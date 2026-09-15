Vazo çatlasa da Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı

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Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum dediği söyleniyor.

‘Cumhurbaşkanlığı adaylığına resmi olarak başvurunun başlayacağı takvime kadar başımı öne çıkarmayacağım. Adaylık başvurusu başladığında ise beni tutuklayamazlar. O zaman toplum bu cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklandı der’, dediği anlatılıyor

‘Ben sadece CHP ve Yeni Parti’nin adayı olmam. Muhalefetin ortak adayı olurum. CHP, Yeni Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin ortak adayı olurum’ diye konuştuğu söyleniyor.

Mansur Yavaş şimdiye kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. “Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz” dediği için Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklamalara ve yapacaklarına odaklanmayı tercih ediyorum. Böylesi daha sağlıklı oluyor.

EN GÜÇLÜ ADAY

Mansur Yavaş’ın günlünde cumhurbaşkanı adaylığının yattığı bir sır değil. Geçen seçimde de ismi ön plana çıkmıştı ancak Kılıçdaroğlu aday olunca cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir post uydurulmuştu. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve yargı süreçleri nedeniyle Mansur Yavaş neredeyse muhalefetin elindeki en güçlü cumhurbaşkanı adayı konumuna yükseldi. Mansur Yavaş da bunun farkında. Hatta bunun tadını çıkarıyor.

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REST ÇEKTİ

Öyle ki CHP’nin kuruluş yıldönümü törenleri için Anıtkabir’e gitmiyor ama aynı gün Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor.

CHP’den istifa etmedi ama Yeni Parti’yle sıkıfıkı olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi hakkında Kılıçdaroğlu’na kerhen bilgi veriyor ama Özgür Özel’in onayını alıyor.

Cumhurbaşkanı ile görüşmesi CHP ve Yeni Parti’de rahatsızlığa yol açınca, ”Tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yaparım” diye resti çekiyor.

Ancak fazla naz âşık usandırır misali Mansur Yavaş da hızla kredisini tüketiyor.

CHP bölündü. Siyasi tarihinin en zayıf dönemini yaşıyor. Yeni Parti kuruldu ama ne olacağı belli değil. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Özgür Özel’in de Mansur Yavaş’a ihtiyacı var. Bırakın Mansur Yavaş’ı Çemişkezek İlçe Başkanı’na dahi ihtiyaçları var.

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LİDERLERE DİKKAT

O nedenle Mansur Yavaş’ın kaprislerini, resti sineye çekiyorlar.

Ne zamana kadar?

Tabii ki seçim dönemine kadar. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte denge değişecek.

İpler liderlerin eline geçecek.

Türk siyaseti aynı zamanda lider siyasetidir. En küçük partide dahi liderler kraldır.

Siyasette ne yaparsan yap, liderlerle ters düşme. Çünkü bir lider kini vardır. Seçimi kaybetme pahasına adamı harcarlar. Siyaset mezarlığı liderlerin harcadığı isimlerle doludur.

CHP’DEN İLK UYARI

Mansur Yavaş’a ilk uyarı CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’tan geldi. Faik Öztrak, CHP’nin politikalarının belirlenmesinde etkili bir isim.

Mansur Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıldönümü törenlerinde Anıtkabir’de bulunmamasının “Büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını” açıkladı. Ama asıl bomba Faik Öztrak’ın, Mansur Yavaş’ın istifa restine verdiği cevaptı. Faik Öztrak, ”CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek bir parti değildir” dedi.

MİLAT OLDU

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Mansur Yavaş, CHP’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihine kadar ilişkilerini iyi götürdü ama

9 Eylül bir milat oldu.

9 Eylül’de çanak çömlek patladı.

Mansur Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’de olmayıp, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte fotoğraf vermesi dengeleri altüst etti. Ardından Mansur Yavaş’ın üst bir dille istifa restini çekmesi ise işleri büsbütün çıkmaza soktu.

9 Eylül Mansur Yavaş açısından bir dönüm noktası oldu. 9 Eylül tarihine kadar özenle yaptığı vazo çatladı. Demirel, ”Vazo çatladı. Çatlak vazo su tutmaz” derdi.

SENARYOLAR

Mansur Yavaş’la ilgili birçok senaryo konuşuluyor. Kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretinin ‘Belediye Başkanı olarak devam edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım’ mesajı taşıdığını savunuyor. Kimi CHP ve Yeni Parti’de rahatsızlık artarsa Mansur Yavaş’ın istifa edip bir süre bağımsız kalacağını söylüyor. Cılız bir sesle AK Parti’ye katılacağını savunanlar da var.

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CUMHURBAŞKANI ADAYI

Ama şu bir gerçek. Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiş değil. CHP ve Yeni Parti’yi dengede tutmaya çalışıyor.

İYİ Parti ve Zafer Partisi ile ilişkilerini iyi tutuyor. Şu anda muhalefet cephesinde bu dengeleri aynı anda tutabilen başka bir siyasetçi de yoktur.

Mansur Yavaş ne yapıyor? Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı için uygun zamanı ve uygun konjonktürü bekliyor. Bunu yaparken de denge siyasetini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretiyle de iktidar mahallesinde kendisine bir meşruiyet alanı açmayı hedeflediği belli.

İktidara, muhalefete, herkese ve her yöne mavi boncuk politikası bu. Bunu bir tek belediye başkanı olduğu CHP’ye yapmıyor. CHP’nin sabırlarını zorluyor.

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Mansur Yavaş’ın siyaset tarzı farklı. Mansur Yavaş son haftayı iyi idare edemedi ama cumhurbaşkanı adaylığı iddiasını sürdürüyor. Bunu yaparken de iddiasız iddialı stratejisi uyguluyor.