Trump İran’ı vurmak için geri sayımı başlattı iddiası

Ya o yalan ya bu kez ileri sürülen gerekçeler doğru değil. Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dediği gibi orman kanunlarının geçerli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. ABD’nin İran operasyonunu önlemek için son turlar yapılıyor. Katar’ın arabuluculuğu devam ediyor. Türkiye’nin çabaları sürüyor. Türkiye, Ortadoğu’nun ortasında istikrar adası gibi yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lider diplomasisinin önemi ortaya çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşında hem Putin’le hem Zelenski’yle görüşebilen tek lider Erdoğan. ABD-İran geriliminde hem Trump’la hem Pezeşkiyan’la görüşebilen tek lider yine Erdoğan. Erdoğan, aynı zamanda iki tarafın da güven duyduğu bir lider. İran’ın en büyük müttefikleri Çin ve Rusya. Bu süreçte Çin Devlet Başkanı Şi’nin ya da Putin’in bir girişimini gördünüz mü? Erdoğan gibi bir lider zor gününde her ülkeye lazım. Boşuna denilmiyor; “Başın düşerse dara Erdoğan’ı ara” diye.

GÜÇ MERKEZİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in “Modern Türkiye sadece Müslüman dünyasında değil, küresel ölçekte büyük başarılar elde ediyor. Ankara’nın sesi uluslararası arenada daha gür biçimde yankılanıyor. Türkiye, jeopolitik arenada dünyanın güç merkezlerinden biri haline geliyor” tespiti çok önemli.

GERİ SAYIM BAŞLADI

İran konusuna dönecek olursak maalesef gelen bilgiler ABD’nin savaşa hazırlandığı yönünde.

Trump savaşa giden sürecin ilk işaretini verdi. “Hamaney anlaşmazsa savaşı görür” dedi. Trump’ın bu uyarısını ciddiye almak lazım

Trump, “Son tarihi İran’a verdim. İran biliyor bunu” demişti. Diplomatik kaynaklar bunu, “Kum saati boşalıyor” diye yorumluyor. 1 Şubat’tan itibaren geri sayımın başladığı söyleniyor. Trump’ın seri, şiddetli ve kısa sürede sonuç alıcı bir operasyon planladığı konuşuluyor. İran’ın liman kenti Bender Abbas’taki patlama, Amerikan müdahalesinin ayak sesleri olarak değerlendiriliyor.

12 Gün Savaşları da 13 Haziran 2025 tarihinde başladı ama ilk adım Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin düşürüldüğü 19 Mayıs 2024 tarihinde atıldı. İran, test edilmeye başlandı.

CIA-MOSSAD KALBİNE KADAR SIZMIŞ

İran, bunu doğru okuyamadı. Gereken tedbirleri almakta gecikti. CIA ve MOSSAD’ın İran’ın kalbine kadar girdiğini anlamadı. 12 Gün Savaşları’nın ilk gününde İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı başta olmak üzere üst düzey komutanlar ortadan kaldırıldı. CIA ve MOSSAD’ın İran’ın önemli sırlarını ele geçirdiği ortaya çıktı. İran Şahı Pehlevi kaçtığı Mısır’da, “CIA altımı oymuş haberim olmadı. Generaller, CIA’dan talimat alıyormuş” demişti.

İran istihbaratının, nükleer programın başındaki Fahrizade suikastini 5 gün önceden yeri ve tarihini tespit ederek Devrim Muhafızlarına bildirdiği ama onların bunu ciddiye almadığı ortaya çıkmıştı. Fahrizade, 27 Kasım 2000 tarihinde filmleri aratmayan bir suikast sonucu ortadan kaldırıldı. Biz paralel devlet yapılanmasının ne olduğunu 15 Temmuz’da yaşadık.

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat, “İsrail’e karşı istihbarat birimi kurduk, başına atadığımız kişi İsrail ajanı çıktı” demişti. İran’ın bu tür zaafları var. Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da istihbaratın güvenli evlerinde yakından atılan bir füze ile vurularak öldürüldü.

HEDEF HAMANEY Mİ

Trump, “Hamaney’in nerede saklandığını biliyordum. Ama onun hayatına son verilmesine izin vermedim” demişti. Bu da gösteriyor ki CIA’nın Hamaney’in nefes alışından bile haberi var. Bu kez Hamaney’i çekilmeye zorlayabilirler. Ya da Trump, doğrudan Hamaney’i hedef alabilir. Venezuela’da Maduro’yu kaçırarak dünyaya karşı bir şov yapmıştı. İran’da ise Hamaney’i öldürüp ülkede bir karışıklık çıkarmayı planlıyor olabilir. Çünkü Trump, uzun süreli bir savaşı doğru bulmuyor. Kısa süreli bir şov peşinde.

Tahran’a bombalar düşene kadar diplomasiyi zorlamakta fayda var. Ama gelen bilgiler, ABD harekâtı için geriye sayımın başladığı yönünde. Şubat ayının ilk haftası denilmişti. Fazla uzun bir süre kalmadı.

EPSTEIN BELGELERİ İLE TRUMP’A ŞANTAJ MI

Komplo teorilerini sevmem. Ancak tesadüflerin dahi planlı olduğu Ortadoğu’da yaşıyorsanız kafanızı kuma gömemezsiniz.

Trump ne zaman İsrail’in hedefleriyle ters düşse, Netanyahu’ya ne zaman “Makul ol Bibi” dese Epstein furyası başlıyor. Biz, Epstein’i sapık ilişkiler ağı olarak görüyoruz ama ortaya çıkan belgelerden devasa bir istihbarat ağı olduğu anlaşılıyor. Dünyanın hangi tarafında gizli bir operasyon yapılmışsa mutlaka Epstein’le bağlantı kurulmuş. İstihbaratta buna “Bal tuzağı” deniliyor. Ama Epstein ondan öte bir işleve sahip. Doğrudan Mossad’ın şantaj adası olarak kullanılmış.

Bakalım hangi ülkede kimlere Epstein şantajı yoluyla ne tür operasyonlar yaptırdılar.

ZAMANLAMA İLGİNÇ

İsrail, Netanyahu bir an önce İran’ın vurulması için çaba gösteriyor. Trump ise İran’ı vurma planında İsrail’i dışarıda tutuyor. Güç yoluyla İran’dan isteklerini elde etmeye çalışıyor. ABD, bunu Küba’ya karşı “Domuzlar Körfezi Çıkarması”nda kullanmıştı. Sovyetlerin güçlü olduğu bir dönemde Küba’nın etrafını ablukaya almışlardı. Trump da Lincoln savaş gemisini göndererek İran’ı ablukaya almaya başladı.

Trump’ın İran’a müdahalesi geciktikçe Mossad’ın elindeki Epstein dosyası açılmaya, Trump’la ilgili yeni iddialar ortaya saçılmaya başlanıyor. Zamanlama ilginç değil mi?