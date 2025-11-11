Trump-Şara görüşmesinden çıkan mesajlar

Haberin Devamı

Suriye’nin geleceği açısından bir kırılma noktasını oluşturuyor.

1- İlk kez bir Suriye Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’da ağırlandı.

2- Trump görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD’li komutanlarla basket oynadığı görüntüler servis edildi. Bu bir PR (Piar) çalışmasıydı. Amerikan halkında Şara hakkında olumlu bir izlenim vermesi amaçlandı.

ŞARA BENİM ADAMIM MESAJI

3- Bir yıl önce başına 10 milyon dolar ödül konulan Şara’nın Beyaz Saray’da ağırlanması nereden nereye dedirtti.

4- Trump, Şara ile ilk olarak Riyad’da görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telkinleri nedeniyle Şara ile görüştüğünü ve çok memnun kaldığını açıklamıştı.

5- Trump, Şara görüşmesi Suriye’nin geleceği ve bölgesel gelişmeler açısından önemli bir yer tutuyor. Trump, İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerine “Şara benim adamım. Şara ile çalışacağım” mesajını verdi.

6- Suriye’nin istikrarının önündeki en büyük engel İsrail. Trump’ın Şara ile görüşmesi İsrail’e, ‘Yeni Suriye yönetimi ile çalışacağım. Suriye’nin toprak bütünlüğünün yanındayım’ mesajı oldu.

7- Putin’le görüştükten sonra Trump’la bir araya gelen Ahmed Şara, bir devlet adamı kumaşı olduğunu ortaya koydu.

8- Trump-Şara görüşmesinin SDG’ye yönelik mesajları da var. Trump, Suriye konusunda Erdoğan-Şara ekseninde yer aldığını gösterdi. Bu SDG’ye, ‘Suriye ordusuna entegre ol’ mesajı demektir.

SDG’YE İHTİYAÇ KALDI MI

9- Bu ziyaretin en önemli sonuçlarından biri Ahmed Şara’nın Beyaz Saray’da DEAŞ’la mücadele anlaşması imzalamasıydı.

ABD, PKK’nın Suriye kolu SDG’yi, DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle kurmuştu. DEAŞ’la mücadele görevini Suriye devleti üstlenince SDG’ye ihtiyaç kaldı mı?

BAHOZ ERDAL EKİBİ SABOTE EDİYOR

PKK’nın Suriye’deki kolu olan SDG, terör örgütünün silah bırakma ve tasfiyesi ile Terörsüz Türkiye ve bölge hedefinin önünde bir engel olarak duruyor. SDG, 10 Mart’ta Şam’la yaptığı anlaşmadan bu yana hiçbir adım atmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’la Beyaz Saray’daki görüşmesinden sonra SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili müzakereler yeniden başladı.

SDG’nin Şam yönetimine 70 kişilik liste sunduğu 29 Ekim günü SDG, Suriye ordusuna saldırarak iki askeri şehit etti. Daha önce de Halep’in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde yine Suriye ordusu ile SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Olayların diğer bölgelere sıçrayıp Suriye’yi tekrar iç savaş ortamına çekmesinden endişe edilmişti. Aynı gece ateşkes sağlanarak olayların büyümesi önlendi.

SURİYELİ PKK’LILAR

SDG’nin başındaki Mazlum Abdi’nin Suriye ile entegrasyona sıcak baktığı, ancak Bahoz Erdal’ın buna karşı olduğu ortaya çıktı. PKK’nın silah bırakmasına ve Suriye ordusuna entegrasyona karşı çıkan Bahoz Erdal’ın süreci sabote etmek için bu tür eylemlere giriştiği tespit edildi.

Bahoz Erdal, Suriye kökenli bir terörist. Beşar Esed’la tıp fakültesinde okumuş, Türkiye düşmanlığını esas alan bir Baasçı.

SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu gerçekleşse dahi Bahoz Erdal’ın buna direneceği söyleniyor.

SİPAN HEMO AYNI EKİPTEN

SDG yöneticilerinden Sipan Hemo da Suriyeli. Bahoz Erdal’la aynı ekipten. Onlar entegrasyonu değil, savaşı tercih ediyorlar. Sipan Hemo da Şam yönetimi ile görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadığını belirterek savaş tehdidine göre hazırlıklar yaptıklarını açıkladı.

Bahoz Erdal ve onunla birlikte hareket eden Sipan Hemo şimdiye kadar bizim sorunumuzdu, bu tarihten sonra hem bizim hem PKK’nın hem Şam yönetiminin sorunu haline geldi.

ÜMİT ÖZDAĞ YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeleri hedef göstermiş, Ankara Altındağ ve Kayseri’de Suriyelilere yönelik linç girişimleri nedeniyle yargılanmıştı.

Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan dolayı yargılandığı davada 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, 148 gün cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulunarak tahliye edilmişti.

Ümit Özdağ’ın Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermek için kampanyalar düzenlediği dönemde Suriye’nin başında katil Esed vardı. Ümit Özdağ ile Esed’in politikaları örtüşüyordu. Suriye’de 8 Aralık devrimi yaşandı. Esed kaçtı. Ahmed Şara Suriye Cumhurbaşkanı oldu. Suriye’de Türkiye’ye yakın bir yönetim işbaşına geldi. Ümit Özdağ’ın Suriyeli düşmanlığı üzerine kurulu politikasının ülkemiz ve bölge açısından ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktı.

ÖCALAN İDDİASI

Suriye politikası iflas eden Ümit Özdağ, bu kez Terörsüz Türkiye’yi hedef aldı. Öcalan üzerinden provokasyonlara girişti. Öcalan’ın Ankara’ya yerleşeceği iddiasını ortaya attı. Binlerce şehidimizin katili olan Öcalan’ın Ankara’ya yerleşeceği iddiasıyla Türk milliyetçilerini tahrik etmeyi amaçladı.

ERDOĞAN YOK DEMİŞTİ

Böyle bir şey söz konusu değil. Öcalan’ın serbest bırakılıp Ankara’ya yerleşmesi yönünde devletin bir kararı yok. Bu yönde bir çalışma yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında bu konu sorulduğunda “Ev hapsi, mev hapsi yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok, Bebek katiline af yok” diye yanıt vermişti. Ev hapsine yok diyen Erdoğan, Ankara’ya gelmesine izin verir mi? Bunu akıl mantık alıyor mu? Ayrıca Öcalan’ın da bu yönde bir talebi yok. Sadece PKK silah bırakıp tasfiye olduğu taktirde İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi gibi bir eğilim söz konusu.

KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYOR

Peki Ümit Özdağ bunu nereden çıkarıyor? Ümit Özdağ akan kanın durmasını istemiyor. Şehit cenazeleri gelsin diye bekliyor. Terör devam etsin, Ümit Özdağ’a da siyasi istismar malzemesi çıksın istiyor.

Ümit Özdağ, bir süre önce Suriyeliler üzerinden provokasyonlar yapıyordu. Bu kez de Öcalan üzerinden halkı kışkırtmaya çalışıyor.