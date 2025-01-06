Suriye’ye operasyon neden yapılmıyor

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Esed ülkesini terk edip kaçmamıştı. Ama sınırlarımızın hemen ötesinde Ayn el-Arab ve Kamışlı’daki PKK-YPG varlığına karşı bir operasyon yapılacağı konuşuluyordu. TUSAŞ saldırısından sonra operasyon beklentisi iyice artmıştı.

50 YILIN GELİŞMESİ

Bu sırada çok önemli bir gelişme yaşandı. Belki de son 50 yılın en önemli gelişmelerinden biriydi. 12 gün içinde önce Halep, derken Hama, Humus ardından da Şam muhaliflerin eline geçti. 61 yıllık BAAS rejimi çöktü, Esed kaçtı. Suriye yönetiminde artık Türkiye’nin desteklediği muhalifler vardı. Trump bile “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde” dedi.

PKK’YA YÖNELİK OPERASYONLAR

Bu sırada Suriye Milli Ordusu, PKK-YPG’yi Münbiç ve Tel Rıfat’tan temizledi, Fırat’ın batısındaki PKK-YPG varlığına son verdi. Arap aşiretlerinin de desteğiyle Deyrizor, PKK-YPG’den alındı. Aynı hızla Rakka’ya yönelinmişti. Önce Rakka. ardından Ayn-el Arab ve Kamışlı’nın PKK-YPG’den temizlenmesi bekleniyordu. Farklı bir gelişme yaşandı, ufak çaplı operasyonlar yaşansa da frene basıldı. Şimdi herkesin kafasında bu soru işareti var. PKK-YPG’ye yönelik operasyonlar neden durdu?

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ARKA KAPI DİPLOMASİSİ

Bir süreliğine askeri operasyonlar yerini arka kapı diplomasisine bıraktı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, apar topar Ankara’ya geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye ziyaretleri gerçekleşti.

YENİ KONSEPT

Yeni bir konsept ortaya çıktı. Bu konsept Ahmet eş-Şera liderliğindeki yeni Suriye yönetimi ile Türkiye’nin birlikte oluşturduğu bir konsept.

Peki bu konsept ne?

Yeni Suriye yönetimi, silahlı gruplara silah bırakma çağrısı yaptı. Suriye toprakları üzerinde terör örgütlerine yer olmadığı açıklandı. Resmi bir Suriye ordusunun olacağı, silah bırakan grupların bunun içinde yer alacağı açıklandı. Silahlı gruplar yeni Suriye yönetimi ile anlaşmaya vardı. Silah bırakacaklarını açıkladılar.

PKK-REJİMLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTI

Ama içlerinde PKK-YPG yoktu. Çünkü PKK-YPG onlardan ayrı hareket ediyor. Onlar, Esed rejimine karşı savaşan gruplardı. PKK-YPG ise Esed rejimi ile işbirliği yapıyordu. Ama yeni Suriye yönetiminin Suriye toprakları üzerindeki silahlı grupların silahlarını bırakma kararı onları da kapsıyordu.



PKK-YPG temsilcileri ile Suriye yönetimi arasında iki görüşme yapıldı. Bunun perde arkasını az sonra aktaracağım. Konuyu dağıtmadan Türkiye, Münbiç ve Tel Rıfat’tan sonra aynı hızla Ayn el-Arab ve Kamışlı’ya neden operasyon yapmadı sorusuna yanıt aramak istiyorum.

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YENİ PLAN



1. Suriye’nin tamamını kucaklayan bütüncüklü bir plan yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan,”Bunun için çok kapsamlı çok boyutlu her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz” dedi. Suriye’de başta PKK-YPG olmak üzere silahlı grupların varlığına son verilecek.

2. Suriye’de resmi bir ordu olacak. Silahını bırakan gruplar bu ordunun ve iç güvenlikle ilgili olarak oluşturulacak birimlerin içinde yer alacaklar.

GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ

3. 8 Aralık’taki devrimden sonra Suriye’de güç dengeleri değişti. PKK-YPG’nin Suriye topraklarındaki varlığını sağlayan uluslararası konjonktür yok. PKK-YPG’nin işbirliği yaptığı Esed rejimi çöktü. Destek aldığı Rusya ve İran, Suriye’den çekilmek durumunda kaldı. ABD’nin etkisi ise sınırlandı. Suriye’de güç dengesi Türkiye’nin lehine döndü.

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4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz Suriye’ye adım atmadık ama Suriye’yi evvelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye’de yeniden bir güneş doğuyor” dediği nokta.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ PLAN

5. Bu gelişme karşısında Türkiye, Ayn el-Arab ve Kamışlı’ya operasyon yaparak terör örgütünü sınırlarımızdan 30-40 kilometrenin altına sürmek yerine daha köklü ve büyük ölçekli bir planı uygulamaya koydu. Buna sadece bu iki bölgeden değil Suriye’nin tamamından PKK-YPG’yi çıkarma stratejisi diyebiliriz. Bu biraz zaman alacak ama köklü bir çözüm olacak.

SAVAŞSIZ ZAFER

6. “En büyük zafer savaşsız elde edilen zaferdir” derler. Türkiye şimdi bunu uyguluyor. Bu plan biraz zaman alacak ama bu köklü bir çözüm olacak.

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OPERASYON PLANI HAZIR

7. Peki ABD oyalarsa, PKK-YPG silah bırakmazsa ne olacak?

Bu sorunun cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi; “Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahları ile birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü bir yol yoktur” dedi. PKK-YPG silah bırakmazsa askeri çözüm masada...

ZEMİNİ KAYBOLDU

8. Suriye’de PKK-YPG’nin üzerinde oturduğu ya da yararlandığı zemin kayboldu. Ama bu sadece Suriye için geçerli değil. Başta Türkiye olmak üzere bölgemizde PKK varlığının gerekçesi kalmadı. Artık rüzgâr Türkiye’den yana esiyor. Uluslararası camiada yeni bir Türkiye var. Yeni bir Suriye gerçekliği var. Yeni bir Ortadoğu var.

50 YILLIK SORUN ÇÖZÜLECEK

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Öcalan’ın inisiyatif almak istemesinin, DEM Parti heyetinin temaslarının, Ankara’nın yeniden silahsız çözüme imkân tanımasının, Bahçeli’nin çağrısının altında bu gerçeklik yatıyor. Eğer başarılabilirse 50 yıllık PKK sorunu kökten çözülmüş olacak. İşte o zaman güneş Türkiye’den doğmuş olacak.

SURİYE YÖNETİMİNİN PKK-YPG’YE CEVABI NE OLDU



PKK-YPG yönetimi ile yeni Suriye yönetimi arasında iki görüşme yapıldı.

PKK-YPG’nin silah bırakma karşılığında resmi Suriye ordusunda bir tümen ya da kolordu istediği söylendi.

ABD’nin desteğiyle Suriye’nin petrol yataklarına çöken terör örgütünün bunu yüzde 50 yüzde 50 paylaşmayı teklif ettiği ileri sürüldü.

DESTEK ARIYORLAR

PKK-YPG, Suriye’de varlığını korumak için bir yandan Rusya’ya ‘Türkiye ile aramızı düzeltin’ diye çağrı yapıyor. Diğer yandan İsrail’le irtibat kurmaya çalışıyor. ABD’yi bölgeden çekilmemeye ikna etmek için çaba gösteriyor. Ama şu ana kadar istediklerini elde edemediler. Ama bundan vazgeçmiş değiller.

SURİYE YÖNETİMİ KARARLI

Peki yeni Suriye yönetiminin tavrı ne oldu? Bunları müzakere dahi etmediler. PKK-YPG’ye silahları bırakmaları şartını koştular. Bu kararlılık önemli. Çünkü eğer PKK-YPG silah bırakmazsa o zaman Suriye devrimi neden oldu? Diğer silahlı gruplar bu karara uyacaklarını açıkladılar. PKK-YPG silah bırakmazsa bu kez onlar da silahlı mücadeleye dönmezler mi? Bu Suriye’de yeniden iç savaş demektir.

ŞARTLAR

PKK-YPG silah bırakacak. PKK-YPG içinde Suriyeli olmayanlar ülkeyi terk edecek. Sayıları 20 kişi olduğu söylenen PKK-YPG’nin yönetim kademesi, başta Almanya olmak üzere İsviçre ya da Belçika’ya gidecek.

PKK-YPG’de görev almış ama suça bulaşmamış olanlar ise yerel güvenlik güçleri olarak istihdam edilecek.