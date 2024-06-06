Türkiye bastırdı PKK’nın seçimi erteleniyor

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PKK terör örgütü tarafından Suriye toprakları üzerinde yeni bir yönetim kurulma girişimleri karşısında Esed rejimi sustu. İran sustu. Rusya sustu. ABD, zamanı değil şeklinde bir açıklama yapmakla yetindi. Sadece Türkiye konuştu. Türkiye’nin kararlı tutumu ABD-PKK ortak yapımı olan bu oyunun bozulmasına yol açtı.

TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL

Bir kez daha görüldü ki, Türkiye’ye rağmen bir oyun kurulamaz. Türkiye bitti demeden bitmez. PKK’nın 11 Haziran’da yapmayı planladığı seçimleri ertelemek zorunda kaldığı söyleniyor. Ama tehlike tam olarak geçmiş değil.

MCGURK’UN PLANI

Çünkü bu planın arkasında ABD’nin Ortadoğu Danışmanı McGurk var. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da ‘Bu seçimler meşru değildir’ denilmiyor. Sadece zamanlamasının yanlış olduğu vurgulanıyor. ABD’ye göre doğru zaman ne zaman orasını bilmiyorum ama bize göre hiçbir zaman doğru zaman değil. Çünkü PKK bir terör örgütü. DEAŞ’ın Suriye topraklarında seçim yapıp, özerk yönetim oluşturacağını ilanıyla bunun ne farkı var?

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İKİNCİ İSRAİL PLANI

Türkiye’nin kararlılığı sayesinde tehlike şimdilik atlatıldı ama tamamen ortadan kalkmış değil diyorum. Neden? Çünkü bu uzun vadeli bir plan. PKK’ya önce özerk bir yönetim kurdurma ardından ise terör devleti kurdurma planı. Bu planın diğer ucunda ise İsrail yer alıyor. Ortadoğu’da yalnızlaşan terörist devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor. O nedenle bu plan uzun vadeli bir plan.

UYDU DEVLET

Sınırımızın hemen ötesinde bir terör koridoru kurmak istiyorlardı. Irak sınırından başlayıp Akdeniz’e uzanan bir hatta. Biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla bu planı paramparça ettik. Ama ABD ve İsrail’de oyun bitmiyor. Şimdi de Suriye’deki kaos ortamını fırsat bilerek PKK’ya uydu bir devlet kurdurmanın hesabını yapıyorlar. Bu planın adı İkinci İsrail devletini kurdurma planıdır. Onu yüzyıl sonra başardılar bunun için mücadele ediyorlar. Öyle gözüküyor ki, bu planı tarihin çöp sepetine atmak için bizim PKK’nın kontrol ettiği sahada askeri gücümüzü göstermemize ihtiyaç var.

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ASKERİ GÜÇ GEÇERLİ

Kissinger boşuna dememiş, “Bir uçak gemisi göndermek 110 diplomasi masası kurmaktan daha etkilidir” diye. Hele burası bir de Ortadoğu olursa. Hele burası bir de Suriye ve PKK olursa.

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN ERKEN SEÇİM DEDİ

CHP yerel seçimlerden başarıyla çıktığı için gözler Özgür Özel’e çevrilmişti. Özgür Özel erken seçim isteyecek miydi?

31 Mart seçimlerinden sonra Özgür Özel, 20 Nisan 2024 tarihinde, “Bu seçmene seçimden sonra bu bir yerel seçim deyip erken seçim çağrısı yapmak, bu seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demektir” demişti.

Seçmen sandıkta CHP’li belediyelere ‘Hizmet edin’ diye oy verdi. ‘Erken seçim isteyin’ diye değil. O açıdan Özgür Özel, seçim sabahı kalkıp erken seçim çağrısı yapmamakla doğruyu yapmıştı.

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ERKEN SEÇİM ÇAĞRIM YOK

Özgür Özel, 23 Nisan 2024 tarihinde ise erken seçimle ilgili sözlerini daha da netleştirmiş, “Ben ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğimiz söze bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. 31 Mart seçimlerinin sonucunu böyle okumuyorum. Ama yarın hala yanlışlar yapılır ve millet erken seçim talep ederse ben erken seçimi en çok isteyecek kişiyim” demişti.

SEÇİMLER 2028’DE

31 Mayıs tarihinde ise Özgür Özel, “Artık şimdi seçim geçti. Bundan sonra dediğimiz gbi normal seçim vakti 2028. Milletimiz isterse bir erken seçim olur. Ama şu anda bir seçim vaktinde değiliz” dedi.

“ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ” DEDİ

Tüm bunları neden tarihlerini vererek aktarmak istedim. Çünkü Özgür Özel, salı günkü CHP grubunda, “Böyle giderse erken seçim kaçınılmaz” dedi. Sözlerinin tamamı şöyle; “Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net” diye konuştu.

İKİ NEDEN

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CHP’nin tek başına erken seçim istemesi üzerine seçimlere gidilecek değil. Ama Özgür Özel neden ‘erken seçim’ dedi. CHP kulislerinden bu sorunun yanıtını aradım.

Birkaç neden sıraladılar.

1- MHP lideri Bahçeli ile girdiği sert polemik nedeniyle erken seçim sopasını göstermek istedi.

2- Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması.

AKŞENER İKİ MİLLETVEKİLİ İÇİN RİCADA BULUNMUŞTU

Erdoğan ile Özgür Özel arasında normalleşme rüzgârları eserken, CHP ile İYİ Parti arasında sert bir tartışma yaşanıyor.

Tartışmanın kaynağında İYİ Parti’den istifa eden parti yöneticisi ve milletvekillerinin CHP’ye katılmaları.

Özgür Özel, salı günkü grup toplantısında Antalya Milletvekili Aykut Kaya’ya CHP rozetini taktı. Ne kadar doğru orasını bilmiyorum ama İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, Aykut Kaya’nın CHP’ye alınmaması için ricada bulunduğu kulislere yansımıştı. Ancak ricası dikkate alınmayıp katılım gerçekleştirilince Müsavat Dervişoğlu, çok sert tepki gösterdi.

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GÜNEŞ MOTEL BENZETMESİ

Doğrudan Özgür Özel’i hedef aldı. “Güneş Motel” benzetmesi yaptı. “Bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması ayıp ve utanç vericidir” dedi.

Siyasette milletvekili transferi ilk kez olmuyor. Ama bunlar siyaseti çirkinleştiren şeyler. Bir de işin Müsavat Dervişoğlu’nun ricasıyla ilgili yüzü var. Tabii eğer doğruysa.

Bu konuda yakın geçmişten bir örnek vermek istiyorum.

İKİ MİLLETVEKİLİ

Seçimlerden sonra İYİ Parti’de kıyamet kopmuştu. Partinin kasasında para olmadığı tartışmaları ile cinsel taciz iddialarının ayyuka çıkması milletvekillerinin istifasına neden olmuştu.

O dönemde iki milletvekilinin AK Parti’ye katılacağı söyleniyordu.

AKŞENER’İN ERDOĞAN’DAN RİCASI

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Bu iki milletvekilini partiye almayın” diye bir mesaj iletti. Sonra ne oldu? O milletvekilleri AK Parti’ye katılmak istediler ama Erdoğan hiçbir zaman o kapıyı açmadı.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan, Akşener görüşmesi vardı. Bu anekdotu hatırlatmak istedim.

Siyaset hep rekabet demek değildir aynı zamanda güven ve centilmenlik demektir.