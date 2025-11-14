Uçakla ilgili spekülasyonlara kulak vermeyin kaza aydınlatılıyor

Haberin Devamı

Millet olarak yastayız. Bugün şehitlerimizi uğurlayacağız. Mekânları cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun. Uçağın kara kutuları Türkiye’ye getirildi. TUSAŞ’ta inceleme başladı. Kaza kırım ekibi ise olayın ardından çalışmalara başlamıştı. Kara kutuların incelenmesini ve kaza kırım ekibinin vereceği raporu beklemek gerekiyor.

SORULARA CEVAPLAR

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı uçağın düşmesi ile ilgili iddialara yanıt verdi. Önemli olanları başlıklar halinde almak istiyorum.

1. ​Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.

2. Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?

Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

3. Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu?

Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopterdir.

4. Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?

Uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır.

5. Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları halihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.

6. Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?

​Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.

DÜŞTÜ MÜ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ

Kazanın ilk anından itibaren kafalarda uçak düştü mü yoksa düşürüldü mü sorusu var. Şimdiye kadar yapılan incelemelerde uçağımızın dışarıdan müdahaleyle düşürüldüğüne yönelik bir bulguya rastlanmadı. Eğer bu yönde bir bulguya rastlansa bunu yazar ve hangi ülke bunu yaptı diye sorardım. Kaza yerinde ve uçak üzerinde yapılan incelemeler bir kaza olduğu yönünde. Şu ana kadar dış müdahaleye dair bir bulgu tespit edilmedi. Ama kesin sonucu kaza kırım ekibinin incelemesi sonucunda çıkacak rapor belirleyecek. Kaza kırım ekibinin incelenmesinde bu yönde en ufak bir tereddüt ortaya çıkarsa onun üzerine gitmekten de çekinmeyiz. Bunu sosyal medyada bir takım karanlık senaryo yazan ve yabancı istihbarat servislerinin maşası olanlara prim vermeyin diye yazdım.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDEN ÇIKAN YOL HARİTASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. En sonda yazacağımı ilk başta yazayım. Cumhur İttifakı güven testinden başarıyla çıktı. İki liderin görüşmesinde güven tazelendi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yol haritası gözden geçirildi. Sürecin güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda tam bir mutabakata varıldı.

İki liderin görüşmesi son dönemlerin önemli görüşmelerinden biriydi. Çünkü Bahçeli’nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması üzerine Cumhur İttifakı’nda bir çatlak oluşturmak için harekete geçenlere karşı verilmiş bir cevaptı.

Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı’nda çatlak yok” demesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bahçeli ile aramızda sıkıntı yok” diye açıklama yapmasına rağmen bazı odaklar senaryolar yazmaya devam ettiler.

GÜVEN TAZELEDİ

Cumhur İttifakı bu süreçten güven tazeleyerek çıktı.

ERDOĞAN’DAN MHP UYARISI

Erdoğan, Bahçeli görüşmesine geçmeden önce sizi önce 10 Kasım Pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısına götürmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “MHP ile aramızda bir sorun yoktur. Bu hafta içinde Sayın Bahçeli ile görüşeceğim” diyor. Zaten çarşamba günü bu görüşme gerçekleşti. Erdoğan sözlerinin devamında bir uyarıda bulunuyor. “MHP ile ilişkilerimize hassasiyet gösterelim. MHP ile ilişkilerimize saygı göstermek lazım. Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım” diye konuşuyor.

Erdoğan sadece bu gelişmeler üzerine değil, hemen hemen her toplantıda MHP ile ilişkilere hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulunuyordu. Ama bu kez ayrıca, “Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım” diye uyarma ihtiyacı hissetti. Belli ki bir tehlike gördü.

İKİ AYRI PARTİ

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı ortağı. Ama ikisi ayrı partiler. Hemen hemen her politikalarının aynı olması beklenemez. İki parti ülkenin temel meselelerinde ittifak yapmayı başarabiliyorlar.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında bu noktaya işaret ediyor. “Kendi bildiğimiz zamanda, kendi bildiğimiz doğrultuda, kendi bildiğimiz yöntemlerle yolumuza devam edeceğiz” diyor.

İMRALI’YA GİTME



Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi konusunda AK Parti cephesinde bir tereddüt yaşanıyor. MYK toplantısında “Meclis Komisyonu’nun İmralı ziyareti parti tabanında kabul görmüyor” şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmeleri dikkatli bir şekilde dinliyor. “Partimizi kaldıramayacağı bir yükün altına sokmayız” diye konuşuyor.

YEŞİL IŞIK

Erdoğan’ın bu sözlerinde İmralı’ya gidilmesine karşı olduğu sonucu çıkarılmasın. 30 Ekim’de İmralı Heyeti’yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşmede yeşil ışık yakmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın şimdiye kadar verdiği sözlerin gereğini yerine getirdiğini belirterek “İmralı’ya gidilmesi süreci güçlendirir” demişti. Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sonra son tereddütler de giderildi diyebiliriz. Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi eğilimi ağır basıyor.