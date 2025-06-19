Trump’ın gizli planı mı var

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İran’ı vuruyor.

İran’ın ne yaptığı belli, İsrail’i vuruyor.

Ama Trump’ın ne yaptığı belli değil.

Sabah barıştan söz ediyor, akşam savaş diyor.

Trump G7 Zirvesi’nden erken ayrıldığı andan itibaren dünya diken üstünde.

Salı gününü çarşambaya bağlayan gece ABD’de Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. O sırada İsrail basını ‘Trump, İran’a savaş ilan etme kararı aldı’ diye yayına geçti. Toplantı bitti bu kez Trump, Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Biz o geceyi ‘Trump, İran’a savaş ilan edecek mi etmeyecek mi’ tartışmasıyla geçirdik.

Amerikalılar da ne olduğunu anlamamış olmalı ki bir grup Kongre üyesi, ‘savaş ilan etme yetkisi Kongre’de’ diye harekete geçti.

Trump, kriz ve kaos üzerinden süreç yönetimini seviyor. Ama bu kadarı fazla.

ABD’NİN GİZLİ PLANI

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Trump’ın başka bir planı olduğu anlaşılıyor. ABD’nin gizli bir planı olduğu gözüküyor.

ABD Başkanı dün “Koşulsuz şartsız teslim olmalarını istiyoruz, artık yapmazlarsa (nükleer) tesislerini havaya uçuracağız. Çok fazla ihtimal var” dedi.

Farklı bir yöntem uyguluyor ama bu süreç, İran süreci, Saddam Hüseyin’in devrildiği Irak’ın işgal edildiği döneme benziyor.

NÜKLEER KOZU

Irak’ı kimyasal silah yalanıyla işgal etmişlerdi. İran için nükleer kozunu kullanıyorlar.

Trump, çok kritik açıklamalar yaptı.

1- ‘İran nükleer faaliyetlerine son vermeli’ dedi.

2- ‘İran’a 60 gün süre verdim. Anlaşmayı kabul etmediler, 61. gün ne oldu?’ diye sordu. 61’inci gün İsrail, İran’ı vurdu

3- ‘Hamaney’in saklandığı yeri biliyoruz. Şimdi vurmayacağız. Ama istesek vururuz’ diye konuştu.

4- İran’lılardan Tahran’ı boşaltmalarını istedi

5-Tabii bir de G7 Zirvesi’nden ayrılırken çok daha önemli bir iş için Washington’a döndüğünü söyledi.

İRAN TESLİM OLMAZ

Bu açıklamalar tansiyonu yükseltti.

Trump, İran’dan kayıtsız şartsız teslim olmasını, zenginleştirdiği uranyumu üçüncü bir ülkeye göndermesini ve zenginleştirilmiş uranyum faaliyetlerine son vermesini istiyor.

Peki İran bunu kabul eder mi?

İran, kayıtsız şartsız teslimiyeti kabul etmez. Bu İran’ın intiharı demektir. Hamaney, “İran asla teslim olmayacak” dedi.

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Peki İran uranyum zenginleştirmeden vazgeçer mi? Geçmez. Ama barışçıl amaçlı nükleer çalışmaları müzakere eder.

Doğrusu da budur.

ERDOĞAN’IN ÇABASI

Buradan İran’a onurlu çıkışı sağlayacak tek adres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye.

İsrail, İran’a saldırdıktan bu yana bölge ve dünya liderleri ile görüşen tek lider Erdoğan. Trump ve Pezeşkiyan ile 2 kez olmak üzere aralarında Putin’in de olduğu 15 liderle görüştü.

Tek somut öneriye sahip olan lider yine Erdoğan.

Erdoğan, Trump’la Pezeşkiyan’ı İstanbul’da buluşturmayı teklif etti. İstanbul’da barış masası kurulmasını önerdi.

İran beklenenden daha güçlü çıktı. İsrail’i vurmayı başardı. Ama bu savaşın onurlu bir şekilde sonlandırılması gerekiyor. Çünkü çok büyük bir felaket geliyor. İsrail’in başladığını Amerika tamamlamak ister.

GİZLİ PLANI

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İsrail, ABD’nin savaşa girme planı olduğunda ısrarlı. İsrail medyası iki gündür Trump’ın savaş kararını açıklayacağını yazıyor. Trump’ınNetanyahu ile artan diyaloğu, İran’ı tehdit etmeye devam etmesi ve güven vermeyen açıklamaları gizli bir planının olduğu izlenimi veriyor. Acaba diyorum; Trump barış görüşmeleri ile İran’ı oyalarken diğer yandan da Netanyahu’ya saldır mı dedi?

TRUMP’IN ZAFERE İHTİYACI VAR

Trump şu ana kadar Amerikan halkına vaat ettiği hiçbir şeyi gerçekleştiremedi. Ama bir zafere ihtiyacı var.

Evanjelistlerin ve Siyonist lobinin ‘sen seçilmiş adamsın’ diye Mesih muamelesi yaptığı, ‘göklerden gelecek ilahi sesin İran’ı vur’ diyeceği, tarihe Hiroşima’ya atom bombası atarak 2’nci Dünya Savaşı’nı bitiren Truman güzellemelerinin yapıldığı bir Trump, İran’ı vurur mu? Vurur.

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Trump, kolay elde edilmiş bir zafer ister.

İran’ı Irak’a, Hamaney’in sonunu ise Saddam’a benzetmek isterler. Dilerim bu dehşet senaryosu gerçek olmaz. Ama böyle bir tehlike var.

İran mücadele edecek ama aynı zamanda müzakere etmeli.

İRAN’I LÜBNANLAŞTIRMAK

İsrail’in hedefi eğer başarabilirse İran rejimini devirmek yoksa İran’ın nükleer kabiliyetini ortadan kaldırmak.

Aynı zamanda hava kuvvetlerini, füze merkezlerini ve hava savunma sistemlerini yok edip İran’ı Lübnanlaştırmak.

Bunu başarabilir mi?

ABD desteği olmadan hiçbir şeyi başaramaz. Ama ABD desteği de olsa İran’ı Lübnanlaştıramaz. Çünkü İran, Lübnan değildir.

İRAN’DAN SONRA SIRA BİZDE Mİ

Türkiye hiçbir ülkeye benzemez. Ama bölgemizde Irak’ı, Lübnan’ı, Suriye’yi ve şimdi de İran’ı vuranların bir sonraki hedefi Türkiye olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’i açış konuşmasında boşuna “Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır” uyarısında bulunmadı.

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İRAN DÜŞMEMELİ

Onun için öncelikle İran’ın düşmemesi lazım.

İran düşerse sıra Türkiye’de demektir.

İçimizde birileri hâlâ uyumaya devam ediyor ama Türkiye zaten bunun farkında.

G GÜNÜNE HAZIRLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir İsrail’in asıl hedefinin Türkiye olduğunu söylüyor.

Onun için bizim o ‘G günü’ne göre hazırlanmamız lazım. Geçmişte Arap dünyasının ve şimdi İran’ın düştüğü hataya düşmemeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Biz bakkal işletmiyoruz, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetiyoruz” vurgusu önemli.

Lider dağın arkasını gören kişi demektir.

Türkiye tehlikenin farkında...