Trump’ın hayatı tehlikede mi

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Ciddi olarak Trump’ın hayatı tehlikede. New York Polis Departmanında uzun yıllar görev yapan Erhan Yıldırım, Trump’ın, ilk başkanlığı döneminde zehirlenme korkusuyla Beyaz Saray’ın mutfağından yemek yemediğini söyledi. Düşünebiliyor musunuz, Amerikan Devlet Başkanı, Beyaz Saray’da zehirlenme korkusu yaşıyor.

DÖRT BAŞKAN

Çünkü Amerika’nın bu konuda karanlık bir sicili var. Kennedy başta olmak üzere sisteme kafa tutan dört başkanını suikastla ortadan kaldırmış. Şimdi ise ya onlar Trump’ı ortadan kaldıracak ya da teslim alacaklar. Ya da Trump, onları tasfiye edecek. Amerika’da derin devlet yok olmaz. Çünkü varlığını onun üzerine kurmuş, küresel çetelerin yönettiği bir ülke. Ayrıca Amerika’da tek bir derin devlet yok. Ama en azından Pentagon-Centcom ve FBI’dan oluşan derin yapı geri plana itilmiş olur. Son olaylar da gösterdi ki, Amerikan derin devleti Trump’a karşı bir kalkışma içine girdi.

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TESLA’NIN PATLATILMASI

2025 yılının ilk gününde Trump’ın otelinin önünde, Tesla’nın patlatılması ne anlama geliyor? Amerika simgeler üzerinden mesaj verir. Ama bu kez kör gözün parmağına yaptılar. Trump’ın otelinin önünde, onun en büyük destekçisi olan Elon Musk’un sahibi olduğu Tesla’nın patlatılması çok açık bir mesaj.

YENİ 11 EYLÜL MÜ

ABD, büyük travmalar üzerinden dünyanın geleceğini tayin eden bir ülke. Pearl Harbor baskını ve 11 Eylül saldırıları bunu çok güzel bir şekilde anlatmaya yetiyor. ABD, yeni yılın ilk gününde bir saldırı fırtınası yaşadı.

Özellikle New Orleans’ta eğlence merkezlerinin bulunduğu bölgede eski bir ordu mensubu olan Shamsud Din Jabbar tarafından yapılan zaman ayarlı saldırı da aynı amaca hizmet ediyor. Hedef 20 Ocak’ta Amerikan yönetimini devralacak olan Trump.

ESKİ ASKER

1- Saldırıyı gerçekleştiren Shamsud Din Jabbar, Amerikan ordusunda 10 yıl boyunca kritik görevlerde bulunmuş birisi. Kiraladığı araçla Teksas’tan gelip, eğlence merkezi olan New Orleans’ta saldırıda bulunuyor.

SAHTE BAYRAK OPERASYONU

2- Pikap aracı kiraladığında arkasında bayrak direği yok. Araca bayrak direği takıp, üzerine de DEAŞ bayrağı geçiriyor. DEAŞ bayrağıyla kalabalığın arasına dalıyor, araçla öldüremediklerini silahla vuruyor. Burada asıl önemli olan DEAŞ bayrağı. Terörist DEAŞ bayrağı ile açık adres veriyor. Buna istihbarat dilinde “Sahte bayrak operasyonu” diyorlar. Ama bu kadar da açık yapılmaz ki?

DEMİR DUBALAR

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3- Saldırının olduğu yere girişte araçların geçişini engelleyecek şekilde demir dubalarla güvenlik önlemleri alınmış. Ancak demir dubalar çalışmıyor. Demir dubaların çalışmadığı biliniyor. DEAŞ tehdidi alınmasına rağmen şubat ayında tamir edilmesi düşünülüyor.

İSTİHBARAT ALINMIŞ

4- DEAŞ saldırısı olacağı istihbaratının 2-3 ay önce geldiği söyleniyor. İstihbarat alınmış ama tedbir alınmamış. Peki istihbaratın geldiği 2-3 ay önce ne oldu? Amerika’da seçimler oldu ve bunu Trump kazandı. Trump, Amerikan Başkanı olduğu zaman DEAŞ’ı Obama ve Hillary Clinton’ın kurdurduğunu itiraf etmişti. Ayrıca DEAŞ tehdidinin artık kalmadığını, bunun için Suriye’deki Amerikan askerini çekeceğini ilan etmişti.

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MADE IN PENTAGON

5- Pentagon, Trump’a, sen misin DEAŞ tehdidi kalmadı diyen. Al sana DEAŞ tehdidi dedi. O nedenle bu saldırı Made in Pentagon damgalı bir eylem.

6- İki-üç ay önce gelen istihbaratta sadece ABD içindeki DEAŞ’lılar değil, Meksika sınırından geçen bine yakın DEAŞ’lının terör eyleminde bulunacağı bilgisi verildi. Bu istihbaratlar Trump seçimi kazandıktan sonra verilmeye başlandı. Demek ki bu günlere hazırlık yapılıyormuş.

PENTAGON’DAKİ GENERALİN ANLATTIKLARI

7- CNN Türk ve Hürriyet ABD temsilcisi Yunus Paksoy, 2024 yılı ocak ayında Pentagon’da bir generalle yaptığı görüşmeden ilginç bir not aktarmıştı. ABD’li general, “DEAŞ’ın bin kadar militanı kaldı. Suriye ve Irak’ta emir komuta zinciri kırıldı. Suriye ve Irak’ta eylem yapacak kapasiteleri kalmadı” demişti. Peki Suriye ve Irak’ta eylem yapma kapasitesi kalmayan DEAŞ, 1 yıl sonra dünyanın en sıkı korunan ülkesi olan ABD’de nasıl eylem yapabiliyor?

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KOD ADI KILIÇ BALIĞI

8- 11 Eylül’de İkiz kuleler vurulmadan önce çekilen, “Kod adı Kılıç Balığı” filminde John Travolta ne diyordu? “Biz kendi uçağımızı düşüreceğiz, kendi binalarımızı bombalayacağız ve terörün acımasız yüzünü insanlara göstereceğiz. Böylece terörist devletlere saldırmak için arkamızda kamuoyu desteği olacak.” Filmdi gerçek oldu. 11 Eylül’den sonra ABD, Afganistan ve Irak’ı işgal ederken aynen bunlar yaşanmadı mı?

MUHAMMED ATTA’NIN KİMLİĞİ

9- 11 Eylül’de İkiz Kuleler yıkıldı, 2 bin 996 kişi öldü ama o kuleleri ayakta tutan çelik konstrüksiyonların mum gibi eridiği enkazda yanmadan duran Muhammed Atta isimli şahsın kimliğiydi.

BUSH NE DEMİŞTİ

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10- İkiz Kuleler’in vurulduğu haberi verildiğinde Amerikan Başkanı Bush’un, “O, Ortadoğulular mı yaptı” dediği söyleniyor. CIA tarafından uzun süre pilot eğitimi verilen El Kaide kökenli Muhammed Atta ve arkadaşları İkiz Kuleler’i, Pentagon’u ve Beyaz Saray’ı hedef alan 4 uçak kaldırmışlardı ama Rusya ve Çin’den kendilerine yönelik füze saldırılarını bile anı anına takip eden sistemlere sahip olan Amerikan devletinin bundan haberi yoktu.

GÜLDÜLER

11- New Orleans’taki kanlı saldırıdan saatler sonra şehrin yöneticileri kameraların karşısına geçtiler. Ölü sayısı 10, yaralı sayısı 35 olarak açıklanmıştı ama ölü sayısının 15’e çıktığı haberleri geliyordu. Şehrin güvenliğinden sorumlu olanlar ne yaptı? Aralarında espri yapıp, kıkır kıkır güldüler.

Bu kıkırdamalar operasyonun resmi gibiydi.