Trump’a silahlı saldırı ile hangi mesaj verildi

Bu kez maruz kaldığı saldırı girişimi Trump’ı kurtarabilecek mi?

Trump, seçim kampanyasında doğrudan kafasına sıkılan kurşundan birkaç saniyelik baş hareketiyle kurtulmuştu. Kurşun kulağını delerek geçmiş, Trump yüzünden kanlar akarken yumruğunu havaya kaldırıp meydan okumuştu.

ÖZAL SUİKASTI

O sahne bana Özal’ın Kartal Demirağ suikastından sonra parmağı sarılı olarak kürsüye çıkıp, “Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamaz” diye yaptığı meydan okumayı hatırlatmıştı.

Amerikan başkanları neden kritik süreçlerde suikastlara, silahlı saldırılara maruz kalırlar?

Amerikan başkanlarını dışarıdan gelecek saldırılardan korumak için milyarlarca dolarlık bütçesi olan özel servisler vardır ama ABD’nin önce başkanlarını Amerikan derin devletine karşı korumak gerekiyor.

Trump’a silahlı saldırı girişimi Amerikan medyasını ikiye bölmüş durumda. Bir kısmı saldırının Trump’ın kasım ayındaki ara seçimleri kazanması için kurgulandığını savunuyor. Bir kısmı ise Amerikan derin devletinin Trump’ı ortadan kaldırmayı amaçladığı görüşünde.

SEÇİM KAZANDIRMIŞTI

Tesadüflerin dahi planlandığına inanılan bir ülke ABD. O nedenle komplo teorileri havalarda uçuyor. Trump’ın seçim kampanyası sırasında uğradığı suikast girişiminden sonra yüzünden kanlar akarken yumruğunu havaya kaldırıp meydan okuması, MAGA’cılara bekledikleri kampanyayı yapma fırsatını sunmuştu. MAGA’cıların “Güçlü Başkan” kampanyası Trump’a seçim kazandırmıştı, ama bu kez korumalar tarafından kaçırılırken tökezleyip yere düşen bir Trump vardı. Bu saldırıdan seçim kazandıracak kahramanlık pozu çıkmadı. Bu saldırı Trump’a beklediği PR yapma imkânını vermedi.

SAĞ YAKALANMASI ÖNEMLİ

Silahlı saldırıyı düzenleyen Allen’ın California’da oturduğu, saldırı için Washington’a geldiği belirtiliyor. Saldırganın sağ olarak yakalanması çok önemli.

Çünkü kendisine yardım eden birileri var mı? Neden saldırı düzenlemiş? Hedefin Amerikan yönetimi olduğunu söyleyen saldırgan, bunu hangi amaçla gerçekleştirmiş, saldırgana destek veren birileri var mı? Saldırganın “yalnız kurt” olduğu açıklandı ama bu arkasındaki desteği gizlemek için mi yapılıyor, yoksa gerçekten “yalnız kurt” mu?

İHMAL Mİ PLAN MI

Trump’a suikast girişimi bağıra bağıra ben derin devletin işiyim diyordu. Öyle ki suikastçı Trump’ın konuşma yaptığı kürsünün karşısındaki binanın üstüne çıkmış, uzun namlulu tüfeğini kurmuş, beklemiş, hedef almış, o sırada gizli servis elemanları ise binanın altında önlem almış ama üstüne bakmayı tercih etmemiş. Bir gizli servis elemanı saldırganın hareketlerini takip etmiş, ancak o tetiğe bastıktan sonra karşılık vermişti. Bir görgü tanığı, suikastçıyı görüp polise bildirdikleri halde ilgilenilmediğini itiraf etmişti. Trump’ı değil, suikastçıyı korumuşlardı.

KENNEDY SUİKASTI

Suikasti gerçekleştiren Crooks olay yerinden kaçtıktan sonra vurularak öldürülmüştü. Yani delil, fail ve tanık ortadan kaldırılmıştı. Aynen Kennedy suikasçısı Oswald’ın olaydan iki gün sonra gözaltında tutulduğu Dallas Polis Merkezi’nin bodrum katında TV kanalları canlı yayındayken bir gece kulübü işletmecisi tarafından öldürülmesi gibi.

Oswald, Kennedy’yi öldürmek için 3 kurşun sıktığını, ikisinin isabet ettiğini itiraf etmiş ancak Kennedy’nin vücudundan 8 kurşun çıkarılmıştı.

Ama olay tek kişinin işi diye kapatıldı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ

Trump’ın kulağından yaralandığı suikast girişimi baştan sona bir güvenlik rezaletiydi. Bu olayda da ciddi güvenlik zaafiyetleri görülüyor. ABD başkanları bizim ülkemizi ziyaret ettiklerinde kaldıkları otelin duvarları bile yıkılıp içine zırhlandırılmış çelik levhalar yerleştirilir. Bırakın otelin içinde istediği gibi dolaşmayı, otelin olduğu bölgeden geçirmezler.

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde BM Genel Kurulu’na gitmiştik. ABD Başkanı Obama’nın gelişi sırasında BM binasının koridorlarını boşalttılar.

SİLAHLAR NASIL SOKULDU

Bu olayda saldırgan bir tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçakla ABD Başkanı’nın geleceği otele girebiliyor. Otele yerleşiyor. Acaba o silahları otele yerleşirken yanında mı getiriyor? X-Ray cihazından geçmiyor mu? Silahları otele sokmasına nasıl izin veriliyor? Yoksa silahlar başkaları tarafından önceden mi otele sokuluyor? ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Rubio ve Savaş Bakanı Hegseth’in bulunduğu programda yürüyen cephanelik gibi olan adam kameraların görmediği bir yerde silahını hazırlıyor ve saldırıya geçiyor. Saldırgan, belli ki otelde önceden kameraların görüp görmediği yerlerde keşif yapmış. Peki tam yemeğin yenildiği balo salonunun girişindeki yerde neden kamera sistemi yok?

Saldırgan burada kamera sisteminin olmadığını ne biliyor? Gizli servis kör noktada neden önlem almamış?

MESAJ NE

ABD’de başkanlara yönelik zaman ayarlı suikastların ve silahlı saldırıların bir mesajı vardır. Hepsi kritik bir döneme denk gelir. Kennedy, Vietnam’dan çekilmeyi planlarken Amerikan derin devleti tarafından ortadan kaldırıldı. Peki Trump’a yönelik silahlı saldırının mesajı neydi?

Trump, bu olayın İran savaşıyla bir bağlantısı olmadığını söyledi. Peki neyle ilgili? Savaşı sonlandırmak isteyen Trump, ortadan kaldırılmak mı istendi? Yoksa Trump’a silahlı bir mesaj mı verildi?

Trump, İran’ı işaret etmediğine göre acaba işin arkasında İsrail var mı? Kendisini Hz. İsa olarak gösteren temsili bir resmi yayınlayan Trump’a yönelik saldırıda saldırganın tişörtündeki ‘İsrael defense forces’ yazısı ve İsrail Ordusu’nun armasının olması bir mesaj mıydı?

MESAJ 8647 Mİ

Trump, Amerikan derin devleti ile başı dertte olan bir başkan. Daha önce de FBI eski direktörü James Comey, Trump’a yönelik suikast çağrısı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmıştı. Comey, ABD’de birinden kurtulmak anlamına gelen “8647” rakamlarından oluşan bir fotoğrafı paylaşmıştı. 86 birinden kurtulmak demekti? Peki kimden? O sorunun cevabı da ikinci rakamda saklıydı. 47, yani ABD’nin 47’nci başkanı olan Trump’tan kurtulmak.

ABD derin devletinin Trump’tan neden kurtulmak istediğini anlıyoruz da tam da İran savaşını bitirmek istediği bir sırada bu silahlı saldırganla ne mesaj vermek istedi?