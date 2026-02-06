Trump'ın İran stratejisi ne

Haberin Devamı

Biri doğrudan Başkan Trump'tan diğeri ise yardımcısı Vance'ten. İran'ın görüşmeler İstanbul'dan Umman'a alınsın teklifini ileri sürdüğü sırada Trump, "Hamaney endişelenmeli" dedi. Bu söz Trump'ın bu kez hedefinin İran'ın dini lideri Hamaney olduğunu gösteriyor. Trump, güç gösterisini seven bir lider. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu gece yatağından aldırıp New York sokaklarında bir narko-terör suçlusu gibi gezdirmişti. Trump, 12 Gün Savaşı'ndan sonra da Hamaney'e "Seni çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım" demişti. Buna lider konsepti deniliyor. İsrail, Hamas liderleri Haniye ve Yahya Sinvar'ı, Hizbullah lideri Nasrallah'ı hedef almıştı. Belli ki 12 Gün Savaşı'nda hedeflerden biri de Hamaney'di. Trump, "İran'ın dini lideri Hamaney'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik" demişti. Belli ki bu kez strateji değişti. Bu kez doğrudan Hamaney'i hedef alacak.



VANCE FORMÜLÜ VERDİ

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise "Trump, İran konusunda önce diplomatik ve siyasi yolları deneyecek" dedi. Trump, Umman müzakerelerine yeşil ışık yakarak bunu sağladı. Peki Trump, İran'la müzakerelerden ne bekliyor? İran'ın şartlarını kabul etmesini bekliyor. Peki İran, ABD'nin şartlarını kabul etmezse ne olacak?



Yine Vance'a kulak vermekte fayda var. "Askeri seçeneğin tek çare olduğuna inanırsa, sonunda o yolu seçecek." Trump, Türkiye ve Katar başta olmak üzere bölge ülkelerinin devreye girmesiyle birlikte diplomasiye şans tanıdı. 12 Gün Savaşı'ndan önce de ABD ile İran yine Umman'da bir araya gelmişler ve beşinci tur görüşmeler yapmışlardı. 6'ncı tur beklenirken İsrail, İran'ı vurdu. Amerika, 12 Gün Savaşı'ndan önce İsrail'e destek verdi. Sonra Trump devreye girerek 12 günde savaşı bitirdi.



ÖNCE DİPLOMASİ SONRA SAVAŞ



"Hiçbir savaş bir öncekinin aynı değildir" derler. 12 Gün Savaşı, İsrail stratejisi üzerine kurulmuştu. Bu kez farklı olacak. Trump stratejisi geçerli olacak. Trump’ın ve Vance’ın açıklamalarından anlıyoruz ki Trump, önce masa diyecek. Diplomatik süreci tükettikten sonra İran’ı vuracak. Bu kez birinci hedef ise Hamaney olacak. Çünkü Trump, Hamaney ortadan kaldırılmadığı sürece İran’da değişimin mümkün olmayacağına inanmış durumda.



İKİ SENARYO



ABD’nin İran’a müdahalesinde iki senaryodan söz ediliyor.



1- ABD, bu kez rejimin sembol isimlerini hedef alacak. Dini lider Hamaney birinci hedef durumunda.



2- İran’daki protestoları bastırmakta ön plana çıkan Devrim Muhafızları ve Besic komutanları vurulacak. Devrim Muhafızları’nın karargahları hedef alınacak.

3- İran’a şok etkisi yaratacak bir saldırı gerçekleştirilecek. İran harekatı uzun sürmeyecek. Kısa süreli, şok edici, ağır bir bombardıman yapılacak.

4- İran vurulurken eş zamanlı olarak etki ajanları halkı ayaklanmaya çağıracak. Protestolarda sokaklara dökülenlerin bu kez rejimi devirmek üzere harekete geçmesi sağlanacak.



İkinci senaryo ise İran vurulduğu zaman halkın rejimin etrafında kenetleneceği söyleniyor. O nedenle dini lider Hamaney’in çekilmesi ya da ortadan kaldırılması sağlanacak. Ancak rejim değişikliğine gidilmeyecek. Rejimin içinden ılımlı bir mollanın İran’ın başına geçmesi sağlanacak.



RIZA PEHLEVİ

Bu model Venezuela’da uygulanmıştı. Venezuela’da Maduro’nun devrilmesinden sonra yardımcısı Rodriguez işbaşına getirilmişti. Venezuela’da muhalefet lideri Machado göreve getirilmemişti. İran’da da Rıza Pehlevi’nin göreve getirilmesi düşünülmüyor. Çünkü Trump, Rıza Pehlevi’nin halkta karşılığının olmadığını düşünüyor.



BÖLGE İÇİN FELAKET OLUR

ABD'nin İran'a saldırısını önlemek ve barış masasının kurulması için olağanüstü çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meseleye sadece askeri pencereden bakmak, bölgeyi felakete götürür" uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan-Mısır gezisi dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt verirken, İran'ın talebiyle görüşmenin İstanbul'dan Umman'a alınması konusunda bir değerlendirmesi yok.



SİTEM ETMEDİ

Cumhurbaşkanı iki ülke arasında diyaloğun sağlanması için Trump ve Pezeşkiyan'la yaptığı görüşmelere, Arakçi ile yapılan toplantıya değiniyor. "Umarız sorunlar diyalog yoluyla çözülür ve bölgemizde yeni bir çatışma baş göstermez. Biz gerek lider diplomasisi gerek diğer düzeylerde yapılan görüşmeler yoluyla müzakere zeminini kuvvetlendirmek için çalışacağız" diyor. Erdoğan'ın açıklamalarında İran'a yönelik bir sitem yok. Barışın sağlanması için müzakere zeminini güçlendirmeye çalışacaklarını söylüyor. Türkiye ile İran arasındaki fark bu. Devlet duygularla yönelmez. İdeolojik takıntılarla hareket edilmez.



TÜRKİYE'Yİ ONLAR İSTEDİ

Türkiye'nin ABD ile İran arasında yürüttüğü mekik diplomasisinin perde arkasına ulaştıkça yeni bilgilere ulaşıyorum. İran'ın talebi üzerine müzakereler İstanbul'dan Umman'a alındı. Ancak müzakerelerin Türkiye'de olması önerisi Türkiye'den gelmemiş. İran ve ABD, müzakerelerin Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalmışlar. Türkiye de ev sahipliği yapmayı kabul etmiş. Önce Türkiye üzerinde mutabık kalmışlar sonra ise İran'ın önerisi üzerine görüşmeler Umman'a alındı. Türkiye'nin bu konuda bir rahatsızlığı olmadığını ifade ettim. Türkiye, olaya yukarıdan bakıyor. "Önemli olan barış masasının kurulması. Biz barış masasının kurulmasını ve sonuç almasını destekleriz" deniliyor.



NEDEN UMMAN

İran'ın son anda Umman'ı istemesi ise şöyle değerlendiriliyor: "ABD ile İran arasında Umman'da eski görüşmeler vardı. 12 Gün Savaşı'yla bu kesintiye uğradı. Umman görüşmelerinde tek gündem maddesi nükleer konusuydu. İran, sadece nükleer meselesini görüşmek istediği için Umman'ı istedi." Türkiye'deki görüşmelerde balistik füzelerin sınırlandırılması, vekil güçlere desteğin kesilmesi gibi yeni gündem maddesi ve yeni ülkelerin sürece dahil olmasını istemedi. İran konusu çok kritik bir noktaya geldi. Biz komşumuz İran'ı vurmasını istemiyoruz. Bunu engellemeye çalışıyoruz ama İran da Trump'ın eline fırsat vermemeli. Çünkü ABD'nin niyeti kötü.



TÜRK HALKI BURUK

Türkiye, diplomasi yoluyla barışı sağlamaya, savaşı önlemeye çalışıyor. İran ise en zor döneminde dahi Türkiye ile rekabeti sürdürmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrında bir sitem olmadığını söyledim ama İran'ın bu tavrı Türk halkında bir burukluk meydana getirdi. İran'ın istikrarı Türkiye'nin istikrarı dedik. İran'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliği dedik. İranlılar bizim kardeşimiz dedik. Bunların hepsi doğru ve geçerli. Dileriz İranlı kardeşlerimiz bir felaket yaşamaz. Çünkü onların acısı bizim acımız olur. Ama İran'ın yaptığı kabul edilemez. Böyle kardeşlik olmaz.