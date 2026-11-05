Trump neden kaybetti

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Amerika’nın derin devleti Trump’ı hiç istemedi. Önünü kesmek için her şeyi yaptı. FBI, evini bastı, yatak odasına kadar girdi. Miting sırasında keskin nişancının kurşunu kulağını delip geçti. Buna rağmen Amerikan halkı savaşları durdursun, ekonomiyi büyütsün diye onu seçti.

Peki Trump ne yaptı?

Savaşları durduramadığı gibi tam tersine yeni savaşlar çıkardı. Rusya-Ukrayna savaşını bir hafta içinde bitirmeyi vaat etmişti ama savaş beşinci yılına giriyor. Savaşları bitireceğini vaat etmişti ama İran’a savaş açtı.

ABD müdahale etmeden önce Hürmüz Boğazı açıktı, Kızıldeniz’den gemilerin geçişinde sorun yoktu. Dünyanın enerji diye bir derdi yokken Trump sayesinde enerji krizi dünyayı sardı.

MAZOT YAKTI

Ekonomiyi büyüteceğim diyordu tam tersi oldu. Trump seçildiğinde enflasyon oranı yüzde 3’tü. Biden döneminde bir ara yüzde 9’a kadar yükselmiş ama sonra yüzde 3’e kadar gerilemişti. Amerikan halkı, ‘Trump gelince enflasyonu düşürür, hayat pahalılığı sorununu çözer’ diye oy verdi. Enflasyon düşmedi tam aksine daha da yükseldi, yüzde 3.7 oldu.

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Dizel yakıt rekor üstüne rekor kırdı. Eylül ayında 6.52 dolara çıktı. Böylece hayat pahalılığı arttı.

ABD’de sadece sürücüler tarafından değil, tarım ve sanayide de yaygın olarak kullanılan dizel yakıtın fiyatı yükseldikçe Trump’ın oyları düştü.

Trump ne dediyse tersini yaptı. Amerikan halkı da sandıkta hesabını gördü. Trump hem Senato’da hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kaybetti. Halk mı büyük Trump mı büyük gördük.

DEMİREL UYARMIŞTI

Trump Başkan, bizim eski bir Cumhurbaşkanımız vardı. Adı Demirel’di. Biz ona ‘Baba’ derdik. Türk siyasetinin 50 yılına damgasını vurmuştu. Demirel, “Tencerenin yıkmayacağı iktidar yok” demişti. Seni de tencere yıktı.Trump Başkan bir de Netanyahu’nun peşine takılıp İran’a savaşa açarsan sonun böyle olur.

Trump Başkan ben kadere inanan bir insanım. Seni Minap’ta vurduğun masum çocukların ahı tuttu. Seni Minap’ın çocukları yıktı.

PKK KAMPLARI BOŞALTIYOR İLGİSİZLİĞİMİZ CAN YAKICI

Birileri Terörsüz Türkiye sürecini Öcalan’a ev tartışmaları üzerinden yıkmaya çalışıyor ama tam tersine süreç şimdiye kadar olmadığı kadar emin adımlarla ilerliyor.

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PKK sorununu çözmek için Özal döneminde, Erbakan’ın zamanında iyi niyetli girişimler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez elini taşın altına koydu. Baldıran zehri içme pahasına PKK terörünü bitirmek için harekete geçti.

Şimdiye kadar inişli çıkışlı süreçler yaşanmıştı. Barışa çok yaklaştığımız zamanlarda savaşın çok kanlı bir şekilde geri döndüğü oldu. Ama bu kez farklı. Çünkü sahada çok önemli ilerlemeler yaşanıyor. Terörsüz Türkiye süreci sahada gerçek oluyor.

ÜÇ ÜLKE

Türkiye’nin bunaltıcı gündeminde hak ettiği şekilde değerlendirilemiyor ama Terörsüz Türkiye üç ülkede emin adımlarla hedefine doğru ilerliyor.

1- PKK, Türkiye’deki tüm unsurlarını çekti.

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2- Suriye’de devlete entegre oluyor.

3- PKK’nın beyninin olduğu Kandil’de ve ana gövdesinin bulunduğu Kuzey Irak’ta ise tarihi gelişmeler yaşanıyor.

PKK, Birinci Körfez Savaşı’ndan sonra Amerika tarafından Kandil’e yerleştirilmişti. Örgüt o günden bu yana Kuzey Irak’ta belli bir bölgeyi kontrol ediyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Irak sahasında önemli adımlar atılıyor.

ÜÇ ADIM

Son 2 ay içinde dört önemli gelişme yaşandı.

1- PKK, Zap Kampını ve Metina’daki 4 mağarayı boşalttı. Bu mağaraların özelliği eylem için Türkiye’ye geçiş üssü olarak kullanılmasıydı. Böylece sınırımızın iki yanı da güvenli hale geldi.

2- PKK’nın Sincar’dan çekilmeye başlayacağı açıklandı.

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3- PKK’nın Sincar’daki uzantısı olan YBŞ’nin silah bırakacağı ve entegre olacağı açıklandı.

SİTEM

Bu konuda bir sitemim olacak. PKK’nın tasfiye sürecinde tarihi gelişmeler yaşanıyor ama maalesef ki bizim gündemimizde hak ettiği şekilde yer almıyor. Hani PKK bizim beka sorunumuzdu? Hani PKK ayağımıza vurulan 50 yıllık prangaydı? PKK kendini tasfiye ediyor, ama Burcu Kıratlı’nın aşkı kadar ilgi görmüyor. Buna isyan ediyorum. Bazen içimden elime büyük bir hoparlör alıp Çankaya’nın tepesine çıkıp ‘Ey ahali PKK bitiyor haberiniz var mı?’ diye bağırmak geliyor.