Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönem

Haberin Devamı

Ambargolara maruz kaldık, Amerikan destekli darbeleri yaşadık. PKK ile mücadelede beklediğimiz desteği alamadık.

Kimi zaman ilişkilerimiz iyi oldu, kimi zaman kötü.

Geçmişe gidip yaşanan olayları sıralayacak olsam ansiklopedi yazmak gerekir.

Bugün geldiğimiz noktada ise Türk- Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor.

Türk- Amerikan ilişkilerinde yeni bir döneme giriliyor.

Bu yeni dönemin mimarları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump.

Trump, Tom Barrack’ı Türkiye Büyükelçisi olarak atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bölgesel politikalarda sizinle birlikte hareket edeceğiz” demişti.

ÜÇ İSİM

İran savaşı hariç bu perspektif geçerli.

Türk-Amerikan ilişkilerinin olumlu seyretmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın rolü çok önemli.

Haberin Devamı

Burada ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’a ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Tom Barrack’ın ayrıca Irak ve Suriye Özel Temsilcisi olmak gibi ayrı bir şapkası daha var.

Tom Barrack, Türkiye’yi anlayan ve Trump’a doğru anlatan bir Büyükelçi.

Biz ne büyükelçiler gördük. İki ülke ilişkilerini sabote ettiler. Tom Barrack, Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu katkı yapıyor.

Türk-Amerikan ilişkilerinin bu denli olumlu bir noktaya ulaşması bize liderin ne denli önemli olduğunu gösterdi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliğinin etkisi çok büyük.

NE KAZANDIK

Erdoğan-Trump dostluğu sayesinde

1-Suriye’de Esed rejimini devirdik. Şara ile birlikte Suriye tarihinde bize en yakın yönetim işbaşına geldi.

2-DEAŞ’la mücadele kozunu PKK-YPG’nin elinden aldık.

-PKK’nın silah bırakması ve tasfiyesi konusunda işbirliği yapıyoruz

-Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması sağlandı. Şara, BM ve NATO toplantısına davet edildi

-Irak’ta İran yanlısı başbakanın işbaşına gelmesi engellendi

TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ

-Türkiye ile ABD arasında sorun olan Halkbank dosyası çözüldü.

-KAAN savaş uçağımızın motorları geliyor.

-Trump, CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.

-F-35’lerin satışının kapısı aralandı.

Haberin Devamı

Bunlar önemli ama daha da önemlisi Türkiye ile Amerikan ilişkilerinin girdiği olumlu iklim...



Bu iklim bize çok şey kazandıracak

S-400’LER NEREYE GİDİYOR



S-400 işini çözmek, İskender’in düğümünü çözmek gibi bir ustalık gerektiriyordu. İskender’in düğümü bir kılıç darbesiyle çözüldü; S-400’ler ise lider diplomasisi ile çözülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yolunu açtı, diğer taraftan ise buna engel teşkil eden S-400 krizini ustalıkla çözmeyi başardı.

S-400’ler üçüncü bir ülkeye gidiyor.

Ben yazdım, inanmadıysanız İngiliz basını bile yazdı demeyeceğim. Ama İngiltere merkezli The Middle East Eye, Rusya’nın Türkiye’deki S-400’lerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılmasına sıcak baktığını yazdı.

Haberin Devamı

HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelinen aşamayı çok net bir şekilde özetledi.

SORU-400’lerin BAE’ye gitmesi imkân dahilinde mi?

Fidan: Bu devam eden bir süreç ve hükümet içinde tartışmalar ve görüşmeler oldu. Ruslarla da sağlıklı bir tartışma olması gerekiyor çünkü şu anda herhangi bir ülkeyi, süreci veya çözüm türünü adlandıramam.

Dediğim gibi; iki Başkan arasında bir siyasi irade var.

Rusya da tartışmalara dahil olmalı çünkü S-400 onlardan satın alındı

RUSYA YEŞİL IŞIK YAKTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın işaret ettiği Rusya’dan da gecikmeden açıklama geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satma ihtimali son derece hassas bir konu. Rusya, bu konuda Türkiye ile görüşmeler gerçekleştirdi ve temaslar devam edecek” denildi.

Haberin Devamı

Rusya ile bu konuda zaten bir süredir görüşülüyor. NATO toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin’le görüştü.

Elbetteki bu konu da ele alındı ve Rusya üçüncü ülkeye satışa yeşil ışık yaktı.

Çünkü Rusya’nın o Körfez ülkesinde dondurulmuş malvarlıkları var.



S-400’ler üçüncü ülkeye satıldı, bundan sonrası için ise sadece resmi prosedürün tamamlanması kaldı. S-400’ler ilgili Körfez ülkesine gittiği andan itibaren Trump’ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için harekete geçmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ZİKZAKLARI



Özgür Özel, NATO toplantısı öncesinde Financial Times’a bir yazı yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, NATO üyelerine şikâyet etti. “Erdoğan bugün Washington’a, yarın Moskova’ya, ertesi gün Pekin’e yönelebilir” dedi. Ben, Erdoğan’dan daha NATO’cuyum diye bir profil çizdi.

Haberin Devamı

NATO Zirvesi’nin Ankara’da toplandığı gün ise Eskişehir’de grup toplantısı yaptı.

“NATO’ya fazla yanaşmamalıyız” dedi. Bu kez de Rusya ve Çin’le ittifak önerdi.

“Çin ve Rusya ile doğru, kurumsal, istikrarlı, güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız” diye konuştu.

Türkiye, NATO Zirvesi’nde dünyanın hayranlıkla izlediği bir performans ortaya koydu.

Özgür Özel bundan da rahatsız oldu.

“Abartılı ve gösterişli ve şaşaalı karşılama” dedi.

PUTİN’İ ÜZMEYELİM

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler dizdi. Özgür Özel bu kez de ”Putin’i üzmeyelim” moduna girdi.

“Ancak Erdoğan’ın Putin’den uzaklaşıp Trump’a yakınlaşması, Putin’in Erdoğan’la yüz yüze çok uzun süredir görüşmüyor olması başka bir kriz alanı, oraya da dikkat etmek lazım” dedi.

Üç günde birbirinden zıt üç ayrı tezi savundu.

Özgür Bey, NATO’yla mı iyi olacağız, Rusya ve Çin’e mi yaklaşacağız? Bir karar ver artık.

Bu kadar zikzak çizmeyi bünyemiz kaldırmıyor.