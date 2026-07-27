Terörsüz Türkiye yasasında neler yer alıyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, çerçeve yasanın 15 maddeden ibaret olduğunu açıkladı. Gürlek, ”Burada genel af düzenlemesi yok. Şahsa özel bir düzenleme yok. Şu anki pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin düzenleme var” dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan partileri ziyaret etti. Yasanın çıkması için destek istedi. Kurtulmuş, ”İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin” dedi.

Yasal hazırlıklar sürerken AK Parti heyetiyle DEM Parti İmralı heyeti bir araya gelip süreci değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATI

Sürecin yeniden hızlanması 15 Temmuz’da MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı sunumla başladı.

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İbrahim Kalın, aynı gün DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya geldi. 16 Temmuz’da ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti kadrolarına verdiği “Meclis kapanmadan bu yasa çıksın” talimatı üzerine yasal çalışmalar hızlandırıldı. Yasanın çıkmasıyla birlikte PKK’nın tasfiye süreci başlayacak, silah bırakan örgüt mensupları Türkiye’ye gelecek.

TARİHİ AŞAMA

Terörsüz Türkiye sürecinde etap etap ilerlendi. PKK’nın silah bırakması için çağrı yapılması, PKK’nın kongresini toplayıp silah bırakma kararını alması, sembolik olarak silahların yakılması gibi... PKK ile mücadele tarihimizde şimdi yeni bir aşamaya geldik. Yasa çıkacak, PKK’lılar silahlarını bırakıp Türkiye’ye gelecekler. Böylece Türkler ve Kürtler yeni bir tarihi inşa edeceğiz.

YASADA NELER VAR

Peki yasal düzenlemede neler yer alıyor? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un temasları, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları ve AK Parti ile İmralı heyeti arasında yapılan görüşmelerin ışığında yeni yasal düzenlemede neler yer alıyor sorusuna cevap aradım.

1-Yasa teklifinin 3 Ağustos Pazartesi günü Meclis’e sunulması bekleniyor

2-Yasa teklifi diğer partilerin de katılımıyla ortak teklif olarak Meclis’e gelecek. Yasa teklifi sadece AK Parti milletvekillerinin imzasıyla sunulmayacak. AK Parti, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere Meclis Komisyonu’nda yer alan partilerin ortak teklifi olarak sunulması öngörülüyor.

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3-Yasa teklifinin 15 maddeden oluşması bekleniyor.

4-Yasa geçici ve müstakil bir yasa olacak. Geçiş dönemi yasası olacak. Genel af olmayacak. Kişiye özel af olmayacak. Yasanın geçici, sınırlı ve süreli olması öngörülüyor.

5-Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacağı, 6 aylık bir süre ile sınırlı olacağı ifade ediliyor. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye’ye girişini esas alan bir yasa olacak.

6-Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yasa teklifinde örgütün silah bıraktığının ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizmanın bulunması gerektiğini söyledi. Yasanın MİT tarafından PKK’nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin yapılmasından sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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7-Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis raporunda yer aldığı şekilde silah bırakma süreciyle ilgili olarak “Gözetleme ve Denetleme Mekanizması”nın kurulacağını, güvenlik birimlerinin belirli aralıklarla sahadaki gelişmeler hakkında Meclis’i bilgilendireceklerini söyledi.

8- Yasal düzenleme polis ve askerlerimizi şehit edenleri kapsamıyor.

YASANIN RUHU

Benim çerçevesini aktarmaya çalıştığım yasal düzenlemenin tam metni Meclis’e sunulduğu zaman ortaya çıkacak. Ancak şunu ifade edeyim: Bu yasal düzenlemenin bir de ruhu var. Bölgesel bir strateji ve vizyon var. Kürt-Türk kardeşliğinin yeniden inşası ve tarihi fırsatların kazanıma dönüştürülmesi çabası var. Bu yasal düzenlemenin arkasında Türkiye’nin gelecek perspektifi yatıyor. Türkiye, bölgenin amiral gemisi olan bir ülke. Biz, bir imparatorluk bakiyesiyiz. Eğer bir 50 yıllık sorunu çözmeyi başarırsak başka bir Türkiye ve başka bir Ortadoğu olacak.

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İşte o zaman tam anlamıyla Türkiye’nin küresel güç olma yürüyüşü başlayacak. O kadar önemli bir tarihi fırsatla karşı karşıyayız.

TÜRKİYE MODELİ

Ve bu model, tamamen Türkiye’ye özgü bir model. Şimdiye kadar IRA modelinden, ETA modelinden, BASK’tan bahsettik. Bundan sonra Türkiye modelinden söz edilecek. Çünkü bu model bu topraklara özgü bir model. Çünkü bu model bu ülkenin evlatları tarafından gerçekleştirildi. Üçüncü göze yer yok. Tek bir göz var; o da bu milletin derin feraseti.

ŞEYH SAİD YASASI

Yeni yasal düzenleme, 1925 yılında çıkarılan Şeyh Said Yasası’na benzetiliyor. Şeyh Said Yasası da geçici olarak ve sınırlı bir süre için çıkarılmış. 3 aylık bir süre öngörülmüş.

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Ben yasasın maddelerine girmek istemiyorum. Asıl o yasanın arkasındaki perspektife dikkatini çekmek istiyorum.

ATATÜRK’ÜN ONAYI

Şeyh Said Yasası, Şeyh Said isyanı bastırılmış, Şeyh Said idam edildikten sonra çıkarılmış.

Şeyh Said, 29 Haziran 1925 tarihinde idam edilmiş. Yasa ise 8 Mayıs 1928 tarihinde çıkarılmış.

Şeyh Said idam edildiğine göre yasanın çıkarılmasına neden gerek duyulmuş?

Bakın önce; yasa Cumhurbaşkanı Atatürk’ün emri ile İnönü Hükümeti tarafından çıkarılmış. Yasa, Atatürk onayladıktan sonra yürürlüğe girmiş. Yasanın altında İsmet Paşa’nın ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın imzası var. Atatürk de, İnönü de savaş meydanlarından gelmiş, bir imparatorluğun yıkılışını görmüş, yeni bir Cumhuriyet’in temellerini atmış liderler.

Devlet aklıyla hareket etmişler. Çünkü görmüşler ki Şeyh Said idam edildikten sonra isyanlar devam ediyor. Sason ayaklanmaları, Birinci Ağrı İsyanı, Koçuşağı İsyanı, Mutki İsyanı, İkinci Ağrı İsyanı yaşanmış.

İsyanlara son vermek için Şeyh Said Yasası’nı çıkarmışlar.

Yeni yasaya karşı çıkacak olanlar Atatürk’ten, İsmet Paşa’dan daha çok mu bu ülkeyi düşünüyorlar? Atatürk’ten daha çok mu milliyetçiler? Atatürk’ten daha büyük liderler mi?