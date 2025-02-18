TÜSİAD’ın demokrasi sicili ve açılan soruşturma

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Eski Türkiye’de askeri vesayet ve yargı vesayeti vardı, bir de TÜSİAD vesayeti vardı. 12 Mart’ta askerlerin demokrasinin üzerinden tankla geçtiği karanlık günlerde kuruldukları için midir, yoksa küresel bağlantıları nedeniyle midir hep zinde kuvvetlerin yanında yer aldılar.

TANKLARA SELAM DURDULAR

Kenan Evren’e selam durup, Turgut Özal’a karşı çıktılar. 28 Şubat’çılarla kol kola girip Erbakan Hoca’yı devirdiler. Cumhuriyet mitinglerini, 367 kararını, 27 Nisan e-muhtırasını alkışlayıp, 15 Temmuz’da tanklar yürürken Şişli’de, Taksim’de “çak” yapanların safında yer aldılar. Tanklara selam durdular, seçilmişleri hedef aldılar.

ECEVİT’İ DÜŞÜREN İLANLAR

Ecevit’i devirmek için “Gerçekçi çıkış yolu” ve “Ulus bekliyor” adıyla 4 gün boyunca gazetelere ilan verdiler. TÜSİAD’ın neyi beklediği bu ilanlar yayımlandıktan 1 yıl sonra gelen 12 Eylül darbesiyle ortaya çıktı. CHP, TÜSİAD’ı savunuyor ama Ecevit’in iktidarını yıkan TÜSİAD’dı.

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ECEVİT’İ TEHDİT ETTİLER

Ecevit, TÜSİAD ilanlarının arkasındaki karanlık ilişkiler ağını şöyle anlatmıştı: “1979’un mayıs ayı başında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher benimle özel ve gizli bir görüşme yapmak üzere Ankara’ya geldi. ‘Size bir müjdem var! Beklediğiniz dış yardım gerçekleşecek, ancak sizden bir ricamız olacak’ diyerek asıl konuya geçti... Her gün Türkiye’den kalkacak ve Sovyetler Birliği üzerinde casus uçuşlar yapacak uçaklar için izin istiyordu... Ben böyle bir izni ancak Sovyetler’den onay alınması koşuluyla verebileceğimizi söyleyince, Christopher bana ‘Siz müttefikimiz olarak bunu bize nasıl söylersiniz?’ diye sert tepki gösterdi... Ben de ona ‘Evet müttefikiz, ancak siz SALT-2 Anlaşması’nı bizimle değil Sovyetler Birliği ile imzaladınız. Ben bu durumu geçenlerde Dışişleri Bakanınız Cyrus Vence’e de söyledim. Kendisi anlattıklarımı makul buldu’ dedim. Christopher, bana verecek yanıt bulamayınca çok sinirlendi ve ‘Onu bunu bilmem, siz bize bu izni vermezseniz dışarıdan bir dolar dahi yardım alamazsınız’ diye tehdit etti!”

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ABD’DE DÜĞMEYE BASILIYOR

Ecevit’in tavrı Washington’u rahatsız etmişti. Öyle ki 12 Eylül’den kısa bir süre önce ABD’ye giden bir grup Türk işinsanına Başkan Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski, “Ecevit’le Türkiye bir yere varamaz” demişti.

Ondan sonra gazetelere ilanlar vererek Ecevit’i devirdiler.



ÖZAL’A DA DÜŞMAN OLDULAR



7 Ekim 1983 tarihinde ise gazeteler, “Zenginler Ecevit’e olduğu gibi Özal’a da cephe aldılar” manşetiyle çıkacaktı.

Ecevit solcuydu. Özal liberal sağcı. Erbakan milli görüşçü. Erdoğan ise muhafazakâr demokrat.

EVREN’E SELAM DURDULAR

TÜSİAD soldan sağa, liberalden milli görüşçüye, muhafazakâr demokrata kadar seçilmiş liderlere neden karşı çıktı? Çünkü TÜSİAD’ın seçilmişlerle sorunu var. Milli iradenin temsilcileriyle sorunlular. O nedenle Kenan Evren’e selam dururken, Turgut Özal’a karşı çıktılar diyorum.

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28 ŞUBAT’TAKİ ROLLERİ

TÜSİAD’ın demokrasi sicili bozuk denilince bozuluyorlar. Ama TÜSİAD tarihi bunun örnekleriyle dolu. Demokrasi mücadelesi verdiler de biz mi görmedik?

28 Şubat’ta Refahyol Hükümeti’ni devirmek için askerin kontrolünde 5’li çete kurulmuştu. TÜSİAD, 5’li çetenin akıl hocalıklarını yapıyordu. TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, 2013 yılındaki Soma faciasından 6 Şubat’taki asrın depremine kadar bir görsel hazırlatmış, yaşanan tüm felaketleri toplamış, üzerine teğmenlerin ihracı ve gazetecilerin tutuklanmasını ekleyip karanlık bir Türkiye portresi oluşturmaya çalışmış. Bu bir algı operasyonu demektir. Bu siyaset mühendisliği demektir. 28 Şubat’a giden süreçte işinsanları benzer bir dille seçilmiş hükümete yüklenirken, Cumhurbaşkanı Demirel, “Bu ara rejim ağzıdır” demişti.

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6 Şubat’taki asrın felaketini diline dolayan TÜSİAD, bu millet bir bardak suyunu, bir lokma ekmeğini depremzedelerle paylaşırken ne yaptı acaba? Başka ülkeler gelip depremzedelere konutlar yaparken TÜSİAD ne yaptı? Mahalle mi kurdu?



TÜSİAD’A SORULAR



TÜSİAD’a bazı sorular soracağım.

1. Teğmenlerin ihracına tepki gösterirken, yıllarca eşi başörtülü olduğu için ordudan ihraç edilenler hakkında konuştunuz mu?

2. Başörtüsü yasağı nedeniyle kızlarımız üniversitelerin kapısından çevrilirken sesiniz çıktı mı?

3. 28 Şubat’ta imam hatip düşmanlığı için getirilen katsayı uygulamasını önce bir rapor halinde yayımlatmıştı. Daha sonra 28 Şubat’ın kukla hükümeti tarafından uygulamaya konuldu. TÜSİAD ise katsayı uygulamasını sonuna kadar savundu. Peki ey TÜSİAD üyeleri, katsayı uygulaması birçok gencin eğitim hayatına mal olurken hiç vicdan azabı çektiniz mi?

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ERDOĞAN HAPSE GİRERKEN

4. Erdoğan ‘bir şiir okudu’ diye hapse girerken tepki gösterdiniz mi?

5. Refah Partisi kapatılırken, dönemin başbakanı Erbakan hapis cezası alırken itiraz ettiniz mi? Yoksa alkışladınız mı?

6. AK Parti hakkında kapatma davası açılırken, Erdoğan’a siyasi yasak istenirken tepki gösterdiniz mi?

TOGG’A SEVİNDİNİZ Mİ

7. Bu millet ilk yerli ve milli arabayı yani TOGG’u üretirken, TCG Anadolu Gemisi’ni yüzdürürken, İHA, SİHA pazarında dünyada birincisi olurken, insansız savaş uçağı Kızılelma’yı, ilk yerli ve milli savaş uçağımız KAAN’ı üretirken, bir gün olsun alkışladınız mı? Bu milletin heyecanına ortak oldunuz mu?

8. AK Parti iktidarlarının sağladığı siyasi istikrar içinde 10 kat, 20 kat büyüdünüz. Bu dönemde batan tek bir TÜSİAD üyesi oldu mu?

SAADET’İN TÜSİAD AŞKI



CHP’nin, Ecevit’in kemiklerini sızlatma pahasına TÜSİAD’ın yanında yer almasını yadırgamıyorum da Erbakan’ın partisi olduğu iddiasındaki Saadet Partisi’ne ne demeli? Mahmut Bey, senin destek verdiğin TÜSİAD Refahyol Hükümeti’ni yıktı. Erbakan Hoca’nın başbakanlıktan düşmesini, Refah Partisi’nin kapatılmasını ve Erbakan’a hapis cezasını destekledi. TÜSİAD’ın hatırı uğruna karşı çıktığın Erdoğan ise Erbakan Hoca’yı hapse girmekten kurtardı. Erbakan’ı deviren 28 Şubat paşalarından hesap sordu. Erbakan’ın ideali olan Ayasofya’yı açtı. Mahmut Bey senden daha farklı bir çıkış beklerdim, ama sen de Temel Karamollaoğlu’nun iflas eden Erdoğan düşmanlığı siyasetine saplandın. Hem de Erbakan düşmanı TÜSİAD’ın hatırına...

TÜSİAD’A SORUŞTURMA

TÜSİAD eleştirdi. Ben de TÜSİAD’ı eleştirdim. Siyasiler de sert tepki gösterdi. Ama TÜSİAD hakkında soruşturma açılmasını doğru bulmuyorum. TÜSİAD’a soruşturma açmak TÜSİAD’ın iddialarına katkı sağlamış olur.