Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var

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IRA sürecini yönetenlerden Jonathan Powell, “Müzakere başladığı zaman hiçbir şekilde durmasına izin verilmemeli. Bisikletin pedalı sürekli olarak çevrilmezse devrilir” demişti. Bisikletin pedalı çevrilmeye devam ediliyordu. Ama birden hızlandı. İmralı heyeti siyasi partilerle görüştü, pazartesi günü Ada’ya gittiler. Öcalan’la görüşmeden sonra olumlu bir açıklama yaptılar. İmralı dönüşünde pürüzlerin önemli ölçüde giderildiği izlenimi edindim. Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemenin gerçekleştirileceği sonucuna ulaştım. Bunun üzerine ne oldu da süreç yeniden ivme kazandı diye araştırırken, mutfakta birilerinin çalıştığını öğrendim.

İRAN SAVAŞI KAYGILANDIRDI

Kaygılıydım. Çünkü daha önceki çözüm sürecini Suriye iç savaşı bitirmişti. Kandil’den Öcalan’a yazdıkları mektupta, Suriye’de önlerine tarihi fırsat pencereleri açıldığını o nedenle çözüm sürecini bitirip savaş dönemine geçtiklerini anlatıyorlardı.

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Çözüm sürecinde yaşananları bildiğim için ABD-İsrail-İran savaşın başlamasıyla birlikte sürecin yavaşlaması endişelerimi artırdı.

Çözüm sürecini Suriye’deki gelişmelere kurban verdik, Terörsüz Türkiye sürecini de İran savaşı nedeniyle mi kaybedeceğiz diye kaygılandım. İsrail’in Kürt örgütlerini silahlandırması, Trump’ın İran’a saldırmaları için Mesut Barzani, Bafıl Talabani ve Mustafa Hicri’ye bizzat telefonla araması endişe vericiydi.

Ancak Türkiye ağırlığını koydu. Kürt gruplar, İran’a saldırmadı. Türkiye, İran savaşından güçlenerek çıktı. Ankara’daki NATO Zirvesi ve Trump’ın yaptırımların kaldırılacağı açıklaması ise Kandil dahil herkese bir mesaj oldu. Bir anda iklim değişti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Şimdi gelelim sürecin yeniden hızlanmasının arkasındaki gelişmelere.

15 Temmuz günü FETÖ’nün kanlı darbe girişiminin onuncu yıldönümüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te düzenlenen bir programa katıldı. Ardından Ankara’da halka hitap etti. Ancak o sırada resmi programına yansımayan bir görüşme gerçekleşmiş. Sürecin yeniden hızlanmasının sırrı o görüşmede yatıyor. Çok önemli bir görüşme. O görüşmeyi yeni öğrendim.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BRİFİNG

15 Temmuz günü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a süreçle ilgili kapsamlı bir sunum yapmış. İbrahim Kalın perde arkasında sorunları çözen ancak ön plana çıkmayan birisi. Ayrıca güven veren bir devlet adamı.

MİT BAŞKANI IRAK’TA

MİT Başkanı Kalın, 15 Temmuz’dan kısa bir süre önce neredeydi? Irak’taydı. İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüştü. Burada Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmenin altını çizmekle yetiniyorum. Kerkük’e geçti. Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa’yı ziyaret etti.

Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Süleymaniye’ye geçip Bafıl Talabani ile bir araya geldi. Bu temasların odak noktasında Terörsüz Türkiye konusu ve PKK’nın tasfiyesi vardı.

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MİT BAŞKANI’NIN SUNUMU

Ben tekrar İbrahim Kalın-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dönmek istiyorum. MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılacak yasal düzenlemede ihtiyaç duyulan hususlar ve Terörsüz Türkiye sürecindeki kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ile örgütün son durumu hakkında bir sunum yapıyor.

MEKİK DİPLOMASİSİ

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeden çıktıktan sonra İmralı heyeti ile görüşüyor. 16 Temmuz günü ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ediyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaret ederek yapılacak yasal düzenlemeye destek istiyor. Terörsüz Türkiye sürecinde bütün sorumluluk siyasetin omuzlarına yüklendi. Bu noktada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önemli bir rol oynuyor. Ankara’da adeta bir beyin fırtınası esti. Bir yanda MİT Başkanı İbrahim Kalın, diğer yanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş öbür tarafta ise İmralı heyeti tam bir mekik diplomasisi yürütüyor.

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YASAL DÜZENLEME

Peki sonuç ne?

Sonuç şu; Meclis tatile girmeden önce bu yaz PKK’nın tasfiyesiyle ilgili yasal düzenleme Meclis’ten çıkacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onun ardından PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili mekanizmalar ve teyit müessesi devreye girecek.

Yüzyılın projesi olan Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini görmekten dolayı heyecanlıyım. Hiç olmadığı kadar umutluyum. 50 yıl boyunca ayağımıza vurulan kanlı bir pranganın sökülüp atılacak olmasından dolayı mutluyum.

İMRALI YAPICI

Pürüzlerin giderilmesi sürecinde Öcalan’ın yapıcı bir rol oynadığı söyleniyor. Öcalan’ın “Burası Ortadoğu. Savaşların içinde yaşıyoruz. Her türlü gelişmeye gebe olan bir bölgedeyiz. O nedenle süreç enfekte olmadan çözmek gerekiyor” dediği ifade ediliyor.