Ukrayna savaşını bitirecek masa ne zaman kurulacak

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Trump, “Şimdi bir anlaşmaya varın ve bu saçma savaşı durdurun” dedi.

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Ukrayna savaşının bitmesi açısından şimdiye kadar gösterilen en güçlü iradeyi ortaya koydu.

Trump, “Eğer ben başkan olsaydım asla başlamayacak olan bu savaşı bitirelim” diyor.

Trump seçim kampanyasını da bunun üzerine kurmuştu. Kendisi başkan olsa Ukrayna savaşının başlamayacağını iddia ediyordu. İlginç olan Putin de aynı görüşte. Putin, “2020’de Trump’ın elinden zafer çalınmasaydı Ukrayna’da kriz olmayabilirdi” dedi.

Ukrayna savaşında şimdi artık savaş değil barış zamanı.

AMERİKAN SEÇİMLERİNDEN ÖNCE

Trump ile Putin görüşecekler mi? Rusya ile Ukrayna arasında barış masası kurulacak mı? Bu konulara geleceğim. Ama önce bir analizi dikkatinize sunmak istiyorum.

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- Putin, Trump gelecek diye Ukrayna dosyasını 2025’e kadar korumak istiyor. ABD’nin desteği olmadan Ukrayna’nın bu savaşı sürdürmesi mümkün değil. Putin bunu gördüğü için “Bu savaşı 2-3 yıl daha sürdürürüm” diyor.

- ABD’de Trump’ın gelişiyle ilgili hazırlık var. 2025’te Suriye’den çekilme ve Ukrayna’dan çekilme konuşulacak. 2025’in ilk diliminde Ukrayna ile ilgili olarak barış masası kurulacak.

- Trump gelirse “Bu benim savaşım değil diyecek. Avrupa’ya savaşacaksanız siz devam edin ama ben para ve silah vermem” diyecek. “Silahı parayla veririm” diyecek.

- Trump gelirse Putin’le oturup ABD-Rusya ilişkilerini düzenleyecek. Trump, “Rusya değil, asıl hedef Çin” diyor.

7-8 AY ÖNCE

Bugün bu değerlendirmeleri yapmanın ilginç bir tarafı olmayabilir. Ama dikkat edin bu değerlendirme Amerikan seçiminden 7-8 ay önce yapıldı. Devam eden mahkemeleri nedeniyle Trump’ın adaylığının engelleneceği yönündeki beklentilerin olduğu bir dönemde bu perspektif ortaya konuldu.

ANKARA’NIN PERSPEKTİFİ

Bunu ABD’nin ünlü düşünce kuruluşları Rand Corporation, Freedom House ya da Brookings Institution gibi Think-Tank’lar yapsa ne kadar öngörülüler derdik değil mi? Dikkat buyurun bu Ankara merkezli bir değerlendirmeydi. Amerikan seçimleri, Rusya-Ukrayna savaşının geleceği, Gazze ve Suriye konusunda yapılmış bir değerlendirmeydi. Amerikan seçimlerinden 7-8 ay önce yapılan ve Türkiye’nin perspektifini ortaya koyan bu değerlendirme neredeyse yüzde yüz oranında isabetli çıktı.

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Şimdi gelelim Rusya-Ukrayna savaşı ile Trump-Putin ilişkisine.

Şaşırtıcı gelişmeler olabilir.

Nisan-mayıs ayında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek olan barış masasının kurulması bekleniyor.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Ama ondan önce Trump-Putin görüşmesi sürpriz olmamalı.

Trump, “Rus halkını seviyorum ve her zaman Başkan Putin ile çok iyi bir ilişkim oldu” dedi.

Kremlin, Putin’in Trump’la görüşmeye hazır olduğunu ve bir sinyal beklediğini açıkladı.

Burada kimse yanlış hesap yapmasın.

Trump, havuç ve sopa politikasını uyguluyor. Önce barış havucunu uzatıyor sonra sopayla tehdit ediyor.

UKRAYNA’YI TERCİH ETTİ

Putin en az Trump kadar Amerikan seçimlerinin sonucunu bekliyordu. Şimdi Trump’ın barış masasını kurması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Hatta Ukrayna hesabı nedeniyle Rusya’nın Suriye konusunda fazla ısrar etmediği de söylenebilir.

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Putin’in Suriye mi, Ukrayna mı denkleminde tercihini Ukrayna’dan yana kullandığı düşünülüyor.



Peki, barış masası kurulacak mı? Yukarıda da ifade ettim. Nisan-mayıs arasında görüşmelerin başlaması bekleniyor. Önce ateşkes ilan edilecek. Ardından barış müzakerelerine başlanacak.

ERDOĞAN ARABULUCU OLUR MU



Barış masasının kurulması sürecinde Türkiye bir misyon üstlenebilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arabuluculuk rolü düşebilir.

Çünkü hem Putin’le hem Zelenski ile görüşebilen tek lider Erdoğan. Buna şimdi bir de Trump eklendi.

Rusya-Ukrayna savaşından 4 ay sonra İstanbul’da kurulan barış masasında anlaşmaya çağrılmıştı. Ama ABD ve İngiltere savaş istediği için anlaşma sağlanamadı.

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Şimdi barış isteyen Trump ve Putin var. Arkasından Amerikan desteği çekilmiş Zelenski’nin ise masadan kaçma imkânı yok.

YOL HARİTASI

Bu konuda bir yol haritası oluşturuluyor.

Önce ateşkes ilan edilecek.

Ardından Rusya’ya yönelik yaptırımlar gözden geçirilecek.

İşgal edilen topraklarla ilgili karara varılması ise kısa sürede mümkün gözükmüyor.

HEM SUÇLU HEM VİCDANSIZ



Bu ismi unutmayın. Adı Halit Ergün.

Kartalkaya’da 78 insanımızın feci bir şekilde can verdiği Grand Kartal adlı otelin sahibi. Bu adam hem suçlu hem de ahlaksız.

Tam bir çakal.

YAYINLARDA HER ŞEY HAZIR DEMİŞ

Daha 1 ay önce yayına çıkmış, “Otelimizde her şeyimiz hazır, tatilcileri bekliyoruz” demiş.

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O arada denetim için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 8 önemli eksiklik tespit edince dilekçe verip başvurusunu geri çekmiş.

Her şey hazırdı da niye denetimden kaçtın o zaman?

HİÇBİR ŞEY HAZIR DEĞİLMİŞ

Tatilciler gelmiş ama otel onlara mezar olmuş.

Ne alarmı çalışmış ne yağmurlama sistemi varmış.

Yangın merdivenleri duman bacasına dönmüş, insanların boğulmasına neden olmuş.

Temizlenmeyen bacanın yağları tutuşup alev alev yanmış.

Çünkü hiçbir şey hazır değilmiş. Hiçbir önlem alınmamış.

İnsanlarımız ya yanarak ya dumandan boğularak can vermiş.

‘ÇALIŞANLAR SUÇLU’

Ama adam rahat. Ama adam hâlâ suçu üstünden atmaya çalışıyor.

İfadesinde tüm suçu çalışanlarına atmış. Zaten eşi de ilk günlerde yaptığı paylaşımlarda neredeyse ölenleri suçlu ilan edecekti.

Halit Ergün, elektrikçiyi suçlamış, aşçıları suçlamış, güvenlikçileri suçlamış.

HER ŞEY MÜKEMMELMİŞ

Tek suçlu olmayan kendisi.

Otelde her şeyin mükemmel olduğunu savunmuş.

Her şey mükemmeldi de o zaman bu yangın niye çıktı? 78 kişi feci şekilde niye can verdi?

İnsanda biraz vicdan olur.

Ama bu adama insan demek bile insana hakaret gibi geldi bana.