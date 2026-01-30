Trump, İran’ı 19 Şubat’tan önce vuracak deniliyor

Haberin Devamı

Öyle ki Türkiye, bu konuda İran’dan daha çok gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK’da yaptığı konuşmada, “İran’ın güvenliği bizim için önemli. İran’ın istikrarı bizim için önemli. Bu sorunun yeni bir savaşa neden olmadan barış ve diyalog içinde çözülmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’la hem ABD Başkanı Trump’la görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD’li yetkililerle sürekli temas halinde. Arakçi bugün Türkiye’de olacak.

4 MADDE

ABD’nin talepleri net.

1- İran, nükleer faaliyeti sonlandırdığını ilan edecek.

2- 12 Gün Savaşı’ndan kalan zenginleştirilmiş uranyum varsa onu üçüncü bir ülkeye teslim etsin.

3- Balistik füze stoklarını düşürsün. Füzelerin menzilini İsrail’i vurmayacak şekilde kısaltsın.

4- Vekil güçlere verdiği desteği kessin.

Trump’ın bir de “Göstericilere sert müdahalede bulunulmasın, idamlar gerçekleştirilmesin” talebi vardı. Türkiye’nin araya girmesiyle idamlar durduruldu. Trump, 800 idamı durdurduğunu açıkladı.

HER İKİ TARAFLA GÖRÜŞÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Türkiye hem İran’la hem ABD ile doğrudan temas kurabilen bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Trump’la hem Pezeşkiyan’la görüşebilen tek lider.

Türkiye’nin iki ülkeyle temaslarından çıkan bir sonuç var. Her iki taraf da meseleyi konuşarak halletmek istiyor. Her iki tarafın da bu yönde teşvik edilmeye ihtiyacı var. Ancak bir sorun var. Taraflar birbirlerine güvenmiyorlar.

Trump, hızlı bir şekilde sonuç almak istiyor. İran ise onurlu bir çıkış istiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İran, nükleer konusunda müzakereye hazır. Amerikalı dostlara her zaman tavsiyem: İranlılarla olan dosyaları teker teker kapatın. Hepsini bir paket olarak koyarsanız, İranlı dostlarımızın bunu hazmetmesi çok zor olur” diye uyarıda bulunmuştu.

GÜÇ YOLUYLA BARIŞ

Şimdiye kadar Türkiye’nin barış çabalarını aktardım. Peki sahada ne oluyor? Trump şimdilik, “Güç yoluyla barış” stratejisini uyguluyor. İran anlaşmaya yanaşmazsa, nokta hedeflere yönelik hızlı ve etkili bir müdahalenin planlandığı söyleniyor.

19 ŞUBAT

Amaç, İran rejimini devirmek değil. Rıza Pehlevi’ye prim verilmiyor. Şiddetli saldırılarla dini lider Hamaney’in çekilmesini sağlayıp, yerine rejim içinden ılımlı birini getirmek olarak açıklanıyor. ABD’nin müdahalesinin şubat ayının ilk diliminde gerçekleşeceği söyleniyor. 19 Şubat’tan önce olur deniliyor. Peki 19 Şubat tarihinin özelliği ne? 19 Şubat’ta İslam aleminde mübarek Ramazan ayı başlıyor. Eğer 19 Şubat’a kadar müdahale olmazsa, Ramazan Bayramı sonrasına kalır deniliyor.

Dileriz hiçbir zaman müdahale olmaz. Çünkü İran’a yapılacak saldırıdan en kârlı çıkan İsrail olur. Bölgemiz ise büyük bir kaos ve istikrarsızlık ortamına sürüklenir.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİNİN MAAŞ HESABI

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, seçim bölgesinde bir basın toplantısı düzenlemiş. Orada gazetecilerin milletvekili maaşlarıyla ilgili sorusunu yanıtlamış. Mestan Özcan’ın konuşmasını yazılı olarak okudum, sesinden dinledim. Açıklaması tam bir talihsizlik. Bu memlekette milyonlarca asgari ücretli 28 bin lira ile geçirmeye çalışırken, emekliler geçim sıkıntısı çekerken, milyonlarca gencimiz iş bulmak için çırpınırken AK Parti milletvekilinin maaşıyla geçinemediğini söylemesi doğru değil. Millet geçim sıkıntısından dolayı burnundan soluyor. Yapılan anketlerde ekonomi ve geçim sıkıntısı halkın en önemli sorunu olarak ortaya çıkıyor. Biraz kendinizi geçim sıkıntısı çeken o insanların yerini koyun. Biraz mütevazı olun.

Siz, Akif’ten ilham alarak, “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de Adl-i İlahi sorar Ömer’den onu” diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin milletvekilisiniz.

SÖZCÜ TV’DEN AÇIKLAMA

Dün Özgür Özel’in tamamen kendisine bağlı yayın yapacak olan Koza TV’yi kurdurmaya çalıştığını anlatmıştım. Yazımda, Özgür Özel’in milletvekilleriyle toplantıda, “Bir buçuk televizyonumuz var” dediğini aktarmıştım. Bir Halk TV, buçuk ise Sözcü TV deniliyor demiştim. Yazımla ilgili olarak Sözcü TV Genel Müdürü Güney Öztürk’le hem telefonla konuştuk hem de yazılı bir açıklama gönderdi. Açıklamayı aynen paylaşıyorum.

“Sayın Abdulkadir Selvi,

Dünkü köşe yazınızda Sözcü TV’ye ilişkin yer alan değerlendirmeler üzerine, grubum adına bu kısa açıklamayı bir cevap hakkı olarak paylaşmayı bir borç bilirim.

Sözcü TV, bu vesileyle bir kez daha altını çizmek isterim ki; CHP dâhil hiçbir siyasi partiden para, sponsorluk ya da herhangi bir maddi destek almamaktayız.

Siyasi partilerle, siyasetçilerle ya da herhangi bir güç odağıyla maddi ilişkiler ve menfaat temelli temaslar kurmak, ilkesel olarak karşı olduğumuz bir tutumdur. Medya ile siyaset ilişkisinin para ve çıkar üzerinden yürütülmesine kesinlikle karşıyız.

Sözcü Grubu olarak 20 yıldır süregelen yayın çizgimiz nettir.

Atatürk ilke ve devrimleri dışında hiçbir yapıya, kişi ya da siyasi odağa taraf değiliz. Bu çizgi bugüne kadar değişmemiştir, bundan sonra da değişmeyecektir.

Sözcü TV’nin yayın anlayışı; ‘Atatürk Cumhuriyeti’ne bağlı, bağımsız ve yalnızca gazetecilik yapma kararlılığı üzerine kuruludur.

Tek bağlılığımız kamuoyuna, gerçeğe ve gazetecilik mesleğinin evrensel ilkelerinedir.

Bu açıklamaya köşenizde yer vermenizi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemsediğimi özellikle belirtmek isterim.

Teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Güney Öztürk

Sözcü TV Genel Müdürü”