Trump süreyi uzattı ateşkes yolda mı

Trump süreyi 10 gün daha uzattı. Böylece üçüncü uzatma oldu. Beyaz Saray, Başkan Trump’ın blöf yapmadığını açıkladı. ”İran yenilgiyi kabul etmezse Trump daha sert vuracak” dedi. Bu sözü bir yerden hatırladınız mı? 28 Şubat’taki saldırıdan önce bizzat Trump söylemişti.

Bir yandan da kara harekatı için hazırlıkların devam ettiği söyleniyor.

O konuya gireceğim ama önce prosedür nasıl işleyecek onu aktarmak istiyorum. Görüşmeler öncesinde yeni bir adım geldi. Son dönemlerde ön plana çıkan Meclis Başkanı Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Arakçi’nin isimleri 5 gün süreyle ABD ve İsrail’in suikast listesinden çıkarıldı. Amerikalılar masada karşılıklı olarak oturdukları kişilerin öldürülecekler listesinden olmasını istememiş olabilir. “Sizi az sonra öldüreceğiz” demek istiyorlar.

İSRAİL ATEŞKESE UYAR MI?

Bu arada ABD’nin 15 maddelik İran’ın ise 5 maddelik teklifi var. İki ülkenin teklifleri arasında tam bir uçurum var. O nedenle bir ara formülden söz ediliyor. Önce 1 ay süreyle ateşkes ilan edilmesi öngörülüyor. İsrail basını da Trump’ın cumartesi günü ateşkes ilan edebileceğini yazdı. Bu sağlıklı bir formül.

Peki ateşkes sağlanırsa İsrail buna uyacak mı? Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Müttefiklerimizi ikna etme yeteneği müthiş” dedi. Eğer ilan edilirse bu ateşkes süreci barış anlaşmasının sağlanması için de değerlendirilebilir ya da ülkeler daha uzun sürecek bir savaşın hazırlıkları için de kullanabilirler. O kadar derin çelişkiler yaşanıyor ki, bir yandan müzakere masasına oturmaya hazırlanıyor diğer taraftan ABD kara harekatı için hazırlık yapıyor tam bunun ortasında ateşkes ilan edilmesi gündemde. Birbirine zıt olan üç dinamik aynı anda yürüyor. Sanıyorum bunların arasında öncelikle ateşkesin sağlanması gerekiyor.

STRATEJİK DÖRT ADA

Bu arada ABD’nin kara hazırlıklarını hızlandırdığı söyleniyor. İran’ın tamamına yönelik bir kara harekatından söz edilmiyor. Hürmüz Boğaz’ını kontrol eden stratejik 4 adadan söz ediliyor. ABD’nin, Hark adası, Kişm adası, Kiş adası ve Hürmüz Adası’ndan birine ya da tamamına kara harekatı yapmayı planladığı söyleniyor. Ama daha çok İran’ın petrol ihracatının merkezi olan Hark Adası üzerinde duruluyor.

ABD, İran’la müzakere masasına oturuyor kara harekatı da nereden çıktı demeyin. Barış müzakereleri yaparken iki kez İran’ı vurmadılar mı? Ayrıca kara harekatı için kongreye sunum yaptılar.

KARA HAREKATI PLANI

ABD’nin kara harekatını 2 bin 500 deniz piyadesi, 2 bin denizci, 3 bin paraşütçü ve 3 amfibi gemi ile yapmayı planladığı söyleniyor. Bu kuvvetlerle İran’a kara harekatı yapmayı bırakın İran’ın gümrük kapısından geçemezler. Trump’ın kolay yoldan kazanılmış bir zafere ihtiyacı var. Belli ki Trump, Hark Adası’na kara harekatı yapıp, zafer ilan etmeyi planlıyor. Ama kara harekatı İran’a yarar. Tam aksine kara harekatı ABD’nin kabusuna dönebilir. Kara harekatında yaşanacak bir bozgun savaşın seyrini değiştirebilir, Trump’ın karizmasını yerle bir edebilir. ABD cephesinden bir trajediye dönüşebilir.

HARK ADASI’NI SAVUNMA

İran’ın Hark savunmasını güçlendirdiği söyleniyor. Ayrıca adalar İran’ın top atışı menzilinde. Hark Adası’nın kademeli savunma sistemlerine sahip olduğu ayrıca son haftalarda MANPADS olarak bilinen karadan havaya ateşlenen güdümlü füze sistemlerinin nakledildiği ifade ediliyor. ABD’nin olası bir amfibi çıkarma yapma ihtimaline karşılık adanın kıyı şeritlerine anti-personel ve anti-tank mayınlarının yerleştirildiği ifade ediliyor. 2 bin kilometrelik menzile sahip füzelerle İsrail’i vuran İran’ın burnunun dibindeki adaların işgalini seyredeceğini mi zannediyorsunuz?

İRAN TEHDİT ETTİ

İran Meclis Başkanı Kalibaf komşu ülkeleri tehdit etti. “Bazı istihbarat raporlarına göre,İran’ın düşmanları bölgedeki bir ülkenin desteğiyle İran adalarından birini işgal etmeye hazırlanıyor. Ona destek veren hangi ülke olursa onun tüm hedeflerini vuracağız” diye uyardı. İran vurur mu vurur? Peki bu ülke kim? Uzmanlar Kuveyt ve Bayreyn üzerinde duruyor.

İran’ın bu tehdidi etkili olur mu? Olur. Trump, 48 saat içinde İran’ın enerji altyapısını vuracağını açıklayınca İran hemen Körfez ülkelerinin su arıtma tesislerinin haritasını yayınladı. Hepsi de İran’ın menzili içinde yer alıyordu. Bu etkili oldu. Elektrik ve su demek Körfez’de hayat demek. Petrol tesisi, otel ya da havaalanlarını vurmaya benzemez. Hayat durur.

CAROLINA’NIN ÇOCUKLARI

Kongreye yapılan sunumdan sonra ABD Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Mace çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Mace, “İran’la ilgili Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi brifinginden yeni çıktım. Tekrar ediyorum: İran’da sahaya asker gönderilmesini desteklemeyeceğim; bu brifingden sonra bunu daha da net söylüyorum” dedi.

Bu savaşa henüz yüzlerce Amerikan askeririn tabutu gelmedi. Ama kara harekatı ile bunu yaşayabilirler. Nancy Mace,”Güney Carolina’nın oğullarını ve kızlarını İran’da savaşa göndermeyi desteklemeyeceğim. Bunu yapmayacağım” diye konuştu.

Çünkü Amerikalılar, İran’ın ikinci Vietnam olmasından ve Güney Carolina’nın oğullarının ve kızlarının tabutlar içinde Amerika’ya gönderilmesinden korkuyorlar.