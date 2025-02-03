Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için mi ihraç edildi

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Teğmen İkra Kuyumcu Hava Harp Okulu birincisi.

Teğmen Ebru Eroğlu Kara Harp Okulu birincisi.

Dünya harp okulları tarihinde ilk kez Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu birincileri kadınlardan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tablodan duyduğu mutluluğu, “Kızlar Anadolu’yu yansıtıyor” diye açıklamıştı. Üç kızın Harp Okulu birincisi olmasını Anadolu’nun ışığı olarak tanımlamıştı.

Gün gelecek kuvvetlerin başına geçip Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri komutanı olacaklardı.

BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ

Ancak bu sevincimize gölge düşüren bir gelişme yaşandı. Sevincimizi doya doya yaşamadan Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki korsan yeminin görüntüleri servis edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez, “Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?” diye tepki gösterdi. Milletin verdiği kılıçlar, millete karşı çekilemezdi. 28 Şubat sürecinde Muhsin Yazıcoğlu, “Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam” demişti.

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5 teğmen ve üç sıralı amirleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiler.

ALGI OPERASYONU

Teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için ihraç edildiklerini iddia ediyorlar. Ama doğru değil. Bu bir algı operasyonu. Teğmenler disiplinsizlik yaptıkları için ihraç edildiler. Yüksek Disiplin Kurulu’nda teğmenlere, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için tek bir soru yöneltilmiş değil. İhraç kararında “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dediklerine yönelik tek bir atıf yok. Peki bu nereden çıkıyor? Etki ajanları kitleleri tahrik etmek için “‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen teğmenler ihraç edildi” diye propoganda yapıyor. Uğur Mumcu’nun dediği gibi “Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır”.

ATATÜRK’E HAKARET

Bu aynı zamanda Atatürk’e hakaret. 2024 yılında Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları 1511 mezun verdi. Bunların içinde sadece 5 teğmen mi Mustafa Kemal’in askeri, diğer 1506 teğmen Mustafa Kemal’in askeri değil mi? Kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askeriyiz” diyen 400 civarında teğmen var.

Peki onlar niye ihraç edilmediler? Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 500 bin civarındaki mevcudu içinde sadece 5 teğmen mi Mustafa Kemal’in askeri, diğerleri Mustafa Kemal’in askeri değil mi? Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Mustafa Kemal’in askeri olarak 5 teğmen kaldıysa vay halimize.

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DİSİPLİN MESLEĞİ



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli özelliği disiplinidir. Askerlik disiplin mesleğidir. Afrika’daki bazı ülkelerde disiplinsiz askerlerin ne yaptığını görüyoruz. Bizde de cunta faaliyetlerinin olduğu dönemlerde bunun acı sonuçlarını yaşadık. Darbelerin başbakanları astığı bir ülkeden söz ediyorum. Çok acı bir darbe tarihimiz var. 12 Mart Muhtırası’nı vererek Demirel hükümetini düşüren Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, ”Altımı tutamıyorum” demişti.

BAŞBAKANI ASTILAR

27 Mayıs’a giden süreçte Samet Kuşçu, darbe hazırlığı içinde olan 9 subayı ihbar etmişti. Ama o cunta beraat ettirildi. Sonuç ne oldu? Hepsi de 27 Mayıs darbesinin içinde yer aldılar. Darbe yapıp Başbakan Menderes’i astılar.

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7 KEZ GİTTİLER

Disiplinsizlik nedeniyle ihraç edilen teğmenler, yemin törerinden önce 7 kez amirlerine müracaat eden teğmenler, 15 Temmuz’dan sonra yürürlükten kaldırılan yemin metnini okumak için ısrar ediyorlar. Amirleri 7 kez reddetmesine rağmen bu kez korsan bir şekilde kılıç çekip yemin metnini okuyorlar. Disiplin mesleği olan askerlikte yeni teğmenlerin bu ısrarı niye? Ayrı bir gündemleri olduğu belli. O zaman teğmenin ayrı bir gündemi, albayın ayrı bir gündemi, generalin ayrı bir gündemi olursa Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disiplin sağlanır mı? Hep Atatürk’ün arkasına saklanıyorlar ya; Atatürk “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” diyor. Yemin metninin okuma konusunda verilen emri dinlemeyen teğmenlere siz hangi ölümü emredeceksiniz?

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MESAJLAŞIYORLAR

Ayrıca bu bir anlık gelişmiş bir olay değil. Çünkü disiplin soruşturması sırasında bir gün önceden kendi aralarında mesajlaştıkları ortaya çıkıyor. Organize bir hareket. Teğmenlerin, emekli askerlerle ve dışarıdaki sivillerle bağlantıları var mı? Bu korsan yemin töreninin görüntülerini kim servis etti?

BASININ OLDUĞU YERDE

Öyle planlı hareket ediyorlar ki...

Disiplin soruşturması sırasında neden basının olduğu zaman korsan yemin töreni yaptıkları soruluyor. “Basının olduğu yerde yemini okumanın daha etkili olacağını düşündük” yanıtını veriyorlar.

Amaç basın üzerinden kamuoyuna mesaj vermek. Genç teğmenlerin görevi basın üzerinden kamuoyuna mesaj vermek midir? Bu işin sonu nereye gider?

ANONS EDİYOR

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Protokolün tören alanından ayrılmasından sonra Ebru Teğmen merkezi anons sisteminden ailelerin tören alanının dışına çıkmasını istiyor.

Ardından “Malazgirt Taburu sahaya” diye anons yapıyor. Ondan sonra kılıcını çekip 15 Temmuz’dan sonra okunmayan yemin metnini ezberden okuyor. Demek ki çalışmış...



İSMET İNÖNÜ NE YAPTI

"Harp Okulu’ndan yeni mezun olmuş teğmenler mi ordunun disiplinini bozacak? Bunlar mı cunta faaliyetlerinde bulunacaklar” diyenlerin niyeti farklı. Onlar hep askeri vesayete sahip çıktı, cuntaları alkışladı, darbelere karşı selam durdular. Talat Aydemir’in Harp Okulu öğrencileri ile giriştiği iki darbe girişimi var.

HARBİYELİ ALDANDI

Bu darbe girişimlerinin parolası neydi? ”Harbiyeli aldanmaz”. Harbiyeli aldandı! Kendi komutanlarına silah çekti. Sonunda ne oldu? Talat Aydemir idam edildi, Harp Okulu öğrencileri ise okuldan atıldı. Bunu kim yaptı? Ağızlarını açtıklarında “Atatürk’ün silah arkadaşı, Cumhuriyet’in kurucularından, İkinci Cumhurbaşkanımız” dedikleri İsmet Paşa yaptı. Çünkü İsmet Paşa orduda disiplinin ne olduğunu iyi biliyordu. Talat Aydemir isyanından sonra 1459 Harp Okulu öğrencisini ihraç etti. İsmet Paşa da mı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyenlere karşıydı?

BALKAN FACİASI

İsmet Paşa, tarihimize “Balkan Faciası” diyen geçen olayı çok iyi biliyordu. Ordu içindeki disiplinsizlik yüzünden 400 yıldır egemenliğimiz altında olan Balkanları kaybettik. “Edirne’ye Enver gireceğine Bulgar girsin” dediler. Sonuç, Balkanlar elimizden çıktı.

Bu tür acı örnekler yaşadık.

27 MAYIS ÖRNEĞİ

27 Mayıs darbesinin olduğu gece Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun’un Saraçoğlu Mahallesi’ndeki lojmanının kapısını kırarak içeri girip komutanlarını kollarından sürükleyerek çıkarıyorlar. Rüştü Erdelhun, İstiklal Savaşı’na katılmış, göğsünde İstiklal Savaşı madalyasını taşıyan bir komutandı.

Bir orduda disiplin bozulmaya görsün. 27 Mayıs’ta generaller, darbeci üsteğmenlere, albaylara selam durmuştu.