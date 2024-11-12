Trump için Meksika sınırı neyse Türkiye için Suriye sınırı o

Haberin Devamı

Bu kez müjdeden söz ediyor.

Hem de üstüne basa basa. Hem de iki kez.

Erdoğan, 30 Ekim tarihinde AK Parti Grubu’ndaki konuşmasında “Önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak” demişti.

SINIR ÖTESİ OPERASYON

10 Kasım’da ise “Önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Bir başka ifadeyle, terör örgütü ile ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız” diye konuştu.

Böyle olunca sınır ötesi operasyon beklentisi arttı. Peki bugünden yarına sınır ötesi operasyon gündemde mi?

PENÇE-KİLİT TAMAMLANACAK

Maddeler halinde edindiğim izlenimi yazacağım.

Haberin Devamı

1- Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit kapanmak üzere. PKK’nın, Irak sınırımızdan içeri girmesini engellemek üzere tüm önlemler alınmış, içeride 30-40 kilometre derinlikteki bir alanın kontrolü sağlanmış durumda.

TSK İÇERİDE KALACAK

2- 2025 yılına girmeden önce Pençe-Kilit harekâtının tamamlandığı açıklanabilir. Ama bu kontrol ettiğimiz bölgelerden çekileceğimiz anlamına gelmeyecek. Tam tersine Mehmetçik, Pençe- Kilit bölgesinde kalmaya devam edecek. Çünkü yeni mağaralar, yeni silah depoları tespit ediliyor. O nedenle PKK’nın 40 yılda oluşturduğu altyapıyı, mağaraları, sığınakları buldukça temizleyip, bir daha kullanılmayacak hale getirmeye devam edecek.

SURİYE SINIRI

3- En kritik halka Suriye sınırımız. 910 kilometrelik Suriye sınırımızda PKK’ya bir terör koridoru oluşturulmak istendi. TSK, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtı ile bu koridoru parçaladı. ABD ve Rusya’nın varlığı nedeniyle arzu ettiğimiz şekilde sınırımızın tamamında 30-40 kilometre derinliğinde tam kontrolü sağlayamadık.

SINIRDAN SIZIYORLAR

4- TUSAŞ saldırısında ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılan terör saldırısında da görüldüğü gibi zaman zaman terör örgütü buralardan sızmalar yaparak, terör saldırısında bulunabiliyor.

Haberin Devamı

5- Türkiye, Suriye sınırındaki PKK varlığını temizlemekte kararlı. PKK’nın, Türkiye’nin içinde eylem yapmasına imkân verilmeyecek.

MEKSİKA SINIRI

6- ABD için Meksika sınırı ne denli önemliyse, Türkiye için de Suriye sınırı o kadar önemli. Suriye’deki terör koridorunun birleşmesine izin verilmeyecek. Sınır ötesi operasyonlarla ya da diplomatik müzakerelerle PKK terör örgütünün sınırlarımızdan aşağıya çekilmesi sağlanacak. Sınırlarımızdan PKK’yı atmakta ve sınır boyunca güvenli hattı kurmakta kararlıyız.

ASKERİ HAREKÂT

7- Bunun iki yolu var. Biri sınır ötesi harekât yapmak diğeri ise müzakereler yoluyla PKK’nın sınırlarımızdan 30-40 kilometre aşağıya çekilmesini sağlamak. Ya da eş zamanlı olarak her ikisini birden devreye sokmak.

Haberin Devamı

8- 2019 yılında ABD ve Rusya ile bu konuda mutabık kalınmıştı. Ama daha sonra sözlerinde durmadılar.

9- ABD seçimleri demek bir anlamda dünya seçimi demek. ABD’de Trump’ın seçilmesiyle birlikte yeni bir denge ortaya çıktı. Ayrıca İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’de yürüttüğü harekâtlar ile İran ve İsrail’in karşılıklı hava operasyonları ile bölgemizde yeni konjonktür oluştu.

İKİ CEPHEDEN

10- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine iki açıdan bakılıyor. Askeri harekât seçeneği masada. Ortadoğu’da sahada varsanız, askeri gücünüz varsa diplomasi masasında da ancak o kadar etkili oluyorsunuz.

JEOSTRATEJİK AÇIDAN

11- Ama görüştüğüm kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışının sadece sınır ötesi operasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Daha geniş açıdan bakılması gerektiğinin üzerinde duruyorlar. “Bölgede riskler artıyor ama aynı zamanda yeni fırsatlar da doğuyor. Riskleri ve fırsatları birlikte değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bu açıklamasını jeostratejik açıdan okumakta yarar var” diyorlar.

Haberin Devamı

HAZIRLIKLAR TAMAM

12- Askeri operasyon seçeneği gündemde. Tüm hazırlıklar yapılmış durumda. Talimat verildiği anda girebiliriz deniliyor. Ama bugünden yarına başlayacak bir sınır ötesi operasyon havası almadım.

13- Diplomasiye de şans tanınıyor. Askeri operasyon yapmamıza gerek kalmadan PKK-YPG varlığı sınırlarımızdan 30-40 kilometre aşağıya çekilebilir. Bu yönde arka kapı diplomasisi gündemde diyorlar. “En büyük zafer, savaşsız elde edilen zaferdir” sözü hatırlatılıyor.

ABD CEPHESİ

Bu noktada ABD’deki gelişmelerin de üzerinde duruluyor. Trump’ın yeniden seçilmesinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki diyaloğun öneminin hem altı hem de üstü çiziliyor.

Haberin Devamı

Trump, ilk döneminde Suriye’den Amerikan askerinin çekilmesi için talimat vermişti ama Centcom başarılı olamamıştı.

KENNEDY’NİN VERDİĞİ MESAJ

Trump’a en yakın isimlerden biri olan Robert J. Kennedy, çarşamba günü verdiği röportajda çok önemli bir anekdot aktardı.

“Geçen gün uçakta Başkan Trump ile birlikteyken, Ortadoğu hakkında konuşuyorduk ve bir kâğıt parçası alıp üzerine çizim yaptı. Çoğu Amerikalının yapamadığı bir şey olan, üzerinde tüm ulusların bulunduğu Ortadoğu haritası. Ve sonra her ülkedeki asker sayısını yazdı. Özellikle Suriye ile Türkiye arasındaki sınıra bakıyordu ve ‘Suriye ile Türkiye sınırında 500 adamımız var’ dedi ve bombalanan küçük bir kamptalar. Ve Türkiye’de 750 bin asker var, Suriye’de 250 bin asker var. Eğer birbirlerine karşı gelirlerse, ortada kalacağız. Generallerine, ‘Bu 500 adama ne olacak?’ dedi. Generali ona, ‘Yem olacaklar’ dedi. Ve dedi ki, ‘Onları dışarı çıkarın’!”

Robert Kennedy bunu iş olsun diye söylemedi. Bir mesaj verdi belli ki.

Bu değerlendirme Suriye’de Türkiye’nin elini rahatlatır mı? Rahatlatır.

KONJONKTÜR DEĞERLENDİRİLECEK

Ama Türkiye’nin tek beklentisi bu değil. Türkiye, Suriye sınırını PKK’dan temizlemekte kararlı. Sınırlarımızdan 30-40 kilometre derinliğe kadar kontrolümüz altına alma konusunda karar verilmiş durumda. Bunun hem askeri hem diplomatik ayağı oluşturuluyor. Trump için Meksika sınırı neyse Erdoğan için Suriye sınırı da o. Hatta daha önemli.