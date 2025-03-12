Suriye’deki anlaşmaya Ankara nasıl bakıyor

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Einstein, “Önyargıları değiştirmek atomu parçalamaktan zordur” diye boşuna dememiş.

Aynı kafa yapısı yeni süreç için de geçerli. Devlet Bahçeli çağrı yaptığında, ‘bu iş olmaz’ dediler.Öcalan çağrı yaptı. Bu kez ‘Kandil karşı çıkar’ dediler. Kandil çağrıya olumlu yanıt verince bu kez ‘Suriye’deki PKK-YPG silah bırakmaz’ dediler. Mazlum Abdi, Ahmed Şara ile mutabakat imzalayınca bu kez ‘Bu işi Amerikalılar yaptı, Suriye’de özerk bir yönetim kuruyorlar’ dediler. Bir defa da ‘Türkiye başaracak. Türkiye’ye rağmen başarılı olamayacaklarını anladılar’ deyin.

ERDOĞAN GÜÇLÜ LİDER

Türkiye artık büyük bir güç. Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Fransız Le Point dergisi bile dünyayı şekillendiren 4 liderden biri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gösterdi. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliğine her zaman vurgu yapıyor. Bir gün de siz kabul edin. Karabağ’da, Libya’da, Rusya-Ukrayna savaşında, 8 Aralık’ta Suriye devriminde Türkiye’nin yükselen bir güç olduğu ortaya çıktı. Lübnan Başbakanı Mikati ne dedi, “Önce Allah’a sonra Türkiye’ye güveneceğimizi öğrendik”.

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DÜĞÜM SURİYE’DEN ÇÖZÜLDÜ

PKK’nın silah bırakma sürecinde en sıkıntılı aşama olarak Suriye’deki PKK-YPG yapılanması gözüküyordu. Ama tam aksi oldu. Önce Suriye düğümü çözüldü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi, silahların bırakılması ve PKK-YPG’nin tasfiye edilmesi konusunda tarihi bir mutabakat metni imzaladılar.

TÜRKİYE İZİN VERMEZ

Hemen birileri PKK-YPG’nin sözcüsü olan şahsın kendi iç kamuoyuna dönük olarak yaptığı propagandayı alıp, ‘bak gördünüz mü Suriye’de PKK’ya özerk bir yönetim kurdurmaya çalışıyorlar’ diyorlar. Biden yönetimi Suriye’deki PKK-YPG’ye binlerce tır silah ve para yardımı yaparken sözde seçim yapıp özerk yönetim ilan etmeye kalkıştılar. Türkiye buna müsaade etmedi. O zaman Suriye’de Esed yönetimi vardı. Centcom, Trump gelmeden özerk yönetimi kurma peşindeydi. Ne oldu? Başarabildiler mi?

Trump’ın, “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde” dediği bir dönemde. Esed rejiminin yıkılıp, Türkiye’nin desteklediği Ahmed Şara yönetiminin olduğu, Öcalan’ın ‘silah bırakın’ çağrısı yaptığı bir konjonktürde mi bunu başaracaklar? Türkiye, gök kubbeyi başlarına yıkar. Türkiye’nin gücüne güvenin.

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ANLAŞMA TAMAM SIRA UYGULAMADA

Şimdi gelelim Suriye’deki gelişmeye Ankara’nın nasıl baktığına.

1- Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

2- Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında yapılan anlaşma olumlu bulunuyor. Ama uygulamayı da görmek istiyoruz deniliyor.

20 ŞUBAT’TA İMZALANACAKMIŞ

3- Mazlum Abdi’nin, Öcalan’a çağrısı bizi kapsamıyor çıkışından sonra 10 Mart’ta imzalanan anlaşma sürpriz oldu ama Ankara için sürpriz olmamış. Hatta beklenen gelişmeymiş. “20 Şubat’ta imzalanacaktı. Ancak araya bazı pürüzlerin girmesi nedeniyle 10 Mart’ta imzalandı” deniliyor.

4- Mazlum Abdi’yi Şam’a Amerikalılar helikopterle getirmiş. ABD’nin anlaşmanın imzalanmasında katkısı olumlu yönde olmuş.

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LAZKİYE VE TARTUS

5- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6 Mart’ta Lazkiye ve Tartus’ta Esed rejimi artıklarının başlattığı kalkışma girişimini, yeni Suriye yönetiminin test edilmesi olarak tanımlamıştı. Peki Lazkiye ve Tartus’taki olaylar sürerken Mazlum Abdi, anlaşmaya nasıl razı oldu? Ankara’nın değerlendirmesi, “Yeni Suriye yönetimi Lazkiye ve Tartus’taki kalkışma girişimini bastırmakta başarılı olunca Mazlum Abdi, anlaşmaya yanaşmak zorunda kaldı” yönünde.

4 VE 7’NCİ MADDE

6- Anlaşmanın 4. maddesinde yer alan, “Suriye devletinin yönetimine entegre edilecek” ibaresini birileri ısrarla, “PKK silahlarını bırakmadan Suriye resmi ordusunun içinde yer alacak” diye göstermeye çalışıyor. Ama Ankara böyle okumuyor. Tam aksine, 4’üncü madde ile, 7’nci maddede yer alan, “Suriye’deki toplumsal barışı tehdit eden girişimler reddedilecek” maddesinin birlikte değerlendirilmesi isteniyor.

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DEVLET İÇİNDE DEVLET

7- Baas rejimini görmüş, iç savaşı yaşamış olan Suriye’de devlet içinde devlet, ordu içinde ordu olacak; böyle bir yapılanmaya izin verir mi? Devrik Esed ordusu bile 6 Mart’ta Lazkiye ve Tartus’ta bir kalkışma girişiminde bulundu. PKK-YPG’ye ordu içinde özel bir birlik verilse, devlet içinde ayrı bir yapılanma kurmalarına izin verilse yarın darbe girişiminde bulunmalarını kim engelleyebilir? Bu celladına ipini teslim etmek olur. Türkiye buna müsaade etmezdi.

KANDİL’E GİDECEKLER

8- Yıl sonuna kadar sürecin tamamlanması öngörülüyor. Ama Ankara, sürecin hızlanacağı görüşünde. PKK- YPG’lilerden anlaşmayı kabul etmeyenler ve Suriyeli olmayanlar belli bir takvim dahilinde Suriye’yi terk edip, Kandil’e geçecekler. Peki Kandil silah bırakma kararı alınca ne yapacaklar?

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9- Suriye devleti petrol sahalarını, sınır kapılarını, havaalanını, barajları teslim alacak. Böylece Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanmış olacak. Suriye’nin kaynakları Suriye devletine geçecek. Türkiye’nin sınır güvenliği sağlanmış olacak.

MEHMETÇİK SURİYE’DE

10- Türk askeri Suriye’de kalmaya devam edecek. Böylece sahadaki gelişmeleri takip edeceğiz. Terör faaliyeti olduğunda müdahale edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele konseptinde değişen bir şey olmayacak.

SİYASİ PARTİ KURACAKLAR

11- Yeni Suriye Anayasası ile Suriyelilerin tamamı eşit haklara sahip olacak. Suriye başkanlık sistemiyle yönetilen üniter bir devlet olarak kurulacak. SDG-PKK-YPG silahları bırakıp, siyasi mücadelede yerini alacak. Suriye devletine entegre olduktan sonra siyasi parti kurarak ya da mevcut bir siyasi partiyle demokratik sistem içinde yerini alabilecek.

Artık yeni bir Suriye var.

Suriye’de PKK-YPG’nin silah bırakmasıyla birlikte Kandil’in de silah bırakması konusunda daha da umutlu olabiliriz.