Türk heyeti Suriye’de ne mesaj verdi

Bu ziyaretin yapılması dahi başlı başına bir mesajdı. Türk heyetinin temasları sırasında neler konuşuldu, 8 Aralık devriminden 1 yıl sonra Şam’daki hava neydi; bunları aktaracağım. Ancak siyah ve beyaz gibi çok net bir tablo ortaya koymak istiyorum.

Suriye’nin istikrarını ve kalkınmasını isteyen ülkeler ile Suriye’nin istikrarsızlaştırılması için çalışan ülkeler olmak üzere iki blok oluşmuş durumda.

1- Türkiye ve ABD, Suriye’nin istikrarını ve kalkınmasını destekleyen ülkeler.

2- İsrail ve İran, Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışan ülkeler.

DEVLET ZİYARETİ

Türkiye bütün varlığıyla Suriye’de istikrarın sağlanması ve ülkenin kalkınması için çaba gösteriyor. Ahmed Şara yönetimi bunun farkında. Suriye’de istikrarın kalıcı olduğunun anlaşılması gerekiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyareti dosta düşmana bu mesajı vermeyi amaçlıyordu. Türkiye’yi temsilen üç devlet adamı kritik bir dönemde Libya’yı ziyaret etmişlerdi. Bu bir devlet ziyaretidir. Bir yıl içerisinde Suriye’ye iki kez gittiler. Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Aralık devriminden sonra Suriye’yi ilk ziyaret eden yabancı devlet adamıydı. Hakan Fidan 22 Aralık’ta Şam’daydı. 15 Ocak’ta Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Seleme Ankara’ya gelmişti. 13 Mart’ta Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın, Şam’ı ziyaret ettiler. 12 Ekim’de Suriye Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı Türkiye’ye geldi. 22 Aralık’ta da Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı Şam’daydı.

SICAK KARŞILANDI

Türk heyeti Şam’da çok sıcak ve samimi bir şekilde karşılanmış. Görüşmelerin verimli geçtiği söyleniyor. Önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş Şara başkanlığında ortak bir toplantı yapılmış. Sonra bakanlar ve istihbarat başkanı muhataplarıyla toplantıya geçmişler.

Sadece SDG konusu görüşülmemiş. Daha çok Suriye’nin 1 yıl içerisinde geldiği nokta değerlendirilmiş. 2026 yılının planlaması üzerinde durulmuş. İç savaştan çıkan, Baas rejiminden ve Esed zulmünden kurtulan Suriye, 8 Aralık’tan bu yana istikrarını korumayı başardı. Yeniden iç savaş tehlikesi yaşamadı. Ayrıca dünyaya entegre olma noktasında çok önemli mesafe katetti. Önümüzdeki dönemde de istikrarın korunması ve ekonomide çarkların dönmesi gerekiyor.

ABD DE İSTİKRAR İSTİYOR

Suriye’de istikrarın korunması için çaba gösteren iki ülke var dedik. Türkiye sadece elini değil, gövdesini taşın altına koymuş durumda. ABD de Suriye’nin istikrarı noktasında tercihini yapmış durumda. Hem de İsrail’e rağmen. Yahudi lobisinin engel olma çabalarına rağmen Suriye’nin belini büken Sezar yaptırımları kaldırıldı. Ahmed Şara’nın başına konulan 10 milyon dolarlık ödül kaldırıldı. Ahmed Şara, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da ağırlanıp, BM kürsüsünden konuşma yaptı. Yeni Suriye’nin uluslararası sisteme entegrasyonu açısından bunlar tarihi gelişmelerdi.

BİLEK GÜREŞİ

Suriye’nin istikrarsızlığı için çalışan iki ülke ise İran ve İsrail. İran, Tartus ve Lazkiye’de Nusayrileri kışkırtarak iç savaş denemesi yaptı ama başarılı olamadı. İsrail ise güneyde işgalini genişleterek, Dürzileri kışkırtarak, kuzeyde ise SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu engelleyerek Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor.

Suriye üzerinde iki gücün bilek güreşi yaşanıyor. Türkiye ve ABD istikrarı, İsrail ve İran ise istikrarsızlığı temsil ediyor. Ama şundan emin olun istikrar savaşını biz kazanacağız. Şam’da yapılan görüşmelerde de bu nokta teyit ediliyor.

SDG İSRAİL’İN UYDUSU

Suriye ziyaretinde SDG konusuna ayrı bir parantez açılıyor. İsrail’in telkinleri nedeniyle SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda elle tutulur bir ilerleme sağlanamadığı tespit ediliyor. SDG’nin, 10 Mart mutabakatını ilerletecek adımlar atmadığı sonucuna varılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’daki basın toplantısında, “SDG-Şam görüşmelerinde İsrail önemli bir engel teşkil ediyor” demişti. SDG’nin önünde iki seçenek var. Ya Suriye devletinin bir parçası olacak. Ya da İsrail’in güdümündeki bir uydu yapılanma olmaya çalışacaklar. Ama buna hem Suriye devleti hem Türkiye izin vermeyecek. Burada ABD’nin tavrı çok önemli. Çünkü SDG demek, ABD demek. ABD, SDG’nin entegrasyonunu istiyor. Bu noktada bizim tezlerimize yakın duruyor. ABD ayrıca Suriye’de istikrarı desteleyen ülke olarak SDG’nin entegrasyonunu savunuyor. Amerikalıların bu yönde bir takvimlendirme yaptıkları söyleniyordu.

ASKERİ SEÇENEK

Ama gelinen noktada SDG, İsrail’in kuklası olmuş durumda. Suriye devletine entegre olmamakta direniyor. O zaman geriye askeri seçenekler kalıyor. O da askeri müdahale. Şam’daki görüşmelerde SDG’ye karşı askeri seçeneğin de masada olduğu ifade ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ALKIŞLANACAK TAVIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanlışlarını eleştiriyor, doğrularını destekliyorum. Özgür Özel, Bursaspor taraftarlarının Leyla Zana aleyhinde yaptıkları çirkin tezahürata karşı çok esaslı bir tepki ortaya koydu.

“Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde Anadolu’da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır” dedi.

Her satırına imzamı atıyorum.

Leyla Zana ile zıt kutuplarda siyaset yapmalarına rağmen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meral Akşener de benzer şekilde tepki gösterdiler.

Bunlar siyasette alkışlanacak davranışlar.

Peki Leyla Zana’ya yönelik çirkin tezahürata kim destek verdi? Bildiniz. Ümit Özdağ. Ülkemizin bölünmesi, kardeş kavgasının çıkması için Ümit Özdağ, bulduğu her fırsatı değerlendiriyor.

O yüzden diyorum Ümit Özdağ bu ülkenin milli güvenlik sorunudur.