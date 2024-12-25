Suriye’de takvim hızlandı sırada ne var

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Suriye adeta küllerinden yeniden doğuyor. Suriye anormal bir hızla normalleşiyor.

Yeni Suriye yönetiminin Ortadoğu ülkeleri tarafından kabul edilmesi ve dünya tarafından tanınması yönünde önemli adımlar atılıyor.

ULUSLARARASI KABUL

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ve ABD Dışişleri Temsilcisi Leaf, Suriye muhalefetinin lideri Ahmet eş Şara ile görüştü. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es Safedi ve Katar Devlet Bakanı Halifi, Şam’da Ahmet eş Şara ile bir araya geldi. Yeni Suriye yönetimine mesafeli olan Birleşik Arap Emirlikleri de adım attı. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en- Nehyan, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan eş-Şibyani ile telefonla görüştü. Körfez’in büyük ülkesi Suudi Arabistan’dan bir heyet hafta sonu Şam’daydı. Ahmet eş Şara ile görüştüler.

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Bunlar yeni Suriye yönetiminin uluslararası tanınırlığı açısından önemli gelişmeler.

YENİ HÜKÜMETİN KURULUŞU

Suriye’de geçici hükümetin kuruluşuyla ilgili çalışmalar hızlandırıldı. Suriye’de geçici hükümetin 1 Mart’ta açıklanması planlanıyordu. Bu takvim öne çekildi. Dışişleri ve savunma bakanları açıklandı. Dışişleri Bakanlığı’na Esaad Hasan eş-Şibyani atanırken, Murhaf Ebu Kasra da Savunma Bakanlığı’na getirildi.

KALKINMA FONU

Şimdi sırada Ulaştırma, Enerji, Ekonomi ve Maliye ile Şehircilik Bakanlıklarının atanması var. Sırasıyla diğerleri de gelecek. Ekonomi bakanı ilk iş olarak Merkez Bankası başkanını atayacak. Suriye’nin yeniden inşası için uluslararası kalkınma fonu kurulacak. Bunun için de Merkez Bankası başkanının resmi muhatap olarak belirlenmesi gerekiyor.

BAKANLARIN ZİYARETİ

Suriye’deki muhatapları belli oldukça bizim bakanlarımız da ziyaret edip, Suriye’nin inşası için hızla kolları sıvayacaklar.

Öncelik enerji meselesi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kısa aralıklarla Suriye’ye gidecekler.

PKK-YPG İÇİN TASFİYE BAŞLIYOR

Suriye’nin lideri Ahmet eş Şara pazartesi günü silahlı muhalif gruplarla toplantı yaptı. Ahmet eş Şara ile silahlı gruplar arasında, “silahların bırakılması, kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme” konusunda anlaşmaya varıldı.

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13 yıllık iç savaşın ardından Suriye’de yeni bir sayfa açılıyor. Yeni dönemde PKK-YPG’ye yer yok. Yakında onlara da çağrı yapılacak. Ya silahları bırakıp Suriye ordusuna katılacaklar ya da tasfiye edilecekler.

SURİYE’DE YAPILACAKLAR

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nu ziyaretinde yapılacakların bir listesini verdi.

1- Suriye ile deniz yetki alanı anlaşması yapacağız.

2- Suriye’de havaalanları ve demiryollarının eksiklerini gidereceğiz.

3- M4 ve M5 karayolunda iyileştirme yapıyoruz. Yıkılan köprüleri yapıyoruz.

4- Cep telefonunu bırakın normal telefon bile çalışmıyor. Suriye’nin parasını Rusya basıyor. Böyle ülke yönetimi olur mu? Türkiye olarak bu konuya da el atacağız.

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5- İlk etapta Şam- İstanbul seferlerini başlatacağız. TİKA ve AFAD aracılığıyla altyapı yatırımları yapılacak.

6- Kalkınma yolu projesi çerçevesinde Irak’ın Fav limanı bu yıl açılacak. Bu yol 1.200 km’lik bir yoldur. Irak yönetimi ile Kuzey Irak yönetimi arasında bir görüş ayrılığı var. Kalkınma yolu projesi Suriye’den geçebilir olmalı.

Buna bir madde de ben ekleyeceğim. Suriye’ye yardımların ulaştırılabilmesi için limanların elden geçirilmesi gerekiyor.

ÜMİT ÖZDAĞ BAK BUNLAR TÜRKİYE’DE OKUDU

Suriyeli mültecilerle ilgili düşmanlığını siyasi partiye dönüştüren birisi var, Ümit Özdağ.

Almanya’da Türk düşmanı Neo Naziler, Fransa’da İslam düşmanı Marine Le Pen neyse Ümit Özdağ da o.

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MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Ankara’da Altındağ’da, Kayseri’de Suriyelerin ev ve işyerlerine saldırılar hep bu zihniyettekilerin eseriydi.

O nedenle Ümit Özdağ bir milli güvenlik sorunu diyorum.

Ne oldu? Suriye’de tescilli Türkiye düşmanı Baas rejimi çöktü, Esed ülkesini terk etti. Türkiye’nin de desteğiyle Suriye halkı kendi kaderine el koydu. ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’a göre, “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde”.

Artık Suriye’nin yönetimi Suriye’nin evlatlarının elinde. Yeni Suriye’nin lideri Ahmet Eş Şara geçici yönetimi atamaya başladı.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI

Ümit Özdağ bak bu Suriye’nin Dışişleri Bakanı.

Adı Esaad Hasan Eş-Şıbyani. Yüksek Lisansını Türkiye’de yaptı. Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Dış İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldı.

HALEP VALİSİ

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Ümit Özdağ bak bu Halep valisi.

Adı Azzam Garib.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı.

SURİYE’NİN KADIN YÖNETİCİSİ

Ümit Özdağ bak bu Kadın İşleri Ofisi Başkanı.

Adı Ayşe el Dibs.

Suriye yönetiminde en üst düzey kadın yetkili oldu.

Türkiye’de yaşamış olan Ayşe el Dibs, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu’nun başkanlığını yapmıştı.

Ümit Özdağ bir de kötü haberim olacak. Suriye Geçici Hükümeti’nin kabinesinde ve atanacak valiliklerde Türkiye’ye yakın başka isimlerin de görev alması bekleniyor.

Bu arada Ümit Özdağ’ın, zorla göndermeye kalkıştığı Suriyeliler ise ülkelerine giderken gözyaşları içinde Türkiye’ye teşekkür ediyorlar.

ERDOĞAN DEĞİL KILIÇDAROĞLU KAZANSAYDI

Suriye’de Türkiye düşmanı Baas rejimi çöktü. Türkiye dostu muhalifler Suriye yönetimini üstlendi. Suriye toprakları üzerinde PKK uydu devleti kurdurmak isteyenlerin planı ise tarihin çöp sepetine atıldı. Artık Türkiye dostu yeni bir Suriye var. ABD’nin seçilmiş Devlet Başkanı Trump’ın dediği gibi; “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde”.

Bunun mimarı kim? Tek kelime ile Erdoğan.

KILIÇDAROĞLU İLE BAŞARILIR MIYDI

Şimdi düşünüyorum da Erdoğan değil de “Suriye’de ne işimiz var” diyen, “Afrin’e girilmesin” diye kampanya yapan, “PYD terör örgütü değil” diye açıklama yapan, Beşşar Esed’e heyetler gönderen Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilseydi Suriye’deki bu devrim başarılabilir miydi?