Trump’ın açıklaması yeni bir umut mu tehlike geçti mi

Trump, sürenin 5 gün uzatıldığını söyledi. Trump, İran’la çok verimli görüşmeler yapıldığını açıkladı. Bu, savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana İran’la görüşme yapıldığına ilişkin ilk açıklama oldu. Trump’ın bu açıklamaları piyasaları rahatlattı. Petrol ve doğalgaz fiyatları geriledi.

İKİ GELİŞME

Trump’ın bu açıklamasının altında iki gelişmenin olduğu söyleniyor.

1- Körfez ülkelerinin yoğun baskısı.

2- Trump’ın ABD borsasındaki düşüşü önleme hamlesi.

Ancak söz konusu Trump olunca tehlike henüz geçmiş değil. Sadece ertelenmiş durumda. Çünkü Trump gün içerisinde birkaç kez çelişkili açıklamalar yapabiliyor. O nedenle inandırıcılığını kaybetmiş bir lider. Acaba Trump, ABD’de piyasalar açılmadan önce yaptığı açıklama ile borsa manipülasyonu mu yapıyor diye düşünülüyor. Borsada Trump ailesi hangi hisseleri alıyor, hangilerini satıyor, iyi bakmak lazım. ABD borsası, cuma günü 1 trilyon dolar zararla kapattı. Trump’ın bu açıklaması ile borsa yükselişe geçti.

İRAN GÜVENMİYOR

Ayrıca İran, iki kez ABD ile görüşmeler yaparken kafasına bombaları yemiş bir ülke. İran, Trump’ın açıklamalarına güvenmiyor. Ayrıca Trump hem İran’la verimli görüşmeler yaptık diyor, diğer taraftan da İran’a karşı askeri yığınağını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi “Bize saldırı sözü vermeyerek bizi kandırdılar. Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildikten sonra bile, ne olursa olsun bize saldırmaya karar verdiler. Tecrübemiz çok acı, güvenimiz tamamen yok oldu. Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir” derken haksız mı?

KÖRFEZ’İ FELÇ EDER



Ayrıca elektrik santrallerini vurmak İran’ı sıkıntıya sokar. Ama Körfez’in elektrik ve su altyapısını vurmak Körfez’i felç eder. İran resmi haber ajansı, Basra Körfezi’ndeki elektrik santrallerinin haritasını yayınladı. Haberde, Körfez ülkelerinin ana elektrik santrallerinin yüzde 70-80’inin Basra Körfezi kıyılarında yer aldığı ve İran füzelerinin menzili içinde olduğunu yazdı.

KÖRFEZ’DE ABD ŞOKU

Körfez’de yaşam elektriğe ve su arıtma sistemlerine bağlıdır. Sistem çalışmaz. Klimaları çalışmayan, su arıtma sistemleri devre dışı bırakılmış bir Körfez cehennemi yaşıyor demektir. Bankacılık sisteminin durması, havayolu şirketlerinin çalışmaması demektir. Bu da günlük trilyonlarca dolar zarar etmek demektir.

ABD ve İsrail, adım adım Körfez’i savaşın içine sokmaya çalışıyor. Netanyahu, dünya ülkelerini savaşa davet ediyor. İyice çıldırmış durumda. Neron Roma’yı yakmış, Netanyahu dünyayı yakıyor. Ama bu iş Amerika’ya yaramaz. Körfez ülkeleri Amerika’ya yakın olmanın kendilerine bir güvenlik garantisi sağlayacağına inanıyordu. Trump’ı saç danslarıyla karşılayıp, kılıç danslarıyla uğurladılar. Verdikleri 3.2 trilyon dolar boşa gitti. ABD’ye yakın olmanın kendilerini korumadığını, tam aksine hedef haline getirdiğini gördüler. Savaştan sonra Körfez ülkelerinin ABD’ye bağlılığının aynı şekilde kalacağını zannetmiyorum. Çünkü Körfez ülkelerinde tam bir ABD şoku yaşanıyor.



NATO GENEL SEKRETERİ ATEŞLE OYNUYOR



Trump, NATO’yu savaşa sokmaya çalışıyor. Çünkü batağa saplandığını anladı. Savaşı NATO’ya yükleyip aradan çekilmenin planlarını yapıyor. İngiltere’nin üslerini ABD’ye açması bunun ilk adımı olabilir. ABD, bu savaşa girerken NATO’ya mı sordu? NATO’dan karar mı çıkardı? Savaşı İsrail başlattı. Peki İsrail, NATO üyesi mi? NATO neden ABD ve İsrail’i kurtarmak için savaşa girsin? Bu savaş NATO savaşı mı? Yoksa ABD-İsrail savaşı mı?

RUTTE’DEN SORUMSUZ AÇIKLAMALAR

Dünkü yazımda NATO’nun bu savaşa çekilmesi tehlikesine dikkat çekmiştim. NATO Genel Sekreteri Rutte’nin ”NATO, Hürmüz’ü açmaya muktedirdir” açıklaması beni iyice kaygılandırdı. Peki Rutte, NATO’nun Hürmüz’de ne işi var? NATO, ABD ve İsrail’in jandarması mı? Savaş açarken NATO’ya mı sordular? NATO’dan onay mı aldılar?

NATO üyesi olduğumuz için bu tehlike en çok bizi ilgilendiriyor. Çünkü, NATO’nun İran’a sınır komşusu olan tek üyesi Türkiye. İngiltere, üslerine yapılan bir saldırıdan dolayı NATO’yu göreve çağırabilir. Bunların geçmişinde bu tür kumpaslar var. ABD’yi İkinci Dünya Savaşı’na sokmak için Pearl Harbor baskınını,11 Eylül’de İkiz Kuleler saldırısını tezgâhlamadılar mı? Benzer bir kumpasla NATO’yu savaşın içine çekmelerinden endişe ediyorum. Bizim yerimiz savaş değil, tam aksine barışı tesis etmek olmalı.



İSRAİL LÜBNAN’DA TAMPON BÖLGE KURUYOR



İsrail bir yandan İran’la savaşırken diğer yandan Lübnan’ı işgal ediyor. Peynir delikleri gibi Filistin’i işgal ettikleri gibi Lübnan’da da Litani Nehri’ne kadar olan bölgeyi adım adım işgal ediyor. İsrail- Lübnan sınırından 25-30 kilometre içeri girip Litani Nehri’ne kadar olan alanda tampon bölge kurmayı hedefliyor. Bunun için Litani Nehri üzerindeki köprüleri vurmaya başladı. Kasimiye Köprüsü’nü havaya uçurdu. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, köprülerin havaya uçurulmasını tampon bölge ve işgal girişiminin başlangıcı olarak nitelendirdi.

MACRON NE OLDU

İsrail, Lübnan’da Suriye’nin Golan bölgesinde olduğu gibi tampon bir bölge kurmayı hedefliyor. Lübnan meşru bir ülke. Lübnan’ın bir bölümü işgal ediliyor, BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan ses çıkmıyor? Lübnan konusunda iddialı olan Fransa suskun. Macron, De Gaulle savaş gemisini Akdeniz’e göndermeyi biliyorsun; Lübnan’la ilgilensene. Lübnan işgal ediliyor.