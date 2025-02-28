Tarihi çağrı

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Bu çağrı onunla kıyaslanmayacak kadar net, açık ve kararlıydı.

O açıklama 4 şiddetindeyse bu çağrının Kandil’de 9 şiddetinde bir sarsıntı meydana getireceği kesin.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI

Öcalan’ın Ahmet Türk ve Pervin Buldan tarafından açıklanan çağrısı tarihi bir anlam taşıyor.

PKK’nın kurucusu ve lideri olarak Öcalan, “silah bırakma” çağrısında bulundu ve “Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” dedi.

Yeni süreç başladığı günden itibaren Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapmakla yetinmeyeceğini, PKK’yı feshettiğini açıklayacağını yazıyorum. Öcalan çok net ve açık bir şekilde, “Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” dedi.

KANDİL KONGREYİ TOPLAYACAK MI?

Öcalan’ın çağrısından sonra Kandil’in yapması gereken şey kongreyi toplayıp fesih kararı almasıdır.

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Bakalım Kandil, Öcalan’ın çağrısına uygun hareket edecek mi yoksa Öcalan’a rağmen yoluna devam mı edecek?

O zaman Öcalan ile PKK karşı karşıya gelmiş olmayacak mı?

Öcalan’ın çağrısı okunurken biraz geriye gittim.

ÖZAL’LA ŞEMDİNLİ’DE

PKK’nın ilk silahlı eylemi Eruh ve Şemdinli baskınından sonraydı. Başbakan Özal’la birlikte Şemdinli’ye gitmiştik. Özal, eliyle karşıki dağları göstererek, “Üç beş eşkıyaya pabuç bırakmayacağız” diye konuşmuştu. Üç bey eşkıya kimdi? İsimleri yeni duyuluyordu. Bölgede, “Apocular” deniliyordu.

90’lı yıllarda kimi zaman Nevruz eylemlerini, kimi zaman sınır ötesi operasyonları izlemek üzere bölgeye gittim.

ÖZAL, ERBAKAN, ERDOĞAN

PKK’yı tasfiye etmek, Kürt sorununu demokratik yöntemlerle çözmek için kimi girişimler oldu. Özal’ın çabalarını, Erbakan’ın gayretlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Baldıran zehri içme pahasına” başlattığı süreçleri yaşadık. Bu süreçler İngilizlerin ya da Amerikalıların devreye girmesi üzerine PKK tarafından sabote edildi.

KONJONKTÜR LEHİMİZE

Bu kez bölgesel ve uluslararası konjonktür çok farklı. Türkiye Cumhuriyeti en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Kandil’in bulunduğu Irak ve kollarını uzattığı Suriye’de güç dengesi Türkiye’nin lehine değişti. Konjonktürün sunduğu fırsatlar iyi değerlendirilebilirse PKK’nın tasfiyesi gerçekleşebilir.

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TARİHİ ÇAĞRI

1- Öcalan, “Soğuk savaş döneminin sona ermesi ve fikir özgürlüğü alanında sağlanan ilerlemeler PKK’nın, anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi. Kandil’dekilerin anlamak istemediği gerçeği hatırlattı.

2- Kurucu lideri olarak PKK’yı feshettiğini ilan etti. PKK kongresinin toplanarak kendini lağvetmesi için karar almasını istedi.

AYRI DEVLET YOK

3- Öcalan’ın çağrısındaki önemli noktayı da,”Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır” vurgusu oluşturuyordu. PKK yıllarca bu hedeflerin peşinde koştu. Ama Öcalan bunları tarihin çöp sepetine attı.

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4- Öcalan’ın çağrısının dört adresi var.

- Kandil ve PKK

- Suriye’de PKK-YPG yapılanması

- DEM Parti

- Avrupa’daki yapılanma

İZLEME SÜRECİ

5- Öcalan’ın çağrısından sonra izleme sürecine geçilecek. İzleme sürecinin en fazla 3-4 ay sürmesi bekleniyor.

6- Kandil’in, Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda PKK kongresini toplayıp fesih kararı alması bekleniyor. PKK kongreyi toplayıp böyle bir kararı alacak mı yoksa terör faaliyetlerine devam edecek mi? Bu süre zarfında bu durum netleşecek.

ÜÇ ÜLKE

7- Türkiye’de, Irak’ta ve Suriye’deki PKK-YPG yapılanmaları ayrı başlıklar halinde ele alınacak. Suriye’deki PKK-YPG yapılanması Suriye’nin bütünlüğü içinde değerlendirilecek. PYD liderlerinden Salih Müslim, Öcalan’ın çağrısını kabul edeceklerini açıkladı. Ama Mazlum Kobani’nin lideri olduğu PKK-YPG’nin tavrı netleşmedi.

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8- PKK, kendini feshetme ve silahlı mücadele dönemini bitirme kararı alırsa Türkiye’de, Irak’ta ve Suriye’de ona göre mekanizmalar oluşturulacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

9- Türkiye terörü bitirmekte kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılacağını açıkladı. Tek seçenek Öcalan’ın çağrısı ya da Kandil’in alacağı karar değil. 40 yıllık terör belasını kansız bir şekilde bitirmek için çaba gösteriliyor. Ama bundan sonuç alınamazsa Türkiye’nin B Planı hazır.

ASKERİ OPERASYONLAR

10- PKK sınırlarımızın içinde etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye’de konjonktür ülkemizin lehine gelişiyor. PKK terör faaliyetlerine devam edeceğini ilan ederse bu kez askeri yöntemler devreye girecek. Yeni sürecin mottosu, “Savaşanla savaşırız, barışanla barışırız”.

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MUHATABI DEVLET DEĞİL

11- Şimdiye kadar “İmralı’nın iradesi irademizdir” diyen PKK, Öcalan’la test edilecek. PKK eğer Öcalan’ı dinlemezse o zaman Öcalan’dan, “Bu PKK benim kurduğum ve lideri olduğum PKK değil, bu PKK, İsrail’in güdümündeki PKK” açıklaması gelebilir.

12- Öcalan, örgütüne çağrı yapıyor. Kurucusu olduğu PKK’nın silah bırakmasını istiyor. Öcalan’ın çağrısının muhatabı ne devlet ne de toplum.

PAZARLIK YOK

13- Bu süreç bir pazarlık süreci değil. Öcalan’ın çağrısının hiçbir yerinde pazarlık yer almıyor. Öcalan, terörü bitirme konusunda ehil olduğunu ve bu gücünü kullanmak istediğini bildirdi. Devlet de ona bir fırsat tanıdı.

AF YOK

14- Öcalan’a af, söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, “Af maf yok”, zaten Öcalan’ın da bu yönde bir talebi yok.

İMRALI’DA KALACAK

15- Öcalan bu sürecin sonunda İmralı’dan çıkmayacak. Zaten kendisinin de böyle bir talebi yok. Öcalan, şehitlerin olduğu bir ülkede İmralı’da çıktıktan sonra yaşayamayacağını çok iyi biliyor. Süreç başarılı olursa, belki İmralı’da yaşam koşullarına yönelik bir düzenleme gündeme gelebilir.