Tünelin ucunda ışık göründü

Haberin Devamı

Mazlum Abdi, Tom Barrack’a Savunma Bakan Yardımcısı, Haseke Valisi ve kurucu Meclis’te yer almasını önerdikleri isimlerin listesini verdi.

Tom Barrack hemen Şam yönetimi ile temasa geçti. Ahmed Şara diplomasiye şans tanımak için ateşkesi 1 hafta uzatma kararı aldı. Bu süreçlerin tamamında Ankara devredeydi ama görünür değildi.

Amerikalılar, 1 hafta içerisinde DEAŞ’lıların Irak’a taşınma işini tamamlayamayacaklarını bildirerek, ateşkes sürecinin uzatılmasını talep ettiler. 7 bin DEAŞ’lıyı Irak’a taşıyorlar. Günde 500 kişiyi taşısalar ortalama 15 güne ihtiyaçları var. Ahmed Şara uzatma talebini makul buldu. Ateşkes, 24 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün uzatıldı.

STRATEJİK SABIR

1-Suriye ve Türkiye, SDG’nin entegrasyon sürecinde “stratejik sabır” stratejisini izliyor.

Haberin Devamı

2- Şara yönetimi ve Türkiye, ABD ile yakalanan ortak perspektifi korumaya özen gösteriyor. SDG, 10 Mart Mutabakatı’na uymadı. SDG ile Şam yönetimi arasındaki görüşmeler eylül ayında kopmuştu. ABD’nin talebi üzerine 4 Ocak’ta masaya oturuldu. Mazlum Abdi’nin kabul edilemez tekliflerle gelmesi üzerine Ahmed Şara, “Sizin niyetiniz entegrasyon değil” diyerek görüşmeleri bitirdi.

TOM BARRACK ANLADI

3- 4 Ocak’taki toplantıda Tom Barrack, Mazlum Abdi’nin son söz sahibi olmadığını ve SDG’nin Kandil tarafından yönetildiğini görmüş oldu.

Çünkü Türkiye ve Suriye yönetimi, SDG’nin PKK tarafından yönetildiğini, Mazlum Abdi’nin Kandil’den talimat aldığını anlatıyordu ama bu kadar etkili olmuyordu. Tom Barrack, 4 Ocak’ta Şam’daki toplantıda Mazlum Abdi’ye “Siz kendi kararlarınızı kendiniz veren biri değilsiniz. Bu yüzden size Kandil’de bir karar garantisi veremem” demişti.

4- Tom Barrack, Mazlum Abdi’ye “Tüm anlaşmalara ve arabuluculuklara bağlı olan Cumhurbaşkanı Şara’nın önünde beni utanç verici bir duruma düşürdüktan sonra bu ahlaksız bir inkâr. Sen, 10 Mart Anlaşması’nın hiçbir maddesine bağlı kalmadın ve şimdi de 18 Ocak Anlaşması’nı inkâr ediyorsun” diye tepki göstermişti.

TRUMP ANLADI

5-Tom Barrack’ın bu tespitleri, Suriye yönetimi ve Türkiye açısından önemli kazanımlardı. Çünkü Suriye konusunda Trump’ı bilgilendiren en önemli kanal Tom Barrack. Bu yüzden Trump, Ahmed Şara ile görüşmesinde “Benim için önemli olan DEAŞ’la mücadele, SDG önemli değil” mesajını vermişti. Trump, “Kürtler DEAŞ’la mücadeleyi bizim için değil, kendileri için yaptı” dedi.

Haberin Devamı

Buna ister tarihi itiraf deyin, ister tespit. Türkiye, 15 yıldır bunu anlatmaya çalışıyordu; ABD yönetimi anlamıyordu. Nihayet bizi anlayan bir Trump ve Tom çıktı. Bunlar tarihi kazanımlar.

6-SDG demek ABD demekti, SDG demek CENTCOM demekti. Suriye yönetimi ve Türkiye, SDG ile mücadelede ABD’yi karşısına almadı tam aksine yanına çekmeyi başardı. Böylece SDG’nin tasfiye süreci başladı.

ŞARA’YA DİKKAT

7-Meslek hayatımda çok genel başkan, çok parti başkanı, çok ülke yöneticisi ama az sayıda lider gördüm. Bunu bir kenara yazın. Ortadoğu’da hem diplomasi masasını hem savaş meydanlarını ustaca kullanabilen bir lider doğuyor. Onun adı: “Ahmed Şara.”

8-Uluslararası dengelere dikkat ediyor. Ülkesini ABD yaptırımlarından kurtardı. Öncelikle Türkiye ve ABD ile ilişkilerini iyi tutuyor. ABD ve Türkiye’nin taktığı kanatlarla uluslararası camiada yerini alıyor. Beyaz Saray’da ağırlanıp, BM kürsüsünden konuşuyor, Moskova’da Putin’le görüşüyor.

Haberin Devamı

Ahmed Şara’yı uluslararası vitrine taşımada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dokunuşlarını görmek mümkün.

HEM MASADA HEM SAHADA

9-SDG, 4 Ocak’ta Şam’daki masayı devirip Halep’te sivillere yönelik saldırılara başlayınca Ahmed Şara uluslararası meşruiyeti cebine koymuştu. Hemen operasyona başladı. SDG’yi 15 yılda yerleştiği sahadan 12 günde temizledi.

10- Suriye ordusu, Haseke kapısına dayanınca ABD’nin talebi üzerine 4 günlük ateşkes ilan etti. ABD ile ilişkilerin enfekte olmasına izin vermedi. ABD, arabulucu oldu. SDG, liste verdi. Yine ABD’nin talebi üzerine ateşkesi 15 gün uzattı.

11-Peki bundan sonra ne olur? SDG entegrasyonu kabul ederse Savunma Bakan Yardımcılığı, Haseke Valiliği ve kurucu meclis üyeliği için atamalar yapılacak.

Haberin Devamı

12-Yok eğer Kandil bir kez daha savaş derse, o zaman Ayn el-Arap ve Kamışlı bölgesine yönelik askeri hareket başlatılacak. Kandil bu sürede takviyeler yaptı.

Son nokta olduğu için kanlı bir süreç yaşanabilir.

13-Sonuç? SDG bitti. Çünkü uluslararası konjonktür aleyhlerine işliyor. Ya Suriye devletine entegre olacaklar, Ayn el-Arap ve Kamışlı bölgesinden çekilecekler. Ya da operasyon sonucunda tasfiye edilecekler.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

14- Bu gelişmeler Terörsüz Türkiye sürecini nasıl etkiler? İyi yönetilmezse zarar verebilir. Ama iyi yönetildiği taktirde Terörsüz Türkiye sürecinin önündeki Suriye engeli de kalktığı için süreç yeni bir ivme kazanabilir.

Haberin Devamı

15- Kandil’deki savaş baronları ne olacak? Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Bese Hozat başta olmak üzere üst düzey kadro 20 kişiden oluşuyor. Onlar, “Ben ne olacağım?” derdine düşmüş durumdalar. O nedenle süreci sabote etmeye çalışıyorlar. Ya Irak içlerinde kalırlar ya da üçüncü bir ülkeye giderler. Ama sonuçta Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşır. Tünelin ucunda ışık göründü.