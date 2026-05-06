Trump savaşı bitirecek

İran’ın füze saldırılarıyla sarsılan Birleşik Arap Emirlikleri de ABD’nin 24 saat içinde İran’ı vuracağını açıklamıştı.

Peki havada savaş kokusu varken ben, Trump’ın savaşı bitirmek istediğini nasıl yazıyorum? 28 Şubat’ta ABD ve İsrail, İran’a saldırmadan önce ise bu savaşın çıkacağını yazıp, savunanlardan biriydim. Çünkü o zaman her şey savaşa göre hazırlanmıştı. Bu kez ise Ankara’da Trump’ın bu savaşı bitirmek istediği yönündeki değerlendirmeler ağır basıyor.

HÜRMÜZ SAVAŞI

İran ve ABD ile müzakerelerde de zaman zaman yer alan devlet yetkililerinin yaptığı değerlendirme ana başlıklar halinde şöyle:

1- Savaşın başında nükleer konusu ön plandaydı. Ancak İran ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte savaş, Hürmüz savaşına dönüştü.

2- İran’ın petrol stoklarının dolmak üzere olması nedeniyle Trump, zamana oynuyor. İran’ın pes etmesini bekliyor.

3- İran, 25 Nisan’da Pakistan ve Türkiye tarafından ABD’ye ilettiği teklifte Hürmüz Boğazı’nı karşılıklı olarak açmayı ve nükleer konusunu daha sonra iki ülke arasında müzakere etmeyi önermişti.

4- İran, 3 Mayıs’ta ilettiği 14 maddelik teklifte ise Hürmüz’ün açılması ve nükleer müzakerelerin daha sonra yapılması perspektifini sürdürdü.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM

5- ABD, İran’ın elindeki 450 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkması ve nükleer faaliyetlerin sonlandırılmasını istiyor. ‘İran, zenginleştirilmiş uranyumu nerede saklıyor?’ diye soruluyor. İran, zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından vurulan Natanz Nükleer Santrali’nin enkazının altında olduğunu ve bunu çıkarmanın bu aşamada kolay olmadığını söylüyor.

ABD’nin 2 Mart tarihinde vurduğu Natanz Nükleer Santrali, ABD ve İsrail tarafından 24 saat uydularla takip ediliyor.

6- İran, Hürmüz Boğazı’nın statüsünün savaş öncesinde olduğu gibi devam edemeyeceğini belirterek Hürmüz’e yeni statü getirilmesini istiyor. İran, savaş zararlarını Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden alacağı parayla tanzim etmek istiyor.

7- Trump, İran’ın teklifini kabul etmedi. Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere Amerikan savaş gemilerinin eşlik edeceğini açıkladı. İran’ın ABD savaş gemilerine ateş açması üzerine ise İran’a 24 saat süre tanıdı.

TRUMP’IN SEÇİM KORKUSU

Peki Trump’ın savaşı bitireceği tezi neye dayanıyor?

ABD’de kasım ayında ara seçimlere gidilecek. Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve enflasyondaki artış Trump’a olan desteği yüzde 30’un altına düşürdü. Kasım ayında seçimleri kaybetmekten korkan Trump’ın savaşı bitirip petrol fiyatlarını bir an önce düşürmek istediği ifade ediliyor.

Bu savaş bitecekse Trump’ın seçim korkusundan dolayı bitecek.

CAMİ DÜŞMANLIĞI SAADET PARTİSİ’NE Mİ KALDI

Milli Görüş denilince cami akla gelir. İmam Hatip bilinir. Takkeli, sakallı, temiz yüzlü Müslümanlar olarak tanınırlar.

Cami yaptırmak için, İmam Hatip açtırmak için gayret gösterirler.

Milli Görüş denilince bir şey hatırlanmaz: O da cami düşmanlığı.

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın “Şule Aydın ile tatava yok” programındaki “En fazla ihtiyacımız olan şey; dünyanın en büyük motor fabrikasını mı yapmak dünyanın en büyük camisini mi yapmak?” sözlerine takıldım.

Yanlış mı duydum diye birkaç kez dönüp izledim.

Mahmut Arıkan yukarıdaki sözleri söylüyor.

Yıllardır Erbakan Hoca’nın karşısına bu tür gerekçelerle çıkarlardı.

Rahmetli Erbakan her defasında “Cami yapmak gelişmeye engel değil. Cami yapmak motor yapmaya engel değil” diye anlatırdı.

Erbakan Hoca dindar bir insandı. Takkesiz namaz kılmazdı. Ama dünya çapında bir motor hocasıydı. Dindar olmanın motor yapmaya engel olmadığını göstermek için Gümüş Motoru kurmuştu.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili olan “Devrim”i yapmıştı.

Başörtüsü düşmanları bir zamanlar “Ay’a gideceğiz ama başörtüsü engel” dediklerinde Erbakan Hoca, “Sen aya gittin de başörtüsüne mi takıldın?” diye çıkışırdı.

Cami yapan Pakistan’ın atom bombası yapmasını örnek gösterirdi.

ERBAKAN’IN MÜCADELESİ

Erbakan Hoca’nın siyasi mücadelesi, dinin kalkınmaya engel olmadığı üzerine kuruluydu.

Erbakan o tavrıyla bir tezse Mahmut Arıkan onun antitezi olmuş.

Mahmut Bey, siz, Erbakan Hoca’nın mücadelesini anlamadınız mı?

Beş vakit namaz kılan Özdemir Bayraktar, İHA’ları, SİHA’ları yaptı.

Çamlıca Camisi’ni yaptıran Erdoğan aynı zamanda ilk yerli ve milli uçağımız, “KAAN”ı yaptırdı. Şimdi de uçak motorunu üretiyoruz.

Yıllarca dinden rahatsız olanların dindarlara karşı kullandığı argümanları dillendirmek Saadet Partisi Genel Başkanı’na mı kaldı?

Bugün CHP bile bunları ağzına almazken Mahmut Arıkan kimin sözcülüğünü yapıyor?

Siyasetten tasfiye olan SP’nin eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Çamlıca Camisi’ne karşı çıkmıştı. Karamollaoğlu, “Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir?” diyerek projeyi eleştirmişti.

Oysa Erbakan Hoca hem cami yapmayı hem motor yapmayı teşvik ederdi.

Ayasofya Camisi için “Eğer Ayasofya’da gümbür gümbür ezanlar okunuyorsa, o zaman da biliniz ki Türkiye’de Milli Görüşçüler hâkimdir, inananlar hâkimdir” demişti.

Taksim’e cami yapılması Erbakan’ın hayaliydi.

Erbakan’ın 28 Şubat’ta devrilmesinin bir nedeni Taksim Camisi’ydi.

Erbakan Hoca’nın hayallerini Erdoğan gerçekleştirdi.

Erbakan’ın partisinin genel başkanları ise camiye muhalefet ediyor.

Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları, ‘sizi gidi sizi cami düşmanları’ diye kötekle kovalardı.