YALANLAMA

Korsan yemin olayıyla ilgili olarak teğmenler hakkında soruşturma başlatıldığı haberleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı. Bakanlığın açıklamasında, “Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir” denilmişti. Bakanlığın açıklamasında aynı zamanda bir uyarı vardı; “Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır” deniliyordu.

Burada önemli bir nüans var. Bu teğmenler artık öğrenci değil. Kıtaya çıkarak subay oldular. Bunlarla ilgili bir tahkikat yapılacaksa, birliklerinde göreve başladıkları zaman Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılacak.

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GEREKEN İŞLEM YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı’nın dün yapılan bilgilendirme toplantısında, “Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.



Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır” denildi.



TSK’YI BAŞARILARIYLA KONUŞMAK



Geldiğimiz noktada biz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Pençe-Kilit operasyonundaki başarısı ile Suriye’de Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekâtı ile konuşmak istiyoruz.

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Üç genç kızımın Harp Okullarının dönem birincisi olmasının gururunu yaşamak istiyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri bizim gözbebeğimiz: başka bir vatanımız, başka bir ordumuz yok.

O nedenle Üçüncü Dünya Savaşı’nın konuşulduğu, İsrail’in savaşı bölgemize yaymaya çalıştığı bir dönemde ordumuzu yıpratmamalıyız.

ASKER ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK

Ama askeri vesayet dönemlerini çağrıştıran korsan yemin olayını görmezden gelemeyiz. Asker üzerinden siyaset yapmak kadar askerin siyaset yapması da yanlıştır. Genç teğmenlerin disiplinsizliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verdiği zarar hafızalarımızdaki canlılığını korumaktadır.

HARBİYELİ ALDANDI

Darbelerin anası olan 27 Mayıs’ın parolası, “Harbiyeli aldanmaz”dı. Harbiyeli aldandı. Bir başbakan ve 2 bakanın idamına yol açan ve Türkiye’nin darbeler alaca karanlığına girmesini sağlayan 27 Mayıs darbesine öncülük ettiler. Talat Aydemir, eski Harp Okulu komutanı olarak 2 kez başarısız darbe girişiminde bulundu. 12 Mart öncesinde Doğan Avcıoğlu ve Mümtaz Soysal’ın liderliğini yaptığı, aydınlar ve askerlerin oluşturduğu 9 Mart cuntasının temelinde genç subaylar vardı.

MİLLETİN KILICI

Bizim milletimiz askerini sever. Çünkü biz aynı zamanda asker milletiz. Bizim milletimiz genç teğmenlerin kılıç kuşanmasıyla iftihar eder. Ama bizim milletimiz genç teğmenlerin kendisine kılıç göstermesini sevmez. Çünkü o üniformalar bu devletin verdiği üniformalardır. O kılıçlar bu milletin kuşandırdığı kılıçlardır. Milletin kılıcı, millete çevrilmez.