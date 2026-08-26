Türkiye ile İsrail arasında çatışma çıkar mı

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İsrail’in Suriye’deki Ebu Zuhur Üssü’nü vurduğu gece Türkiye tarafında havayı yansıtmak istiyorum.

TAKİP EDİLİYOR

İsrail savaş uçakları Suriye hava sahasına girdiği andan itibaren takip ediliyor. Suriye’nin kuzeyine doğru uçmaya devam etmeleri üzerine hava sahamızda gereken önlemler alınıyor. Hava sahamıza yöneldikleri takdirde tereddütsüz gereği yapılacak. İsrail savaş uçaklarının bombaladığı Ebu Zuhur Üssü, Suriye topraklarında olduğu için müdahalede bulunulmuyor ancak İsrail savaş uçakları Suriye hava sahasını terk edip ülkelerine dönene kadar takip ediliyor.

ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI

İsrail’le aramızda “Çatışmasızlık Mekanizması” var. Azerbaycan’da yapılan görüşmelerde bu mekanizma oluşturulmuştu. Çatışmasızlık mekanizmasına göre; İsrail savaş uçakları hava sahamıza yakın bir bölgede uçacakları zaman örneğin; Suriye’nin kuzeyine yönelecekleri durumda Türkiye’ye bilgi veriyorlar. Bu mekanizma şimdiye kadar işliyor muydu? İşliyordu. 18 Ağustos gecesi de bildirimde bulunmaları gerekiyor muydu? Evet. Gerekiyordu. Ancak 18 Ağustos gecesi İsrail bir bildirimde bulunmuyor. Ama bizim hava savunma sistemlerimiz İsrail uçaklarını tespit ediyor. Sadece tespit etmiyoruz. Aynı zamanda kendi hava sahamızda gereken önlemleri alıp takip ediyoruz.

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NETANYAHU’NUN PROVOKASYONU

İsrail’de yaklaşan seçimler nedeniyle soykırımcı Netanyahu’nun provokasyonlara gireceği öngörülüyor. O nedenle Netanyahu’nun her hamlesi takip ediliyor. İsrail’le aramızda çatışmasızlık mekanizması olmasına rağmen 18 Ağustos’ta bildirimde bulunulmaması Netanyahu’nun seçim kışkırtması olarak değerlendiriliyor. Ve zamanı gelince gereği yapılmak üzere “not ediliyor”.

ÜS KURMA

Katil Netanyahu’nun gerçekleri çarpıtan açıklamasına yanıt ABD’nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barrack’tan geldi.

Tom Barrack, İsrail’in, Türkiye’nin Suriye’deki hava üssüne askeri varlıkları naklediyor olabileceğine dair istihbarat aldığını ve bunu Washington yönetimiyle paylaştığını aktardı.

Barrack, ABD’nin bu istihbaratı soruşturduğunu açıkladı. “İstihbarat kurumlarımıza danıştık ve aldığımız cevap bu iddianın doğru olmadığıydı” dedi. İsrail, buna rağmen Ebu Zuhur Üssü’nü vurdu.

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Peki Türkiye, Suriye’de üs kurma peşinde mi? Ebu Zuhur Üssü, Türk Üssü mü olacaktı? Türkiye’nin Suriye’de üs kurma gibi bir planı yok. Biz Esed döneminde, DEAŞ ve PKK terörünün İstanbul’da, Ankara’da, Suruç’ta, Reyhanlı’da, Gaziantep’te terör eylemleri gerçekleştirmesi üzerine Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarını gerçekleştirdik.

SURİYE’DE YENİ DÖNEM

Ancak 8 Aralık Suriye devrimiyle Esed devrildi, Türkiye’nin desteklediği Ahmed Şara yönetimi işbaşına geldi. Türkiye ile Suriye ilişkilerinde yeni bir dönem başladı.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde paradigma tamamen değişti. 2025 yılında Türkiye ile Suriye arasında Askeri İşbirliği Anlaşması imzalandı. Biz Suriye’de üs kurma peşinde değiliz. Yapılan askeri işbirliği anlaşması gereğince Suriye’nin askeri kapasitesini artırması için destek veriyoruz. Tekrar hem altını hem üstüne çizerek söylüyorum ki Türkiye, Suriye’de üs kurma peşinde değil, biz Suriye’nin askeri kapasitesini artırması için destek veriyoruz.

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İSRAİL’İN SURİYE RAHATSIZLIĞI

Ayrıca biz Suriye’de askeri işbirliği anlaşması kapsamında bulunuyoruz. İsrail ise işgalci. Suriye, Türkiye’nin desteğiyle Hava Kuvvetleri’ni ayağa kaldırmaya çalışıyor. Kara Kuvvetleri’ni önemli ölçüde toparladı. Hava Kuvvetleri’nde ise önemli ilerleme sağlanıyor. Suriyeli pilotlar eğitildi. Ruslardan alınan MIG-29 tipi savaş uçakları ile Şam semalarında bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiler.

İsrail’in vurduğu Ebu Zuhur Üssü de Suriye’nin Hava üssü olarak faaliyet gösterecekti. Yine de gösterecek.

İsrail, güçlü bir Suriye istemiyor. Suriye ordusu güçlendikçe İsrail bundan rahatsız oluyor. Çünkü Suriye hava sahasını kullanarak İran’ı vuruyor. Eğer Suriye devleti kendi hava sahasına sahip çıkacak bir güce ulaşırsa İsrail istediği zaman Suriye hava sahasını kullanamayacak.

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SURİYE-İSRAİL ARASINDA GÖRÜŞMELER

ABD ise İsrail ile Suriye arasında çatışmasızlık mekanizması oluşturmak için yoğun çaba sarf ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile MOSSAD BaşkanıGofman’ın başkanlık ettiği heyetler pazar günü Ürdün’de bir araya geldi. ABD’nin baskısına rağmen İsrail tarafının anlaşmaya uzak durduğu söyleniyor. Eğer İsrail ile Suriye arasında bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulursa, ABD buna Türkiye’nin de katılmasını istiyor. Türkiye-İsrail ve Suriye arasında üçlü bir çatışmasızlık mekanizmasının kurulması hedefleniyor.

BİZİM DE BİR PLANIMIZ VAR

27 Ekim’de seçimlere gidecek olan Netanyahu, Türkiye ile gerilimi tırmandırmayı hedefliyor. Çünkü Türkiye yükselen bir güç. Türkiye’yi hedef alıp seçimi kazanmayı planlıyor. Ancak Netanyahu’ya böyle bir fırsatı sunmak istemiyor. Büyük devletlere özgü bir kararlık içinde hareket ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist Netanyahu’yu muhatap almıyor. Bu da soykırımcı Netanyahu’yu kudurtmaya yetiyor. Ankara her şeyin farkında. Netanyahu’nun her adımı, her hamlesi takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını Ahlat’tan verdi. Erdoğan, “Bölgemize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi Cenabıallah’ın da bir hesabı var. O hesap galip gelecek, kan tüccarları kaybedecek, soykırımcılar kaybedecek; kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak” dedi.

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NETANYAHU’YA DERT OLSUN

Yazımın sonunda herkesin merak ettiği soruya değinmek istiyorum. Türkiye ile İsrail savaşır mı? Ankara, katil Netanyahu’nun planını biliyor. Türkiye büyük bir ülke olmanın refleksiyle hareket ediyor, yaptığı diplomatik hamlelerle İsrail’i köşeye sıkıştırıyor. İsrail’le aramızda çatışmasızlık mekanizması var. Ama karşımızda kana susayan Netanyahu’nun olduğunun farkındayız. Her şeye hazırız. Ama savaşı bir çare olarak görmüyoruz. “En büyük zafer, savaşsız elde edilen zaferdir” derler. Putin, Ukrayna tuzağına düştü. Trump, İran savaşına girdiğine bin pişman. Biz bölgenin yükselen gücü olarak Netanyahu’ya haddini bildirmekte ise kararlıyız. Ama zamanını, şeklini ve şartlarını bizim belirlediğimiz bir şekilde. Bu da Netanyahu’ya dert olsun.