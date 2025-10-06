Trump’la Erdoğan ne konuştu, Gazze’de ateşkes ne durumda

Haberin Devamı

Sumud Filosu’ndan da 36’sı Türk 137 aktivist Türkiye’ye getirildi. Yabancı aktivistler uçaktan Türkiye’ye teşekkür ederek indiler.

Sadece bu olay dahi Türkiye’nin Türkiye’den ibaret olmadığını ortaya koyuyor.

ERDOĞAN’IN PARMAK İZLERİ

Gazze’de 24 aydır İsrail’e karşı direnen Hamas şimdi de diplomasi dersi veriyorsa bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parmak izlerini aramak gerekiyor.

Trump ile Netanyahu arasında varılan anlaşma açıklandığında itiraz ettik. Anlaşmadaki maddelerin Hamas’ın ve Gazze’nin aleyhine olduğunu savunduk.

Gerçekte de öyleydi. Kurda kuzu teslim edilir miydi? Netanyahu, daha Amerika’dan ayrılmadan İsrail ordusunun Gazze’den çekilmeyeceğini açıkladı.

“Hamas’ın bizi izole etmesine izin vermek yerine biz Hamas’ı izole ettik” diye övündü.Trump, “Cehennemi yaşatırız” diye tehdit etti. Beklenti Hamas’ın önerilen planı reddetmesi yönündeydi. Netahyahu da ‘Hamas planı reddetsin, ben Trump’tan aldığım destekle katliamı artırayım’ diye bekliyordu. Ama farklı bir şey oldu.

TRUMP NE İSTEDİ

Hamas’ın planı reddedeceği yönünde haberler geliyordu. ABD Başkanı Trump, Erdoğan’ı aradı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın aktardığına göre Trump, ortak dostluklarına binaen bu konuya tekrar ihtimam göstermesini istirham ediyor. Trump’ın, “Ben senin için çok şey yaptım. Şimdi senin bunu yapmana ihtiyacım var” dediği söyleniyor.

Bu görüşmeden 6-7 saat sonra da Hamas’ın dünyaya diplomasi dersi veren açıklaması geldi. Hamas, planı reddetmedi. Trump’ın çabalarını destekledi. Böylece müzakere zemininin içinde kaldı. Kendini oyun sahasının dışına attırmadı. Trump’ı yanına çekmeyi başardı. Trump, terör örgütü dediği Hamas’ın açıklamasını resmi hesabından yayınladı. Netanyahu’nun planını bozdu. Ama müzakere edilecek maddeler olduğunu söyledi. Müzakere masasında kalacaksınız ki müzakere edesiniz. Yoksa av olursunuz. Hamas siyasi akılla hareket etti. Böylece denklemin içinde kaldı. Çağlayangil’in “Ortadoğu’da masada değilseniz mönüdesinizdir” tespitinden yola çıkarsak Hamas mönüdeydi. Yemek masasında yeniliyordu. Ama bu kez masadaki müzakerecilerden biri oldu. Bu önemli bir başarı.

NOBELİ ALACAKSA

Netanyahu, Hamas’ı izole etmek isterken kendi izole oldu. Güreş tabiriyle künde attı ama kendi tuş oldu. Burada Erdoğan’ın küresel liderliğine bakmak gerekiyor. Trump da “Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur ve bu konuda harikaydı” demek durumunda kaldı. Eğer Trump çok arzu ettiği Nobel’i alacaksa bunda Erdoğan’ın katkısı çok büyük olacak. Ayrıca hem Rusya-Ukrayna örneğinde hem de yaşadığımız Gazze örneğinde olduğu gibi.

KALIN VE FİDAN’IN BAŞARISI



Henüz yolun başındayız. Ateşkes açıklanmış değil. Ama bugün için güçlü bir beklenti var. Bu aşamaya gelinmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin büyük payı oldu. Aynı zamanda sahadaki aktörler olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın başarılarının altını da çizmek gerekiyor.

İsrail’in Gazze’yi işgale, Batı Şeria’yı ise ilhaka hazırlandığı bir sırada ateşkes aşamasına gelinmesinde Erdoğan’ın “oyun kurucu” liderliğinin payı büyük.

İLK DÜĞME

Erdoğan, gömleğin ilk düğmesinin doğru iliklenmesini sağladı. Trump, Gazze planı için Netanyahu ile görüşmeden önce Türkiye’nin telkinleri sonucunda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Endonezya, Pakistan ve Türkiye ile bir araya geldi. Erdoğan ile Trump’ın yanyana oturduğu toplantıdan söz ediyorum. Oradan 21 maddelik Gazze planı çıktı.

Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da işaret ettiği gibi çok daha önemlisi Trump’ın Batı Şeria’nın ilhakını tanımayacağını açıklaması oldu. Bu, Netanyahu’nun ilhak planının suya düşmesini sağladı.

PLAN DEĞİŞTİ

Sonra rahatsız edici bir gelişme yaşandı. Trump-Netanyahu görüşmesinde bu plan değişikliğe uğradı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bunu açıkça ilan etti. İsrail medyası, planın Netanyahu, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı Kushner ve İsrail Stratejik İşler Başkanı Ron Dermer tarafından değiştirildiğini yazdı. Trump- Netanyahu görüşmesinden sonra açıklanan 20 maddelik plan hem bir tuzak hem de bir felaketti. Tuzaktı çünkü, Hamas kabul etmediği taktirde Netanyahu’nun eline büyük bir koz geçecekti. Felaketti çünkü, hem Hamas’ın hem de Gazze’nin sonu hazırlanıyordu.

MİT BAŞKANI DOHA’DA



Erdoğan’ın liderliği orada kendini gösterdi. “Lider dağın arkasını gören kişi” demektir. MGK toplantısının yapıldığı gün MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı Hamas’la toplantı yapmak üzere Doha’ya gönderdi. İbrahim Kalın, Doha’da Hamas yetkilileriyle bizzat görüşüyor. ABD’nin Gazze planıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Katar ve Mısır yetkilileriyle toplantılar yapıyor. ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birebir görüşüyor. Bu sırada da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sürekli temas halinde oluyor. Suudi Arabistan ve Mısır’ın Trump planının kabul edilmesi talebine rağmen Türkiye, Katar ve Pakistan’ın çabalarıyla Hamas’ı oyun planının içinde tutan diplomasi dersi veren açıklama ortaya çıktı. Trump, Netanyahu’nun Gazze’de çok ileri gittiğini belirterek “Planı kabul etmek zorunda kaldı” dedi. Erdoğan hamlesi, İskender’in düğümünü çözen kılıç gibi oldu.

ERDOĞAN’A İHTİYACIMIZ VAR

Bu yaşananlar ışığında diyorum ki Hamas, 7 Ekim’den önce de İran’ı değil Türkiye’yi dinleseydi acaba 7 Ekim yaşanır mıydı? 7 Ekim’den sonraki felaketler başa gelir miydi? Bölgemiz ve dünya yeniden şekillendirilirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın belirttiği gibi “Çok kritik bir eşikteyiz. Şimdi bu kritik eşikte bizim Cumhurbaşkanımıza daha uzun yıllar ihtiyacımız var”.