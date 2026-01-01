Türkiye’ye kurulan dron tuzağı ve SDG olayı

Haberin Devamı

Ancak burası belalı bir coğrafya. Kimileri yılbaşında yeni ufuklara yelken açarken, ben Türkiye’nin savaşa çekilme tehlikesini, SDG’yi, Suriye’yi, Öcalan’ın mektubunu, Trump’ı yazıyorum. İbni Haldun, “Coğrafya kaderdir” demiş. Benim kaderim de yılbaşında oturup savaşı, terörü yazmak olsa gerek. Yılbaşında yeni yıl falımızda ne var, ünlüler yılbaşını nasıl geçirdi, yeni yılın yeni aşkları yazıları varken ben de olsam benim savaş ve terör konulu yazımı okumam. Ama Türkiye’ye yönelik dron tehditleri ile Suriye’deki gelişmeler, 2026 yılına damga vurmaya aday görünüyor. Ne yapalım benim falımda da bu çıktı.

BÜYÜK OYUN

Önce Türkiye’ye gönderilen dronlar ve Karadeniz’de vurulan Rusya’ya ait hayalet gemiler. Şimdiye kadar üç dron hadisesi yaşandı. Biri Karadeniz’den ülkemize giriş yaptıktan sonra Ankara yakınlarında düşürülen drondu. Dronların biri Kocaeli’de, diğeri ise Balıkesir’de bulundu.

Haberin Devamı

Dronlar bir şifre. Dronlar bir mesaj. Avrupa’nın üzerinden onlarca dron görülüyor. Bir kısmı düşürülüyor, bir kısmı düşürülemiyor. Bu dronlar Avrupa’da müthiş bir Rus korkusuna sebep oluyor. Avrupa devletleri Rus korkusunu kullanarak müthiş bir silahlanma yarışına girmiş durumdalar. Putin, bu dronları kendilerinin göndermediklerini açıklıyor. Rusya saldıracak korkusuyla Avrupa halklarının kandırıldığını söylüyor.

RUS MENŞEİLİ Mİ

Bizde düşen dronlardan birinin Rus menşeili çıkması üzerine Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirecek 5. kol faaliyetleri başladı. F-16’larımızın vurduğu dronun Rus menşeili çıkması için dua edenler var. Amaç ne? Rus dronları gösterilerek Türkiye ile Rusya karşı karşıya getirilmek isteniyor.

Rusya ile Ukrayna savaşını başlatan güç, Rusya-Ukrayna savaşının bitmemesi ve hatta Avrupa’ya yayılması için çaba gösteriyor. İstanbul’da Rusya ile Ukrayna’nın anlaştığı gün İngiltere, Zelenski’yi masadan kaldırmıştı. Trump’ın Putin’in telefonla görüştüğü, Florida’daki malikanesinde Zelenski ile bir araya geldiği zaman ne oldu? Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye en yakın olduğumuz andı; Putin’in özel konutuna saldırı gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’YE TUZAK KURULUYOR

Burada Türkiye’ye oynanan bir oyun var. Rus uçağının düşürülmesi ve Rus Büyükelçisi’nin Ankara’nın göbeğinde suikaste kurban gitmesine benzer bir oyun oynanıyor. O zaman FETÖ’cüleri kullanmışlardı. Bu kez dronları kullanıyorlar. Maksat Türkiye ile Rusya’yı kapıştırmak. Geçmişteki tuzağı Erdoğan ile Putin bozmuştu. İki liderin bu oyuna gelmeyeceğini biliyorum. 2026’da bu tuzaklar artabilir. Aman dikkat! Bizim Rusya’yla düşmanlığa değil daha çok işbirliğine ihtiyacımız var.

SURİYE’DE SDG OYUNUNUN SONUNA MI GELİNDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta imzalanan mutabakata göre; SDG’nin 2025 yılı sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması gerekiyordu. Ancak SDG hiçbir adım atmadı. Tam aksine yeni taleplerle geldi. Peki, Şam yönetimi ne yaptı? SDG heyeti, pazar günü Şam’daydı. Suriye hükümeti, SDG ile görüşmeyi iptal etti. SDG, aynı gün Şam’dan ayrılmak zorunda kaldı. Ardından SDG’den 10 Mart Mutabakatı’nın iptal edildiği açıklaması geldi.

Haberin Devamı

TRUMP, ŞARA’YI TERCİH ETTİ

SDG’ye tanınan süre doldu. Bundan sonra Ahmed Şara’nın eli güçlü. SDG için sonu karanlık bir süreç başladı. Bunu neden söylüyorum?

1- ABD Başkanı Trump, istikrarlı bir şekilde Suriye’de yeni hükümetle ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çalışacağı mesajını veriyor. Şara’nın başına konulan 10 milyon dolarlık ödülü ve Suriye’nin ayağındaki pranga olan ‘Sezar Yaptırımları’nı kaldırdı. Ahmed Şara ile önce Riyad’da görüştü, sonra Beyaz Saray’da kabul etti.

2- Trump, Netanyahu ile görüşmesi sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya çok güçlü bir şekilde destek verdi. Trump, daha önce Ahmed Şara’ya gönderdiği mektupta, “Ahmet sen büyük lider olacaksın” demişti. Netanyahu’nun yanında “Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı’na saygı duyuyorum, kendisi güçlü biri. Suriye’nin şu anda ihtiyacı olan da bu. İsrail’in onunla iyi geçinmesini umuyorum” dedi.

Haberin Devamı

TRUMP “SDG” DEMEDİ

3- Bunlar Trump’ın söyledikleriydi. Bir de söylemedikleri ile desteğini gösterdi. Trump, DEAŞ terörünün yeniden hortladıldığı bir dönemde DEAŞ’la mücadele için SDG’ye ihtiyacımız var, demedi. Tüm bunlar ABD Lideri’nin bütünlüğünü sağlamış Suriye Devleti’ni ve onun güçlü lideri Ahmed Şara’yı istediğini gösterdi.

4- Trump daha önce “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde” demişti. 8 Aralık devriminin arkasındaki iradenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğunu söylemişti. Netanyahu ile görüşmesi sırasında da “Suriye’yi kurtardı” dedi.

5- Ahmed Şara, ABD’den bu desteği sağladıktan sonra, Türkiye’nin desteği yanındayken SDG’nin taleplerini neden dikkate alsın...

Haberin Devamı

ÖCALAN’IN MEKTUBU

6- SDG’nin umduğu dağlara kar yağdıran başka bir gelişme de Öcalan’ın mektubu oldu. Öcalan, Mazlum Abdi’ye mektubunda “10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır” diyor.

7- Mazlum Abdi’nin anlaşmaya yakın olduğu, ancak Fehman Hüseyin’in etrafında 2 bin kişiden oluşan Suriye kökenli grubun ise entegrasyona karşı direndiği söyleniyor. Bakalım SDG içindeki mücadeleyi kim kazanacak?

ASKERİ OPERASYON

8- Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; SDG’nin entegrasyon için adım atmadığı belirtilerek “Suriye hükümeti, birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek verecektir” denildi.

9- Diplomasi ile sorun çözülemezse SDG’ye yönelik askeri operasyon geliyor demektir. Suriye hükümetinin başlatacağı operasyona Türkiye’nin destek vermesi planlanıyor. Bundan sonrasını SDG düşünsün.