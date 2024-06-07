Türkiye seçimi erteletti ama tehlike sürüyor

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Ama tehlike tamamen ortadan kalkmış değil. Terör örgütü seçimlerin ağustos ayında yapılacağını ilan etti.

Bu sözde seçimlerin tamamen iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü bir terör örgütünün kendine özerk bir statü elde etmek için seçim yapması kabul edilemez.

BUGÜN PKK YARIN DEAŞ

Bugün PKK yarın DEAŞ aynı yöntemle Suriye devletinin toprakları üzerinde seçim yapar, özerklik ilan eder sonra bir de bakmışsınız ki terör devleti kurmuşlar.

Sarı Öküz’ü verirsek, devamı gelir. Onun için öncelikle PKK’ya bu seçimleri yapamayacağının gösterilmesi lazım. Ama nasıl?

SURİYE, İRAN, RUSYA SUSTU

PKK terör örgütü Suriye topraklarının bir bölümünde seçim yapacağını, özerk bir yönetim ilan edeceğini açıklıyor, Suriye devletinin sesi çıkmadı. Sanki seçimler başka bir ülkede yapılacak.

Suriye’nin hamisi olan Rusya’nın sesi çıkmadı.

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‘Tahran’ın savunması Şam’dan başlar’ diyen İran’ın sesi çıkmadı.

Bir tek Türkiye itiraz etti.

TÜRKİYE YETTİ AMA

Türkiye’nin kararlı tutumu seçimlerin ikinci kez ertelenmesine yetti ama Suriye’de ikinci İsrail’in kurulması, ABD’nin güdümünde bir terör devletinin ilan edilmesi İran’ı rahatsız etmiyor mu? Rusya’yı ilgilendirmiyor mu? Suriye’nin böyle bir sorunu yok mu?

Maalesef hiçbiri doğru bir sınav veremediler.

İKİ AMERİKA

ABD bile onlara göre daha aktif çıktı. Seçimlerin adil, özgür, şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini ancak seçim yapılacağı ilan edilen bölgelerdeki durumun buna müsait olmadığını ifade etti.

PKK’nın bu planı ABD’ye güvenerek yaptığı konusunda en ufak şüphem yoktur. Zaten ABD’nin açıklamasında seçimlerin gayri meşru olduğunu söylemedi. Sadece şekline itirazda bulundu.

ABD’nin Suriye özel temsilcisi McGurk, PKK’yı özerk bir yönetim için teşvik ederken ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki durumun seçimlerin yapılmasına uygun olmadığını açıkladı. Klasik iki Amerika ile karşı karşıya kaldık. Ama kısmen işe yaradı.

TEHLİKE SÜRÜYOR

O nedenle ısrarla diyorum ki, tehlike geçmiş değil sadece ertelenmiş durumda. Ama Türkiye’nin kararlılığı sayesinde bunun başarılması da önemli.

Burada Dışişleri, Milli Savunma ve MİT’in çabalarının altını çizmek isterim.

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Türkiye, seçimlerin ertelenmesine rağmen tehlikenin devam ettiğinin farkında. Hatta bugün seçim talebiyle ortaya çıkarlar, yarın başka taleplerle mücadele etmemiz gerekebilir.

SICAK YAZ BEKLİYOR

O nedenle Suriye’de bizi sıcak bir yaz bekliyor. Türkiye, bölgenin aktörleriyle birlikte ağustos ayındaki seçimleri erteletmeyi başaramazsa askeri harekât seçeneği gündeme gelebilir. Türkiye her iki seçeneğe de hazır.

AKŞENER VE ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Erdoğan’ın Meral Akşener’le ve Özgür Özel’le görüşmesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından duyuruldu. Bu da Cumhurbaşkanlığı’nın bu görüşmelere verdiği önemin göstergesi olarak yorumlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’yi ziyareti bekleniyordu. Erdoğan, Özgür Özel’le görüşme sırasında CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek istediğini ifade etmişti.

O nedenle 11 Haziran’da yapılacak olan görüşme sürpriz olmadı. Ama yumuşama sürecinin devamı açısından olumlu karşılandı.

TALEP AKŞENER’DEN GELMİŞ

Sürpriz olan Akşener görüşmesiydi. Görüşme talebi Meral Akşener’den gelmiş. Akşener talebini Özer Çiller’in cenazesinde iletmiş.

Erdoğan ile Akşener arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı oldu. Ama aralarındaki irtibat sürdü. Akşener, şehit cenazelerinde Erdoğan’ı arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan da eşi Rizeli olması nedeniyle, “Bizim gelin” dediği Akşener’e hep özen gösterdi.

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AKŞENER’İN SAÇ RENGİ

Şimdi gelelim Erdoğan-Akşener görüşmesine. Akşener’in yeni saç rengi görüşmenin içeriğinin önüne geçti. Görüşmenin gündemine ilişkin senaryo çok fakat sağlıklı bir bilgi yok.

Kimi cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ediyor, kimi oğlunun büyükelçi olarak atanmasını talep ettiğini söylüyor. Kimi yeni ittifaklar kuruyor.

Ama hiçbiri doğru değil.

ERDOĞAN’LI SENARYOLAR

Akşener, 6’lı masadan kalkınca ağır hakaretlerde bulunanlar bu görüşme üzerinden yeni senaryolar yazmayı ihmal etmiyorlar. Yok efendim Akşener o zaman da Erdoğan’ın adamı olarak masadaymış.

Akşener o zaman da ‘Erdoğan kazansın’ diye çalışıyormuş.

Akşener’i 6’lı masadaki Erdoğan’ın adamı olarak ilan ediyorlar.

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Kendi kendilerini tekzip ediyorlar.

AKŞENER MASADAN NEDEN KALKTI?

Siz ‘Kılıçdaroğlu aday olmasaydı bu seçimi kazanırdık’ demiyor musunuz? Bunu sizden önce Akşener söyledi. Akşener bunun için 6’lı masayı terk etti.

Meral Akşener 6’lı masadan Erdoğan kazansın diye kalkmadı tam aksine Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan kazanır diye itiraz etti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olursa Erdoğan kaybeder tezini savundu.

AKŞENER’DEN TEŞEKKÜR

Akşener’in İYİ Parti’den istifa eden iki milletvekilini AK Parti’ye almadığı için Erdoğan’a teşekkür ettiğini tahmin ediyorum.

Ama iki siyasetçi bir araya gelir de siyaset konuşmazlar mı?

Meral Akşener’in, parlamenter sisteme dönüş konusundaki değerlendirmelerini Erdoğan’la paylaşıp paylaşmadığını merak ettim.

AKTİF SİYASETE DÖNER Mİ

Ama bir gerçek var. Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrıldı ama siyaseti bırakmamış.

Seçimlere doğru yeniden İYİ Parti’nin başına geçer mi?

Neden olmasın?

Demirel boşuna “Siyasette 24 saat uzun bir süredir” dememiş.