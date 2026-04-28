Trump’a saldırıda karanlık noktalar

“Başbakan oldunuz daha önce size yönelik suikast girişimleri oldu. Bunları aydınlatmak için bir çabanız olmadı mı?” diye sordum. Ecevit gözlerini duvarda gezdirdikten sonra, “Sayın Selvi olmaz mı? Gittim. Gittim. Ama karşıma bir duvar çıktı” demişti.

Bir dönemler başbakanların dahi aşamadığı duvarlar vardı.

Bakalım Trump, kendisine yönelik silahlı saldırıyı aydınlatabilecek mi? Karşısına çıkan duvarı aşabilecek mi? Türkiye’de başbakanların dahi aşamadığı duvarlar varsa Amerika’da başkanların dahi aşamadığı kalelerin olması lazım.

İSTİHBARAT SERVİSİ

Çünkü Trump, seçim kampanyası sırasında suikasta maruz kaldı. Kendi deyimiyle birkaç saniyeliğine kafasını sağa çevirmese bugün hayatta değildi. Kulağını delen kurşun beynini dağıtmıştı.

Trump’a yönelik suikast, her yönüyle bir devlet içi istihbarat servisinin organizasyonu olduğunu gösteriyordu. Öyle ki suikastçıyı tespit etmelerine gerek yoktu.

Crooks, uzun namlulu tüfeğiyle dolaşırken suikastçıyı ihbar edenlerin verdiği bilgiyi değerlendirseler adamı yakalarlardı. Ama yakalamadılar.

ABD BAŞKANLARINA SUİKAST

Ne oldu? Suikastçı öldürüldü. Delil, tanık ve bağlantılar ortadan kaldırıldı. Trump suikastının defteri kapandı. Aynen Kennedy suikastçısı Oswald’ın yakalandıktan sonra polis karakolunda televizyonların canlı yayını sırasında vurularak öldürülmesi gibi. Trump, hayatına mal olacak suikastı aydınlatamadı. Kennedy, öldürüldüğü için böyle bir imkânı olmadı. ABD’de görevdeyken 4 başkan suikastla ortadan kaldırıldı. Bunlar, Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley ve John Kennedy. Trump dahil olmak üzere 10 başkan ya da başkan adayı ise suikast girişimine maruz kaldılar.

Robert Kennedy seçim kampanyası sırasında öldürüldü ama diğerleri yaşıyor.

ABD’de tam 14 başkan ve başkan adayı suikasta maruz kaldı. Ama bu suikastların hiçbiri aydınlatılmadı. Bu size normal geliyor mu?

HİKÂYE SUNUYORLAR

Trump’a yönelik saldırıyı gerçekleştiren Allen sağ olarak yakalandı. Şimdiye bize şiddet oyunlarına meraklı bir Amerikalı hikâyesi sunuyorlar. Bir hikâye sunuyorlarsa bilin ki gerçek farklıdır. Bizim bir şeye inanmamızı istiyorlarsa gerçekleri saklıyorlardır.

Yakınları saldırganın son zamanlarda radikalleştiğini ve silahlandığını, düzenli olarak atış eğitimi aldığını belirtiyor. Bu size çok tanık bir profil gelmiyor mu? Hep böyle olurlar.

KARANLIK NOKTALAR

1- Saldırganın bir saldırı planı yaptığını tespit eden yakınları polise bildirmiş. Peki polis ne yapmış?

2- Daha önce Ronald Reagan’ın silahlı saldırıya uğradığı otelde Beyaz Saray muhabirleri balosu düzenleniyor. Oraya ABD Başkanı Trump, yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Rubio ve Savaş Bakanı Hegseth katılıyor. Yani Amerikan yönetiminin tamamı orada. Ama saldırgan yürüyen cephanelik gibi elini kolunu sallayarak otele nasıl giriyor?

3- Saldırgan otel güvenliğini geçtiği gibi üzerinde bir tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçakla Amerikan gizli servisinin kontrol noktalarını hızla geçmeyi başarıyor.

GAZETECİLER KONTROL EDİLİYOR

4- Oysa baloya davetli olan gazeteciler dış güvenlik çemberinde bilet kontrolü yapıldığını, balo salonuna giden yolda ise birkaç farklı noktada, “ani kontroller” gerçekleştirdiğini söylüyorlar.

5- Baloya davetli olan gazeteciler kontrol edilirken, davetli olmayan gazeteciler otele alınmazken, saldırgan girebiliyorsa, birileri girmesini istemiş demektir.

6- Gazeteciler kontrol edilirken uzun namlulu silahlara sahip olan saldırgan elini kolunu sallayarak Trump’ın bulunduğu salonunun kapısına kadar girebilmiş.

KÖR NOKTA OLUR MU

7- Saldırgan uzun namlulu silahını balo salonunun girişinde servis için kullanılan bir noktada hazırlıyor. Amerikan başkanları bizim ülkemize geldiklerinde kaldıkları otellerde kameraların görmediği kör noktalar varsa oraya kamera sistemleri kuruluyor. 360 derece takip ediyorlar. Amerikan Başkanı’nın olduğu otelde kör nokta olur mu? Trump’ın olduğu salonun girişindeki bölmede kamera sistemi neden yok? Hadi kamera sistemi kurulu değil, oraya fiziki olarak bir güvenlikçi neden yerleştirilmemiş?

KEŞİF YAPMIŞ

8- Görgü tanıklarına göre saldırgan hiçbir engelle karşılaşmadan doğrudan balo salonuna çıkan merdivenlere yöneliyor. Saldırgan belli ki daha önce otelde keşif yapmış. Çünkü bu merdivenler Trump’ın konuşma yaptığı salona açılan geçiş noktası olarak biliniyor.

9- Silahlı saldırgan Allen, 18 metre boyunca koşuyor. Gizli servisin bulunduğu noktaya ateş açıyor ta ki balo salonun kapısına ulaşınca etkisiz hale getiriliyor. Eğer saldırgan birkaç saniye daha koşabilse, birkaç adım daha atabilse, Trump başta olmak üzere Amerikan yönetimi doğrudan hedef olacaktı.

SALDIRGAN BİLE ŞAŞIRMIŞ

Saldırgan, “Her köşede güvenlik kameraları, otel odalarında dinleme cihazları, her 10 metrede bir silahlı görevliler, bir sürü metal dedektörü bekliyordum ama hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ulaşımda, otelde, etkinlikte hiçbir güvenlik yoktu” diyor.

Bu durum saldırganı dahi şaşırtmış.

“Bu beceriksizlik seviyesi inanılmaz” diyor.

Gerçekten de inanılmaz derecede bir durum.

Saldırgan, “Birden fazla silahla içeri girdim ve oradaki tek bir kişi bile benim bir tehdit olabileceğim ihtimalini düşünmedi” diyor.

Peki şimdi on puanlık uzmanlık sorusu.

Bu size normal geliyor mu?

YALNIZ KURT DENİLEMEZ

Güvenlik zafiyeti ile açıklanamayacak kadar ciddi bir saldırı ile karşı karşıyayız. ABD’de bir adet var. Bu tür saldırıların üzerine “Yalnız Kurt” damgası vurulup kaldırılıyor. Bizde de faili meçhul denilip, üstü örtülüyordu.

TRUMP HEDEFTE

Bu Trump’a yönelik üçüncü silahlı saldırı olayı. Trump, suikast girişimini aydınlatıp hesabını soramadığı için Florida’da golf oynarken uzun namlulu silahla suikast hazırlığında olduğu tespit edilen Routh yakalanmıştı. Şahıs yargılandı, hapis cezasına çarptırıldı ama olay aydınlatılmadı. O olayın üstü kapatıldığı için bu kez Allen’in silahlı saldırısı geldi. Trump, müesses nizamla başı dertte olan bir başkan. Eğer bu olayı da aydınlatamazsa, yeni bir saldırıdan kurtulma imkânı olur mu bilemem. Bu saldırganın arkasındaki parmaklar neydi, bir istihbarat servisinin desteğini aldı mı, otele girerken ve saldırıyı gerçekleştirirken gizli servis tarafından kollandı mı? Bunlar hayati sorular. Eğer Trump, bu soruların yanıtlarını bulup hesabını sormazsa, yeni bir saldırıda bu kadar şanslı olmayabilir. Çünkü durum ciddi.