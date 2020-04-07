Uyuşturucu, çocuk istismarı ve kadına şiddete tahliye yolu açılıyor mu?

Tartışma, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tweet’iyle başladı.
Akşener’in “İnfaz indirimi yasasında kadına şiddet, çocuk istismarı gibi kanayan yaramız olan suçlar da var. Bu yanlışa ortak olmayın!” tweet’ine ilk itiraz, teklifin altında imzası olan AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya’dan geldi. Özkaya, “Bu yazdıklarınız doğru değil. Komisyon üyesi milletvekiliniz Sn. Ayhan Erel Bey’le görüşünüz, size izah edecektir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyin” diye karşılık verdi.
Peki tartışma bitti mi?
Akşener ile MHP’liler arasındaki tartışma başka alanlara taşmak suretiyle devam etti.
İşin gerçeğini öğrenmek için Adalet Komisyonu üyeleriyle görüştüm. İnfaz paketinin görüşüldüğü komisyon tutanaklarını inceledim. 498 sayfalık tutanağın 398’inci sayfasından başlamak üzere komisyondaki müzakerelere yer verilmiş. Komisyonda 1 saat süren bir müzakere gerçekleşmiş.
CHP’li Zeynel Emre, maddenin daha net anlaşılması için çaba göstermiş. İYİ Partili Ayhan Erel, başta bazı tereddütleri olduğunu ancak yapılan açıklamalardan sonra aydınlandıklarını belirtip teşekkür etmiş. Buna rağmen Meclis Genel Kurulu’nda bugün başlayacak olan görüşmelerde sanıyorum bu madde yine tartışma konusu olacak. Herhangi bir spekülasyona yer vermemek için bu maddenin çok daha net bir şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulabilir.
KADINA ŞİDDET VE CİNSEL İSTİSMARA AF MI GELİYOR?
Eğer kadına şiddet ve cinsel istismara af gelirse hepimiz bu düzenlemenin karşısında yer alırız, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere. Çünkü Erdoğan’ın bu konuda ne kadar hassas olduğu biliniyor. Ayrıca onun döneminde kadına şiddet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının ceza oranları arttırıldı.
Çok sade ve net bir şekilde anlatmaya çalışacağım.
Bu tartışma nereden başladı?
AK Parti ve MHP milletvekilleri, iki ayaklı teklif verdiler.
1) Adalet Bakanlığı’nın açık cezaevlerindeki mahkûmlara iki kez izin hakkının koronavirüs dikkate alınarak üçe çıkarılması,
2) Kapalı cezaevinde olan ama açık cezaevine geçmesine 1 yıl kalan iyi halli mahkûmların ise talep etmelerini halinde açık cezaevine geçmelerine olanak tanınması.
Tartışma, teklifte yer alan “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere” ibaresi üzerine patlak verdi.
Terör ve örgüt suçları hariçse o zaman diğerleri indirim kapsamında gibi bir mantık yürütüldü. Bu iş ciddi bir iş. Öyle mağazaların yaz ve kış indirimlerine benzemez. Bir virgülün bile binlerce insanın hayatını etkilediği bir düzenlemeden söz ediyoruz. Ceza hukuku hocası İzzet Özgenç bile, “Kasten adam öldürme, uyuşturucu, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarını işleyenler tahliye edilecekler” dedi.
İDDİALAR DOĞRU MU?
Bunun üzerine teklif sahibi olan AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya’ya sordum.
“Asla doğru değil” dedi. Madde madde anlattı.
1- “Açık cezaevlerinde 75 bin hükümlü var. İnfaz indirimiyle 40-45 bini çıkıyor. Geriye kalan 30 bin mahkûma ise koronavirüs nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından üç kez olmak üzere izin verilecek. Açık cezaevleri boşalacak. Ancak açık cezaevlerinin iş yurtları, üretim atölyeleri ve üretim yaptıkları tarım işletmeleri var. Onların faaliyetlerini sürdürebilmesi ve kapalı cezaevlerinin rahatlaması için iyi halli olan ve açık cezaevine çıkmasına 1 yılı kalan mahkûmlardan talep edenleri alacağız.”
İŞTE O MADDE
Buna bir itiraz yok. Kavganın koptuğu
yer burası.
2- “Ceza İnfaz Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girdiğinde uyuşturucu, cinsel suçlar ve çocuğa karşı istismar ve terör suçlarında infaz 3’te 2’ydi. 2004 yılında yaptığımız düzenlemede bunu 4’te 3’e yükselttik. Burada, ‘Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere’ ibaresini koymasaydık, o zaman 2014 öncesinde infazı 3’te 2 olduğu için yarı yarıya indirimden yararlanacaklardı. O nedenle bu hükmü koyduk.”
3- “Çocuklarla ilgili suçlarda indirime gitmememizin bir nedeni de eğer onları yarı yarıya indirim kapsamına alsaydık, örgütler bu kez çocukları suça iteceklerdi. Böylece suça bulaşmış çocukların sayısı artacaktı.”
GAZETECİLERİN DURUMU
İnfaz indirimiyle ilgili paketin her aşamasında cezaevindeki gazetecilerin ve aydınların durumunu gündeme getiriyorum. Muhalefetin önerilerini, iktidar cephesinin tutumunu yansıtmaya özen gösteriyorum. Unutulmasınlar istiyorum. Ben düşünce suçlularının, şiddete bulaşmamış olanların aftan yararlanmasını savunuyorum. Ama cezaevi şartlarının verdiği hassasiyetle olsa gerek, bazı meslektaşlarım, “Abdulkadir Selvi, benim suçum ne?” diye soruyor. Kimseyi suçlu ya da suçsuz diye ayırmak gibi bir görev yok. İsterim ki hiçbir meslektaşım cezaevinde olmasın. Ben infaz paketiyle ilgili gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Bunun böyle bilinmesini isterim.
Uyuşturucu, çocuk istismarı ve kadına şiddete tahliye yolu açılıyor mu?
Tartışma, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tweet’iyle başladı.
Akşener’in “İnfaz indirimi yasasında kadına şiddet, çocuk istismarı gibi kanayan yaramız olan suçlar da var. Bu yanlışa ortak olmayın!” tweet’ine ilk itiraz, teklifin altında imzası olan AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya’dan geldi. Özkaya, “Bu yazdıklarınız doğru değil. Komisyon üyesi milletvekiliniz Sn. Ayhan Erel Bey’le görüşünüz, size izah edecektir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyin” diye karşılık verdi.
Peki tartışma bitti mi?
Akşener ile MHP’liler arasındaki tartışma başka alanlara taşmak suretiyle devam etti.
İşin gerçeğini öğrenmek için Adalet Komisyonu üyeleriyle görüştüm. İnfaz paketinin görüşüldüğü komisyon tutanaklarını inceledim. 498 sayfalık tutanağın 398’inci sayfasından başlamak üzere komisyondaki müzakerelere yer verilmiş. Komisyonda 1 saat süren bir müzakere gerçekleşmiş.
CHP’li Zeynel Emre, maddenin daha net anlaşılması için çaba göstermiş. İYİ Partili Ayhan Erel, başta bazı tereddütleri olduğunu ancak yapılan açıklamalardan sonra aydınlandıklarını belirtip teşekkür etmiş. Buna rağmen Meclis Genel Kurulu’nda bugün başlayacak olan görüşmelerde sanıyorum bu madde yine tartışma konusu olacak. Herhangi bir spekülasyona yer vermemek için bu maddenin çok daha net bir şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulabilir.
KADINA ŞİDDET VE CİNSEL İSTİSMARA AF MI GELİYOR?
Eğer kadına şiddet ve cinsel istismara af gelirse hepimiz bu düzenlemenin karşısında yer alırız, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere. Çünkü Erdoğan’ın bu konuda ne kadar hassas olduğu biliniyor. Ayrıca onun döneminde kadına şiddet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının ceza oranları arttırıldı.
Çok sade ve net bir şekilde anlatmaya çalışacağım.
Bu tartışma nereden başladı?
AK Parti ve MHP milletvekilleri, iki ayaklı teklif verdiler.
1) Adalet Bakanlığı’nın açık cezaevlerindeki mahkûmlara iki kez izin hakkının koronavirüs dikkate alınarak üçe çıkarılması,
2) Kapalı cezaevinde olan ama açık cezaevine geçmesine 1 yıl kalan iyi halli mahkûmların ise talep etmelerini halinde açık cezaevine geçmelerine olanak tanınması.
Tartışma, teklifte yer alan “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere” ibaresi üzerine patlak verdi.
Terör ve örgüt suçları hariçse o zaman diğerleri indirim kapsamında gibi bir mantık yürütüldü. Bu iş ciddi bir iş. Öyle mağazaların yaz ve kış indirimlerine benzemez. Bir virgülün bile binlerce insanın hayatını etkilediği bir düzenlemeden söz ediyoruz. Ceza hukuku hocası İzzet Özgenç bile, “Kasten adam öldürme, uyuşturucu, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarını işleyenler tahliye edilecekler” dedi.
İDDİALAR DOĞRU MU?
Bunun üzerine teklif sahibi olan AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya’ya sordum.
“Asla doğru değil” dedi. Madde madde anlattı.
1- “Açık cezaevlerinde 75 bin hükümlü var. İnfaz indirimiyle 40-45 bini çıkıyor. Geriye kalan 30 bin mahkûma ise koronavirüs nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından üç kez olmak üzere izin verilecek. Açık cezaevleri boşalacak. Ancak açık cezaevlerinin iş yurtları, üretim atölyeleri ve üretim yaptıkları tarım işletmeleri var. Onların faaliyetlerini sürdürebilmesi ve kapalı cezaevlerinin rahatlaması için iyi halli olan ve açık cezaevine çıkmasına 1 yılı kalan mahkûmlardan talep edenleri alacağız.”
İŞTE O MADDE
Buna bir itiraz yok. Kavganın koptuğu
yer burası.
2- “Ceza İnfaz Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girdiğinde uyuşturucu, cinsel suçlar ve çocuğa karşı istismar ve terör suçlarında infaz 3’te 2’ydi. 2004 yılında yaptığımız düzenlemede bunu 4’te 3’e yükselttik. Burada, ‘Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere’ ibaresini koymasaydık, o zaman 2014 öncesinde infazı 3’te 2 olduğu için yarı yarıya indirimden yararlanacaklardı. O nedenle bu hükmü koyduk.”
3- “Çocuklarla ilgili suçlarda indirime gitmememizin bir nedeni de eğer onları yarı yarıya indirim kapsamına alsaydık, örgütler bu kez çocukları suça iteceklerdi. Böylece suça bulaşmış çocukların sayısı artacaktı.”
GAZETECİLERİN DURUMU
İnfaz indirimiyle ilgili paketin her aşamasında cezaevindeki gazetecilerin ve aydınların durumunu gündeme getiriyorum. Muhalefetin önerilerini, iktidar cephesinin tutumunu yansıtmaya özen gösteriyorum. Unutulmasınlar istiyorum. Ben düşünce suçlularının, şiddete bulaşmamış olanların aftan yararlanmasını savunuyorum. Ama cezaevi şartlarının verdiği hassasiyetle olsa gerek, bazı meslektaşlarım, “Abdulkadir Selvi, benim suçum ne?” diye soruyor. Kimseyi suçlu ya da suçsuz diye ayırmak gibi bir görev yok. İsterim ki hiçbir meslektaşım cezaevinde olmasın. Ben infaz paketiyle ilgili gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Bunun böyle bilinmesini isterim.