Suriye’ye yaptırımlar kaldırıldı sıra bizim CAATSA’da mı

Haberin Devamı

Trump sözünde durdu, Suriye’ye yaptırımları kaldırdı. Hürriyet ve CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy’un da işaret ettiği gibi; Suriye’ye yaptırımlar Kongre kararıyla kaldırılmadığı için ya Trump tarafından her defasında uzatılacak ya da Kongre’ye getirilerek sorun kökten çözülecek. Sanıyorum bu 180 günlük süreç bunun test edileceği bir dönem olacak.

O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcağı sıcağına Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. ABD’nin ardından Avrupa Birliği de Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Bunun yaptırımların ötesine geçen çok büyük anlamları var. O noktalara dikkat çekeceğim. Öncelikli olarak Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarına değinmek istiyorum.

CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILACAK MI

Suriye’ye yaptırımların kaldırılmasından bu yana Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağının bir işareti olabilir mi sorusuna yanıt arıyorum. Ankara’da bir beklentinin oluştuğunu ifade edebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinde çantasındaki başlıklardan birini de CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusu oluşturacak.



CAATSA yaptırımları Trump zamanında konuldu, yine Trump zamanında kaldırılabilir. O zaman da Trump bir süre CAATSA yaptırımlarını uygulamamak için direnmişti. CAATSA yaptırımları Türkiye-Amerika ilişkilerini olumsuz etkiledi. F-35 projesinden çıkarılmamız başta olmak üzere savunma sanayimize zarar verdi. Rusya’dan aldığımız S-400’ler gerekçe gösterilerek Türkiye, CAATSA yaptırımlarına muhatap edilmişti. Ama artık konjonktür değişti. Eğer Rusya-Ukrayna anlaşması sağlanırsa Rusya’ya yaptırımların kaldırılması gündeme gelecek. Ayrıca Trump’ın gelmesiyle birlikte Türkiye-ABD ilişkileri olumlu bir seviyeye ulaştı.

Haberin Devamı

ERDOĞAN-TRUMP DOSTLUĞU



Trump, Suriye’ye yaptırımları kaldırırken dahi Erdoğan istediği için kaldırdığını ifade etti. Burada Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili övücü sözlerini hatırlatmaya gerek duymuyorum.

Erdoğan ve Trump, lider diplomasisini önemsiyorlar. Trump seçildiği günden bu yana Erdoğan’la Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda önemli işbirliği yaptı. Bu ilişkilerin süratle Türk-Amerikan ilişkilerine yansıması gerekiyor. Bunun ilk adımı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması neden olmasın?

Haberin Devamı

ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki aylarda yapılması beklenen Amerika gezisinde bu yönde bir adım atılabilir. Erdoğan’ın, Trump’la görüşmesindeki gündem maddelerinden biri de CAATSA yaptırımları olacak. Beyaz Saray’daki görüşme sırasında Trump’ın kameraların karşısında CAATSA yaptırımlarını kaldırdığını açıklaması beklenebilir. Açıklanırsa ayrıca mutlu olurum. Çünkü bu olumlu seyreden Türk-Amerikan ilişkilerine çok önemli bir ivme kazandırır. İklimin değişmesine yol açar. Belli ki Trump ile Erdoğan hem bölge sorunlarında hem uluslararası sorunlarda önemli işbirlikleri yapacak.

Türk-Amerikan ilişkilerinde sadece CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konuşulmayacak elbette ki ama ben Suriye’ye yaptırımların kaldırıldığı bir dönemde sadece bu konuya değinmek istedim.

UMUTLU MU

Haberin Devamı

Peki Ankara’da böyle bir beklenti var mı? Ankara, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için çalışıyor. Peki umutlu mu? İhtiyatlı bir iyimserlik hâkim. S-400 konusu ne yapılacak bilemiyorum. Ama ben CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda Ankara’ya göre daha umutluyum ve iyimserim.

ANLAMI BÜYÜK

Suriye’ye yaptırımların kaldırılması konusuna dönecek olursak çok büyük anlam taşıyor.

1- ABD diyor ki Suriye, Türkiye ile birlikte Amerika’nın koruması altındadır.

2- Yeni Suriye yönetimini tanıyoruz, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız.

3- ABD-Türkiye ve yeni Suriye yönetimi birlikte çalışacağız.

4- Bunun dünyaya ilanıdır. Bunun aynı zamanda İsrail’e ve Netanyahu’ya deklare edilmesidir.

Haberin Devamı

ERDOĞAN SAĞLADI

Bu konjonktürün sağlanmasında en büyük pay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait.

Trump’ın altını çizdiği gibi Erdoğan, Türkiye düşmanı BAAS rejiminin devrilmesini sağladı. Suriye’de karanlık bir devir kapandı. Hem de yeni Suriye yönetiminin Arap dünyası ve başta ABD olmak üzere Batı dünyası ile ilişkiler kurmasının önünü açtı. Şara yönetimi meşru hükümet olarak kabul edildi. Suriye’ye yaptırımları kaldırıldı. Bunlar tarihi kazanımlar.

ERDOĞAN-ŞARA GÖRÜŞMESİ



Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının hemen ardından Ahmed Şara’nın Türkiye’ye gelmesi ise yeni sürecin yönetilmesi açısından önemli. Bu daha başlangıç. O nedenle bir yol kazasına meydan vermemek gerekiyor. Tren doğru ray üzerinde ilerlemeye başladı. Türkiye’nin desteği ile hedefine ulaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara görüşmesinin ağırlığının Suriye’nin kalkınması konusu olduğu söyleniyor.

Haberin Devamı

Ama bizi ilgilendiren ikinci bir başlık daha var. Dikkatinizi çekmiştir, Ahmed Şara görüşmeye gelirken yanında MİT Başkanı İbrahim Kalın vardı. Bu dahi önemli bir mesaj.

PKK-YPG’NİN TASFİYESİ

Erdoğan-Şara görüşmesinde PKK- YPG’nin tasfiyesi ve Suriye yönetimine entegrasyonunun masaya yatırıldığı söyleniyor.

1- PKK’nın silah bırakması konusunda Türkiye ve Irak’ta yürüyen bir mekanizma var. Ancak Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında varılan bir anlaşma söz konusu. Bu iki sürecin eşzamanlı olarak yürümesi ve PKK-YPG’nin silah bırakma ve Suriye ordusuna entegrasyonunun hızlandırılması gerekiyor.

2- Suriye’nin sınır güvenliği ve gümrük kapılarının Şam’a devredilmesi.

3- PKK-YPG’nin Rakka ve Deyrizor, Tapka gibi Arap bölgelerinden çıkması.

4- PKK-YPG’nin Deyrizor, Haseke ve Kamışlı’da kontrol ettiği petrol sahalarının Suriye yönetimine devredilmesi.

5- DEAŞ’lıların tutulduğu El- Hol başta olmak üzere kampların SDG-PKK-YPG’den Türkiye, Irak, Suriye,Ürdün ve Lübnan’dan oluşan 5’li mekanizmaya devredilmesi.

6- DEAŞ’la mücadele mekanizması kapsamında 5 ülkenin konuşlanacağı Palmira yakınlarındaki T4 Hava Üssü’nün bir an önce faaliyete geçmesinin sağlanması.